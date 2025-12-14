Colombia

Laura Restrepo y Giuseppe Caputo no irán al Hay Festival por presencia de María Corina Machado: “Ha sido cruzar la raya”

La invitación a la opositora venezolana, ganadora de un Nobel de Paz, molestó a los escritores, debido a sus posturas políticas

Los escritores colombianos Laura Restrepo
Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo cancelaron su participación por el apoyo que ha dado María Corina a acciones militares ordenadas por Trump en el Caribe - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE, Leonhard Foeger/Reuters y @giuseppecaputocepeda/IG

Dos escritores colombianos decidieron dar un paso al costado y cancelar su participación en el Hay Festival de Cartagena 2026, un evento orientado a la difusión de la cultura, la literatura, las artes visuales, el cine, entre otros. El encuentro se celebrará entre el 29 de enero y 1 de febrero de 2026 y contará con la presencia de más de 180 personas de 25 países, pero ahora tendrá dos asistentes menos.

El motivo detrás de esta decisión es la presencia de la política opositora venezolana María Corina Machado, que fue galardonada con el Premio Nobel de Paz. El hecho de que Machado haya sido invitada al evento causó malestar, teniendo en cuenta sus posturas políticas que, según los escritores, afectan a Colombia. Así lo explicaron los escritores en cartas dirigidas a Cristina de la Fuerte, directora del festival.

La carta de Laura Restrepo

Por un lado, la autora de La novia oscura y Delirio indicó que la cancelación de su participación respondió a la invitación como ponente de María Corina Machado. Para la escritora, la líder opositora es promotora de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina, que está efectuando bombardeos en aguas del Caribe y del Pacífico para combatir el narcotráfico y que planea hacer ataques en tierra en Venezuela y en Colombia (posiblemente).

Restrepo argumentó que la presencia de Machado representa una línea que no está dispuesta a cruzar, al considerar que sus posturas atentan contra la soberanía de los países latinoamericanos.

La escritora Laura Restrepo explicó
La escritora Laura Restrepo explicó por qué no asistirá al Hay Festival - crédito @jdcorreau/X

Invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”, señaló la también periodista en su misiva.

Aunado a ello, expresó su aprecio por el equipo del Hay Festival y por la apertura del evento a la discusión de ideas opuestas, pero aclaró que la invitación a Machado constituye una equivocación,

La carta de Giuseppe Caputo

Por otro lado, el poeta y escritor Giuseppe Caputo, autor de obras como Un mundo huérfano y Jardín de carne, anunció su decisión de cancelar su participación en el Hay Festival de Cartagena a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram. En el texto, mostró su malestar por la invitación extendida a María Corina Machado.

Caputo aseguró que la presencia de Machado en el evento, tras recibir el Nobel de Paz –lo que calificó como “históricamente polémico”–, representa un problema grave, ya que considera que su figura legitima la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Además, criticó el respaldo que le ha dado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El escritor Giuseppe Caputo explicó
El escritor Giuseppe Caputo explicó los motivos por los que no asistirá al Hay Festival - crédito @giuseppecaputocepeda

“Me parece un problema grave el bombo que se le da a una política que está funcionando como legitimadora de una invasión militar, amangualada con genocidas, fascistas y criminales de guerra como Trump y Netanyahu”, aseveró.

Asimismo, indicó que, aunque el festival cuenta con otros invitados que podrían “equilibrar” la presencia de la política venezolana, no considera que la organización de las mesas logre ese efecto. “Ante la grave coyuntura de ascendente violencia imperial es mejor cancelar la participación”, señaló.

Reacciones a la decisión de los escritores

El exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa respaldó la determinación de los escritores: “Todo mi apoyo a Laura Restrepo, Giuseppe Caputo, y a todos los y las colegas que han renunciado a participar en el @hayfestival. Y a todos aquellos que crean que una cosa es la libertad de expresión, y otra la invitación a desconocer la soberanía nacional”.

El exministro Juan David Correa
El exministro Juan David Correa celebró la decisión de Laura Restrepo de no asistir al Hay Festival - crédito @jdcorreau/X

La superintendente de Industria y Comercio hizo lo propio con un corto mensaje en favor de Restrepo: “Por acá desde siempre hemos admirado a Laura Restrepo, les cuento”.

La superintendente Cielo Rusinque Urrego
La superintendente Cielo Rusinque Urrego mostró su respaldo a Laura Restrepo - crédito @cielo_rusinque/X

