Gustavo Petro respondió al ELN por inicio del paro armado en varias ciudades del país: “La orden es atacar y defender al pueblo”

El mandatario aseguró que, desde las Fuerzas Militares, atacarán con fuerza a todas las células del ELN en el país - crédito Presidencia/Colprensa

Después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciara un paro armado en varias ciudades principales del país, y sus áreas metropolitanas, en la mañana del domingo 14 de diciembre el presidente Gustavo Petro apareció para reprochar las acciones de ese grupo armado.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el ELN perdió el rumbo de su propósito, haciendo alusión a uno de los promotores de la lucha armada en todo el territorio nacional: Camilo Torres.

Incluso, el jefe de Estado señaló que, aunque la presunta intención del grupo armado es hacerle frente a las políticas de Donald Trump en territorio extranjero, en realidad está afectando a miles de colombianos que, por esta época, viven las fiestas decembrinas.

“Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia. Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia (sic)”, señaló Petro.

El presidente aseguró que ordenó atacar al ELN tras anuncio de paro armado - crédito X

Asimismo, el presidente aseguró que el grupo armado, que hoy tiene en alerta a gran parte del territorio, incluido Bogotá, está asociado con el narcotráfico para desplegar sus fuerzas, lo que sería una contravención a la lucha “revolucionaria”.

“El proyecto de la Gran Colombia, como una confederación moderna de naciones se puede levantar si hay paz en el Caribe. El proyecto de entregar la revolución al narcotráfico, es irreversible y dañino”, señaló.

En su mensaje, Gustavo Petro aseguró que, con el anuncio del paro armado y la intimidación a la población civil para no salir a la calle, ha ordenado a todas las fuerzas de seguridad del Estado emprender una acción violencia certera contra el ELN.

“La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, anunció.

El presidente insistió a la población civil no interrumpir sus actividades, pese a la amenaza de ataques en varias regiones del país - crédito X

Igualmente, pidió a la población civil no interrumpir sus actividades cotidianas, pese a las fuertes advertencias del ELN sobre atacar instalaciones militares y policiales, además de vehículos oficiales en ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barrancabermeja.

“Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios. El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, concluyó el presidente.

Ministro de Defensa ofreció millonaria recompensa para evitar ataques del ELN durante el paro armado

Ante la reciente declaratoria del paro armado realizada por el ELN, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la implementación de una recompensa que alcanzará $200 millones de pesos para quienes suministren datos que contribuyan a prevenir o desactivar posibles acciones terroristas, de acuerdo con lo expresado en entrevista en W Fin De Semana.

Sánchez destacó que esta iniciativa de recompensa busca fortalecer el trabajo de inteligencia de las autoridades, argumentando que enfrentar el terrorismo requiere apoyo ciudadano.

Con este comunicado, el ELN anunció un paro armado en varias regiones del país - crédito X

“El terrorismo es bien complejo de atacar si no se cuenta con información”, afirmó el ministro. Aclaró que la alerta máxima en las unidades militares y policiales ya está vigente en todo el territorio, destacando el compromiso de la Fuerza Pública para proteger a la población civil.

El ministro condenó enérgicamente el anuncio del ELN, asegurando que sus amenazas afectan principalmente a los habitantes y comunidades rurales, y no solo a las fuerzas de seguridad.

“Debemos rechazar esta amenaza que hace el ELN contra los colombianos, no es contra la fuerza pública, es contra los campesinos, contra las comunidades”, sostuvo Sánchez.

En su llamado a la colaboración ciudadana, Sánchez instó a quienes detecten comportamientos sospechosos a informar de inmediato a las autoridades. Además, aseveró que las fuerzas oficiales ya patrullan los corredores viales con el objetivo de garantizar la movilidad y reducir los riesgos para la población civil.