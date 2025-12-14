Fuego amigo, un gran aliado del Gobierno Petro: la lista de los funcionarios que han estado involucrados en peleas y disputas entre sí

Armando Benedetti, Laura Sarabia, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo son algunos de los funcionarios del Gobierno que han estado envueltos en polémicas al interior del Ejecutivo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

A menos de ocho meses para que culmine el periodo presidencial de Gustavo Petro, se ha instalado una dinámica de confrontaciones públicas entre altos funcionarios, que ha derivado en un ambiente de descoordinación y fractura interna en el Ejecutivo.

Justamente, la controversia más reciente que involucró a trabajadores públicos y de las entrañas del mandatario nacional fue entre Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), un episodio que también involucró al ministro del Interior, Armando Benedetti, ocurrida en los primeros días de diciembre de 2025.

En este episodio, la confrontación tuvo como eje central la administración y presunta corrupción en el manejo del Fondo de Adaptación, una entidad crucial para la reconstrucción y atención de emergencias en el país.

Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

En una rueda de prensa, Angie Rodríguez acusó a Carlos Carrillo de supuestas irregularidades administrativas y de obstaculizar procedimientos internos en la Ungrd.

Por su parte, Carlos Carrillo respondió a las denuncias señalando que las acusaciones tenían motivaciones políticas y argumentó que él mismo había denunciado previamente actos de corrupción en el Fondo de Adaptación, así como contratos y manejos heredados de gestiones anteriores.

En su defensa, Carrillo incluyó en su acusación a Armando Benedetti, al que lo señaló de tener vínculos con el senador Julio Elías y Bernardo “Ñoño” Elías y de ubicar a personas de su entorno en el Fondo de Adaptación. El ministro del Interior aseguró que denunciará al director de la Ungrd por injuria y calumnia.

Esta pelea entre funcionarios es solo la ‘punta del iceberg’ de todos los casos de fuego amigo al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

La exministra de Salud arremetió en contra de Alejandro Gaviria por criticar la reforma a la salud - crédito Colprensa y (Colprensa-Mariano Vimos)

Carolina Corcho vs. Alejandro Gaviria

Una de las primeras confrontaciones entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro fue en 2023, a raíz de la radicación de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

Frente a este proyecto, las críticas no provinieron de los sectores de oposición o independientes, sino de Alejandro Gaviria, que para la fecha estaba a cargo del Ministerio de Educación.

Gaviria expresó reservas sobre el alcance, la viabilidad y la rigurosidad técnica del proyecto. Estas diferencias se tradujeron en tensiones abiertas con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, así como con otros funcionarios afines al sector progresista del gabinete.

El desacuerdo fue relevante porque Gaviria había sido ministro de Salud en el pasado y sus opiniones tenían peso tanto técnico como político. Las tensiones cesaron en febrero de 2023 cuando el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Alejandro Gaviria, así como la de otros ministros (María Isabel Urrutia y Patricia Ariza), lo que significó la primera crisis de gabinete.

La entonces directora del Dapre acusó a Benedetti de intimidaciones por parte del en su momento embajador de Colombia en la FAO - crédito Colprensa

Armando Benedetti vs. Laura Sarabia

La confrontación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia fue uno de los escándalos políticos más relevantes durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El conflicto surgió a raíz de una denuncia de Laura Sarabia, cuando informó que Benedetti había intentado presionarla y enviarla mensajes amenazantes, tras haber sido removido de su cargo en la embajada.

Sarabia aseguró que Benedetti amenazó con revelar información sensible que, según él, podría comprometer al Gobierno si no se le restituía en funciones o se le daba un nuevo cargo de alto perfil.

La controversia se agravó cuando se filtraron audios en los que Benedetti hacía señalamientos directos sobre supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, lo que puso bajo presión tanto a la Presidencia como a la Fiscalía y a organismos de control.

En paralelo, ambos funcionarios quedaron bajo escrutinio luego de que se conociera que Sarabia ordenó una prueba de polígrafo ilegal a su exempleada doméstica, en un caso que se relacionaba con acusaciones de robo. Benedetti habría tenido acceso o conocimiento de ese procedimiento y lo utilizó en su enfrentamiento con Sarabia, alimentando la crisis.

Los ministros y el presidente marcaron el Consejo de Ministros con polémicas frases que generaron fuertes tensiones en el Gobierno nacional - crédito Presidencia

Todos contra Armando Benedetti y Laura Sarabia

La gran polémica que ha atravesado el Gobierno Petro sucedió en febrero de 2025. Luego de que Laura Sarabia fuera designada como ministra de Relaciones Exteriores y Armando Benedetti como entonces jefe de Despacho de la Presidencia, gran parte del gabinete ministerial expuso su desacuerdo con la llegada de estos funcionarios al entorno del presidente Gustavo Petro.

Pese a que su crítica fue en privado, el presidente Gustavo Petro ordenó la transmisión del Consejo de Ministros en la que el jefe de Estado expresaba su desacuerdo con varios indicadores de su administración.

Aprovechando la circunstancia, varios funcionarios mencionaron sus diferencias sobre la llegada de Benedetti y Sarabia a dichos cargos. Entre ellos, se destaca la vicepresidenta Francia Márquez, la entonces ministra de Ambiente Susana Muhamad, el entonces director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, el director de Planeación Nacional (DNP) Alexander López y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez.

Los argumentos giraron en torno a la falta de transparencia, la concentración de poder, el historial político de Benedetti y cuestionamientos sobre los principios éticos que debía representar el gabinete.

La reunión evidenció fisuras profundas: ministros y funcionarias señalaron avances insuficientes en materia de equidad de género y reprocharon la manera en que se tomaban las decisiones más sensibles del Ejecutivo. Las críticas públicas dejaron aún más en evidencia la escasa cohesión en el equipo de Gobierno, y que derivó en la renuncia de algunos de los funcionarios de sus cargos.

La pelea entre Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, y Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, desató una nueva crisis en el gabinete de Petro - crédito Colprensa

Roy Barreras vs. Luis Carlos Reyes

La controversia entre Roy Barreras y Luis Carlos Reyes se generó durante el Gobierno de Gustavo Petro, en el contexto de la discusión sobre la modernización y transparencia del sistema tributario y el control aduanero en Colombia.

El entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo reveló a la opinión pública que varios congresistas y funcionarios del Gobierno nacional estarían interesados en ubicar a sus recomendados en aduanas estratégicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el país.

Entre los mencionados se encontraba el entonces embajador en Reino Unido, Roy Barreras, en la que, según Reyes, le pidió directamente que designara a personas de su confianza en las oficinas de la Dian en Buenaventura y Cali, agregando que el excongresista había utilizado un lenguaje “intimidante”.

Entre tanto, Roy Barreras rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por el exdirector de la Dian, calificando dichas declaraciones como falsas y malintencionadas, asegurando que nunca ha ejercido amenazas ni presiones indebidas sobre funcionarios públicos. Esta disputa llegó hasta los estrados judiciales, en las que se negó una conciliación entre ambos exfuncionarios.

La lista de acusaciones y ataques es extensa y sigue creciendo, reflejando un clima de tensión y desconfianza entre aquellos que integran el entorno más próximo al presidente Gustavo Petro.

Desde el 7 de agosto de 2022 hasta noviembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro ha experimentado una inestabilidad ministerial sin precedentes: 62 ministros han ocupado las 19 carteras, lo que equivale a un promedio de un relevo cada diecinueve días.