La dictadura de Cuba y su vínculo con Pablo Escobar: Carlos Lehder narró cómo comenzó la alianza ligada al narcotráfico

Lehder afirmó que fue el conector entre Pablo Escobar y los hermanos Castro - crédito Montaje Infobae (AFP/Colprensa)

En una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, el exnarcotraficante Carlos Lehder expuso detalles inéditos del vínculo que tuvo el cartel de Medellín con Fidel y Raúl Castro, que en ese momento eran la cabeza visible de la dictadura cubana.

Lehder destacó que todos los detalles de esa historia estaban en su libro, Vida y muerte del cartel de Medellín, en el que abordó todo lo que vivió siendo uno de los capos más destacados de Colombia en los 80.

Carlos Lehder no solo habló de los hermanos Castro, también mencionó que el cartel tenía nexos con los sandinistas en Nicaragua y el ya sabido vínculo con la dictadura panameña.

“Estando yo en Las Bahamas, recibí una invitación para visitar Cuba, a través de una doctora. 60 días más tarde, me acompaño en mi avión desde Colombia a La Habana, donde aterrizamos autorizados por la familia Castro. Yo no sabía mucho que querían en la dictadura”.

El exnarco afirmó que la dictadura de Cuba envió cocaína a Estados Unidos - crédito @Másalladelsilencio

El desconocimiento de Lehder terminó luego de reunirse en 1981 con figuras de la dictadura, más específicamente el coronel Tony de la Guardia, que años más tarde fue fusilado por orden de la dictadura, que lo acuso de trabajar con narcos.

“Establecí que estaban interesados en montar una ruta de tráfico de cocaína, no solo montarla, sino establecer una organización de ellos, aprender de nosotros y traficar la cocaína a Estados Unidos, lo que fue un error, porque de capitalista tenían muy poquito”.

El exnarco afirmó que calificó la propuesta como algo “ridículo” debido a que los cubanos tenían la intención de que el dinero pasara por sus bancos.

“La posición de ellos era ofrecerme una isla para establecer un trampolín para descargar la cocaína de nosotros. Discrepamos porque yo era uno de los más exitosos, ellos querían controlar todo y me ofrecieron la ridiculez de que le comentará a Pablo y Gustavo de que nos ofrecían los bancos cubanos para traer los dólares”.

Lehder aseguró que los hermanos Castro sabían que la isla era utilizada para pasar cocaína - crédito Reuters

En primer lugar, debido a que tenían el control de Cayo Norman, isla propiedad de Lehder, el cartel de Medellín no tenía interés de negociar con los cubanos, a excepción de Pablo Escobar.

“El coronel de la guardia cubana me llevo a un cayo, que tenía un hotel, pero yo regresé a Medellín y reporte con Pablo, Gustavo y “Gacha “, que era muy celoso con eso. Era anticomunista, yo también, regresé y le expliqué. Gustavo estaba interesado, pero Pablo estaba preocupado”

Lehder aseguró que él no trabajó con la dictadura cubana, pero que está completamente seguro de que Pablo Escobar sí, puesto que los hombres que lo contactaron fueron los mismos que años más tarde fueron acusados de traficar cocaína.

“Teníamos a Noriega, yo no me iba a meter en eso. Años más tarde, yo preso, cogí un periódico y miro al general y otros más, Cuba los había fusilado por narcotraficantes, por Pablo Escobar”.

Sobre lo último que conoció sobre el vínculo entre el cartel de Medellín y la dictadura cubana, Lehder narró que se encontró con Raúl Castro, con el que confirmó que la intención de trabajar con los capos colombianos era de la dictadura en general.

“Me llevaron a un sitio militar y llegó Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Fue muy frío, muy esporádico en el saludo y sin mirarme mucho cito frases de la revolución. Fueron cuatro minutos y era obvio que cualquier negocio que hiciéramos venía desde arriba, había garantía”.

Lehder narró cómo fue su reunión con Carlos Lehder - crédito @Másalladelsilencio

El colombo-alemán indicó que el negocio propuesto era de pagar mil dólares por kilo de cocaína, que la palabra clave para mencionar el tema era “canela” y que desde un principio tenía claridad de que Estados Unidos se enteró de todo porque era una ruta muy obvia.

“La DEA tenía tanta pruebas contra Raúl, que cuando se enteran comienza un pánico. Echaron el agua sucia a los militares que habían trabajado con los Castro. Yo no conocí a Ochoa, solo a Raúl Castro y Tony de la Guardia. Yo relato lo que leí del fusilamiento, porque ya estaba en la cárcel”, puntualizó Carlos Lehder.