José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile y la derecha en Colombia celebró: “Se salvó de la amenaza comunista”

Con José Antonio Kast regresó la derecha al poder en Chile - crédito AP

En un viraje hacia la derecha, José Antonio Kast se convirtió el domingo 14 de diciembre de 2025 en el nuevo presidente de Chile, al imponerse en la segunda vuelta de los comicios frente a la oficialista Jeannette Jara, al obtener el 58,3% de los votos frente al 41,7% de su rival. Así, después de una etapa dominada por gobiernos de centroizquierda y por la administración de Gabriel Boric, Kast, al frente del Partido Republicano, marcará un nuevo rumbo para el país austral.

Entre los factores decisivos para su triunfo destaca la unificación del voto de oposición, ya que aunque Jara había ganado la primera vuelta, Kast logró congregar el apoyo de las distintas candidaturas conservadoras para el balotaje. Su campaña giró en torno a propuestas sobre seguridad pública, control de la inmigración y crecimiento económico, siendo temas que tuvieron alta receptividad entre un electorado preocupado por la delincuencia y la crisis migratoria.

Este resultado, según expertos, también evidencia el descontento de una parte del electorado con el gobierno de Boric y sus políticas, así como el rechazo a la continuidad representada por Jara. La elección se desarrolló con alta participación gracias al voto obligatorio, enfrentando dos modelos de país antagónicos y dando lugar a un cambio de rumbo significativo en la política chilena; y con ello se sumó a Bolivia, que también abandonó el proyecto progresista.

Así reaccionaron en el país tras la victoria de José Antonio Kast

En Colombia, como era de esperarse, no tardaron en darse a conocer las reacciones frente a este suceso político, en contraste con el silencio de los sectores afines al presidente de la República, Gustavo Petro, que tardó en reaccionar al golpe sufrido por los movimientos afines en la región. Exmandatarios, precandidatos presidenciales y actuales congresistas de la República se expresaron en favor del triunfo del político de 59 años, que fue diputado en su país.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Iván Duque, que a través de su perfil en la red social X reiteró el carácter democrático del proceso chileno y la importancia de la institucionalidad. “Felicitamos a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile. El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la Democracia, la libertad y el Estado de Derecho”, dijo Duque en un mensaje público a sus seguidores.

Con este mensaje, el expresidente Iván Duque se refirió al triunfo de José Antonio Kast en las elecciones en Chile - crédito @IvanDuque/X

Además, el ex jefe de Estado, que gobernó a Colombia entre 2018 y 2022, previo a la administración de Petro, enfatizó la necesidad de diálogo y estabilidad institucional para recomponer los canales. “Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones”, agregó el exmandatario en la plataforma digital.

Por su parte, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella interpretó el triunfo de Kast como una derrota para la izquierda radical y un ejemplo de perseverancia política. “Celebro la victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile y le auguro éxitos a este patriota que hoy derrota a la izquierda radical y nos demuestra el valor de la perseverancia cuando se defienden los intereses supremos del pueblo”, afirmó De la Espriella en la red social X.

Con este mensaje en X, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo su festejo por el triunfo de Juan Antonio Kast en Chile - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Asimismo, el precandidato vinculó la coyuntura chilena con la realidad nacional, afectada según él por el impacto de la izquierda. “En Colombia libramos las mismas batallas y celebraremos unidos las mismas victorias para garantizar el desarrollo y el crecimiento de nuestra región”, dijo De la Espriella, que quiere convertirse en el personaje que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, como sucesor de Petro, con miras al periodo que se extenderá hasta el 2030.

Por su parte, María Fernanda Cabal, la también aspirante al primer cargo de la nación, dedicó un emotivo mensaje a Kast por su éxito. Felicidades al nuevo presidente de Chile, @joseantoniokast, Su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región", expresó la vallecaucana, que actualmente oficia como senadora de la República y que espera recibir la nominación de su colectividad.

Así fue el saludo de María Fernanda Cabal al triunfo de José Antonio Kast, que será presidente de Chile - crédito @MariaFdaCabal/X

Del mismo modo, el candidato a la Cámara Daniel Briceño proyectó el resultado chileno hacia el futuro electoral colombiano. “Gran victoria de José Antonio Kast en Chile. En el 2026 Colombia también rechazará el mal gobierno de izquierda”, sostuvo el exconcejal de Bogotá, que quiere llegar al Congreso, como parte del ejercicio político de veeduría ciudadana, que lo llevó a destapar varios de los sucesos negativos que afectan el Gobierno Petro.

A su vez, el candidato al Senado Andrés Forero interpretó el desenlace electoral como un freno al avance de la izquierda en la región y lo vinculó directamente con la política colombiana, en la que el Pacto Histórico buscará que se reelija la idea con la que llegó el jefe de Estado al poder en la campaña del 2022. “¡Chile se salvó de la amenaza comunista!”, afirmó el congresista, que expresó su deseo de que el triunfo de Kast anticipe un cambio en Colombia.

“Esperamos que su triunfo sea un adelanto de la derrota de Iván Cepeda, ex-militante comunista, en 2026”, dijo Forero. Finalmente, la cabeza de lista al Senado instó al presidente Petro a respetar la voluntad popular y mantener relaciones estables con Chile: “Y ojalá Gustavo Petro respete las urnas y no dañe las relaciones con ese país hermano”, concluyó Forero, en una voz al que se sumaron sus colegas, los representantees Juan Espinal y Hernán Cadavid.

El representante del Centro Democrático no ocultó su alegría por el triunfo del candidato de derecha en los comicios presidenciales en Chile - crédito @Juan_EspinalR/X

“La llegada de José Antonio Kast a la Presidencia en Chile es una gran noticia para el continente Allá la izquierda también incendió al país para llegar al poder y también fracasaron en el Gobierno Que sea premonitorio para Colombia en 2026″, dijo. “Estoy feliz, cae la izquierda nefasta de Chile y acá en Colombia el próximo año caerá la izquierda nefasta de Gustavo Petro e Iván Cepeda”, agregó Espinal, con un video en sus redes sociales.

Por último, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo también festejó. “Excelentes resultados electorales en Chile . Esta elección da una señal clara. La victoria de José Antonio Kast reivindica el orden, la libertad, la responsabilidad fiscal y el respeto institucional. También refleja el cansancio frente a un pésimo gobierno de izquierda que prometió cambio y transformaciones sin capacidad de ejecución (...) Y así sucederá en Colombia en 2026″, reafirmó.