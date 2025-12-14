Colombia

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

La reconocida actriz aseguró que decidió poner fin a la unión porque se percató de que no funcionaban como pareja, pero sí como padres de familia

Marcela Carvajal aseguró que se
Marcela Carvajal aseguró que se siente liviana tras haber terminado su matrimonio - crédito @mcarvajal28/Instagram

La psicóloga, actriz y directora Marcela Carvajal, reconocida por su trabajo en distintas producciones como Perfil falso, Pálpito, La Nocturna y Hasta que la plata nos separe, compartió detalles sobre el proceso de su divorcio con Alberto Enrique Gaitán, conocido como Beto Gaitán, tras 17 años de relación, y reflexionó sobre el impacto que esta separación ha tenido en su vida y en la de sus hijas.

En conversación con la periodista Vanessa de la Torre, en el pódcast Geniales y Mayores que yo, de Caracol Radio, describió el duelo por el divorcio como un proceso complejo, comparándolo con la muerte.

Es un duelo, es una muerte. Es la muerte de una etapa, es la muerte de una rutina, es la muerte de un sueño, es la muerte de un plan. Y hay que vivirlo”, dijo.

La actriz Marcela Carvajal catalogó
La actriz Marcela Carvajal catalogó el divorcio como un duelo - crédito @mcarvajal28/Instagram

Relató que la convivencia en Los Ángeles (Estados Unidos) como núcleo familiar en una ciudad ajena dificultó aún más la situación, y que la decisión de tomar distancia geográfica le está ayudando a facilitar el duelo y hacerlo un poco más sano.

En todo caso, la actriz reconoció que, aunque como pareja no funcionaban, tanto ella como Gaitán coinciden en su compromiso y amor hacia sus hijas, Cristal y Luciana. Explicó que, como padres, mantienen acuerdos y una relación cordial, priorizando el bienestar de sus hijas.

Así las cosas, aclaró que, aunque la ruptura representa el final de una etapa y de un proyecto familiar, también abre la posibilidad de nuevos comienzos y aprendizajes, incluso en momentos en los que anhela mayor estabilidad.

Con base en su experiencia, recalcó la importancia de no perpetuar relaciones que ya no funcionan, especialmente cuando los hijos perciben la realidad de la pareja. “Los niños, ya cuando van creciendo, no son bobos, saben cuando algo no funciona”, señaló.

Marcela Carvajal aseguró que no
Marcela Carvajal aseguró que no quería darle un mal ejemplo a sus hijas de lo que es una relación - crédito @mcarvajal28/Instagram

En su caso, confesó que no quería mantener una relación que sus hijas pudieran tomar como ejemplo negativo. Esto, pese al peso que pueden generar comentarios de las personas que la rodean por separarse en una etapa avanzada de la vida: “La vida no se acaba hasta que te mueres. Mientras tanto, tenemos esa oportunidad de probar, aprender, empezar”, detalló.

Finalmente, Carvajal admitió que ha tenido que empezar de nuevo en varias ocasiones a lo largo de su vida, y aunque ahora desea mayor tranquilidad, acepta la realidad actual: “A estas alturas, yo a veces digo: ‘Ay, yo sí, ya quiero un poquito como de quietud, como de estabilidad’. Pero bueno, esto es lo que hay”.

En entrevista con la revista Vea, la actriz y directora también se pronunció sobre la decisión de dar por terminada una relación de casi dos décadas. Según su relato, es necesario tener valentía para reconocer lo que ya no está funcionando, exponerlo y tomar decisiones al respecto. Reconoció que aunque durante mucho tiempo pensó en que la solución a sus problemas de pareja era separarse, intentó rescatar la unión, cambiando su entorno y buscando priorizar un proyecto de vida que girara en torno a sus hijas. Sin embargo, se dio cuenta de que esos intentos no surtieron el efecto que esperaba.

La actriz reconoció que durante
La actriz reconoció que durante mucho tiempo pensó en separarse - crédito @mcarvajal28/Instagram

Los dos veníamos pensando esto hace mucho y entendimos que era mejor cerrar este capítulo como pareja y vivir cada uno por su lado, pero estando enfocados en nuestras niñas”, detalló la actriz a la revista citada.

Después de todo, indicó que el hecho de haber hablado con su expareja y de haber definido cada uno un nuevo rumbo, ahora la hace sentirse más liviana. “Creo que después de este año no he sentido duda alguna”, indicó.

Amaranta Hank hizo comentario burlesco

Operativo policial propinó duro golpe

Esta es la fecha para

Tres caleños fueron a concretar

La dictadura de Cuba y
El inquietante mensaje de alias

Ana del Castillo una vez

Esta es la fecha para

