Colombia

Fuego amigo, un gran aliado del Gobierno Petro: la lista de los funcionarios que han estado involucrados en peleas y disputas entre sí

Un ambiente de confrontación se ha instalado en el círculo presidencial, donde funcionarios y exfuncionarios protagonizan una serie de señalamientos y denuncias que evidencian una creciente fragmentación en el equipo de Gobierno

Guardar
Armando Benedetti, Laura Sarabia, Angie
Armando Benedetti, Laura Sarabia, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo son algunos de los funcionarios del Gobierno que han estado envueltos en polémicas al interior del Ejecutivo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

A menos de ocho meses para que culmine el periodo presidencial de Gustavo Petro, se ha instalado una dinámica de confrontaciones públicas entre altos funcionarios, que ha derivado en un ambiente de descoordinación y fractura interna en el Ejecutivo.

Justamente, la controversia más reciente que involucró a trabajadores públicos y de las entrañas del mandatario nacional fue entre Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), un episodio que también involucró al ministro del Interior, Armando Benedetti, ocurrida en los primeros días de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este episodio, la confrontación tuvo como eje central la administración y presunta corrupción en el manejo del Fondo de Adaptación, una entidad crucial para la reconstrucción y atención de emergencias en el país.

Carlos Carrillo aseguró que Angie
Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

En una rueda de prensa, Angie Rodríguez acusó a Carlos Carrillo de supuestas irregularidades administrativas y de obstaculizar procedimientos internos en la Ungrd.

Por su parte, Carlos Carrillo respondió a las denuncias señalando que las acusaciones tenían motivaciones políticas y argumentó que él mismo había denunciado previamente actos de corrupción en el Fondo de Adaptación, así como contratos y manejos heredados de gestiones anteriores.

En su defensa, Carrillo incluyó en su acusación a Armando Benedetti, al que lo señaló de tener vínculos con el senador Julio Elías y Bernardo “Ñoño” Elías y de ubicar a personas de su entorno en el Fondo de Adaptación. El ministro del Interior aseguró que denunciará al director de la Ungrd por injuria y calumnia.

Esta pelea entre funcionarios es solo la ‘punta del iceberg’ de todos los casos de fuego amigo al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

La exministra de Salud arremetió
La exministra de Salud arremetió en contra de Alejandro Gaviria por criticar la reforma a la salud - crédito Colprensa y (Colprensa-Mariano Vimos)

Carolina Corcho vs. Alejandro Gaviria

Una de las primeras confrontaciones entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro fue en 2023, a raíz de la radicación de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

Frente a este proyecto, las críticas no provinieron de los sectores de oposición o independientes, sino de Alejandro Gaviria, que para la fecha estaba a cargo del Ministerio de Educación.

Gaviria expresó reservas sobre el alcance, la viabilidad y la rigurosidad técnica del proyecto. Estas diferencias se tradujeron en tensiones abiertas con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, así como con otros funcionarios afines al sector progresista del gabinete.

El desacuerdo fue relevante porque Gaviria había sido ministro de Salud en el pasado y sus opiniones tenían peso tanto técnico como político. Las tensiones cesaron en febrero de 2023 cuando el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Alejandro Gaviria, así como la de otros ministros (María Isabel Urrutia y Patricia Ariza), lo que significó la primera crisis de gabinete.

La entonces directora del Dapre
La entonces directora del Dapre acusó a Benedetti de intimidaciones por parte del en su momento embajador de Colombia en la FAO - crédito Colprensa

Armando Benedetti vs. Laura Sarabia

La confrontación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia fue uno de los escándalos políticos más relevantes durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El conflicto surgió a raíz de una denuncia de Laura Sarabia, cuando informó que Benedetti había intentado presionarla y enviarla mensajes amenazantes, tras haber sido removido de su cargo en la embajada.

Sarabia aseguró que Benedetti amenazó con revelar información sensible que, según él, podría comprometer al Gobierno si no se le restituía en funciones o se le daba un nuevo cargo de alto perfil.

La controversia se agravó cuando se filtraron audios en los que Benedetti hacía señalamientos directos sobre supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, lo que puso bajo presión tanto a la Presidencia como a la Fiscalía y a organismos de control.

En paralelo, ambos funcionarios quedaron bajo escrutinio luego de que se conociera que Sarabia ordenó una prueba de polígrafo ilegal a su exempleada doméstica, en un caso que se relacionaba con acusaciones de robo. Benedetti habría tenido acceso o conocimiento de ese procedimiento y lo utilizó en su enfrentamiento con Sarabia, alimentando la crisis.

Los ministros y el presidente
Los ministros y el presidente marcaron el Consejo de Ministros con polémicas frases que generaron fuertes tensiones en el Gobierno nacional - crédito Presidencia

Todos contra Armando Benedetti y Laura Sarabia

La gran polémica que ha atravesado el Gobierno Petro sucedió en febrero de 2025. Luego de que Laura Sarabia fuera designada como ministra de Relaciones Exteriores y Armando Benedetti como entonces jefe de Despacho de la Presidencia, gran parte del gabinete ministerial expuso su desacuerdo con la llegada de estos funcionarios al entorno del presidente Gustavo Petro.

Pese a que su crítica fue en privado, el presidente Gustavo Petro ordenó la transmisión del Consejo de Ministros en la que el jefe de Estado expresaba su desacuerdo con varios indicadores de su administración.

Aprovechando la circunstancia, varios funcionarios mencionaron sus diferencias sobre la llegada de Benedetti y Sarabia a dichos cargos. Entre ellos, se destaca la vicepresidenta Francia Márquez, la entonces ministra de Ambiente Susana Muhamad, el entonces director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, el director de Planeación Nacional (DNP) Alexander López y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez.

Los argumentos giraron en torno a la falta de transparencia, la concentración de poder, el historial político de Benedetti y cuestionamientos sobre los principios éticos que debía representar el gabinete.

La reunión evidenció fisuras profundas: ministros y funcionarias señalaron avances insuficientes en materia de equidad de género y reprocharon la manera en que se tomaban las decisiones más sensibles del Ejecutivo. Las críticas públicas dejaron aún más en evidencia la escasa cohesión en el equipo de Gobierno, y que derivó en la renuncia de algunos de los funcionarios de sus cargos.

La pelea entre Luis Carlos
La pelea entre Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, y Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, desató una nueva crisis en el gabinete de Petro - crédito Colprensa

Roy Barreras vs. Luis Carlos Reyes

La controversia entre Roy Barreras y Luis Carlos Reyes se generó durante el Gobierno de Gustavo Petro, en el contexto de la discusión sobre la modernización y transparencia del sistema tributario y el control aduanero en Colombia.

El entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo reveló a la opinión pública que varios congresistas y funcionarios del Gobierno nacional estarían interesados en ubicar a sus recomendados en aduanas estratégicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el país.

Entre los mencionados se encontraba el entonces embajador en Reino Unido, Roy Barreras, en la que, según Reyes, le pidió directamente que designara a personas de su confianza en las oficinas de la Dian en Buenaventura y Cali, agregando que el excongresista había utilizado un lenguaje “intimidante”.

Entre tanto, Roy Barreras rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por el exdirector de la Dian, calificando dichas declaraciones como falsas y malintencionadas, asegurando que nunca ha ejercido amenazas ni presiones indebidas sobre funcionarios públicos. Esta disputa llegó hasta los estrados judiciales, en las que se negó una conciliación entre ambos exfuncionarios.

La lista de acusaciones y ataques es extensa y sigue creciendo, reflejando un clima de tensión y desconfianza entre aquellos que integran el entorno más próximo al presidente Gustavo Petro.

Desde el 7 de agosto de 2022 hasta noviembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro ha experimentado una inestabilidad ministerial sin precedentes: 62 ministros han ocupado las 19 carteras, lo que equivale a un promedio de un relevo cada diecinueve días.

Temas Relacionados

Gobierno PetroFuego amigoAngie RodríguezCarlos CarrilloArmando BenedettiLaura SarabiaConsejo de MinistrosFrancia MárquezSusana MuhamadRoy BarrerasLuis Carlos ReyesColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Carrillo afirmó que acusaciones de Angie Rodríguez buscarían el control del Fondo Adaptación: “Esto es la blitzkrieg”

En una nueva respuesta a Angie Rodríguez, el director de la Ungrd, presuntas maniobras políticas al interior del Gobierno, lideradas, según Carrillo, por Armando Benedetti

Carlos Carrillo afirmó que acusaciones

Jennifer Pedraza contestó a mensaje de Gustavo Petro sobre el Nobel de Albert Einstein: “Demagogia y culto a la ignorancia”

En una respuesta a los comentarios del presidente sobre la relación entre física cuántica, inteligencia artificial y tecnología, la congresista expresó su desacuerdo y cuestionó la validez de los argumentos presentados en la transmisión oficial

Jennifer Pedraza contestó a mensaje

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

El colombiano deberá pagar una fecha de suspensión en la Bundesliga por acumulación de tarjetas amarillas

Luis Díaz sigue de vacaciones:

Claudia López propone endurecer penas a reincidentes y cuestiona decisión de las altas cortes: “La seguridad es una prioridad”

La exalcaldesa de Bogotá considera que el sistema judicial necesita nuevos criterios para evitar que la reincidencia quede impune

Claudia López propone endurecer penas

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

La actriz y presentadora compartió las primeras imágenes de la ceremonia en la que estuvieron presentes algunos amigos cercanos y familiares de la famosa

Margarita Rosa de Francisco dio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco dio

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

Las aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’ se destapan y hablan de sus estrategias para llegar a la competencia en medio de una reñida competencia por el primer lugar

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónico éxito en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

Deportes

Edwuin Cetré le ganó el

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

Sebastián Guzmán pide disculpas tras expulsión ante Junior y apoya remontada del Tolima: “Confío en mis compañeros”

Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título