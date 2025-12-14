En video: un perro resultó en el techo de un articulado de un transmilenio

El hecho se presentó durante la ciclovía nocturna del 11 de diciembre - crédito @nikolasmiranda27 / TikTok

La aparición de un perro negro con un saco amarillo caminando sobre el techo de un bus articulado de Transmilenio durante la ciclovía nocturna en Bogotá se transformó en un fenómeno viral que desató una oleada de comentarios y preocupaciones en redes sociales.

En el registro audiovisual compartido el 11 de diciembre, se ve al animal desplazándose por lo alto del vehículo ante la mirada atónita de varios ciudadanos en pleno centro de la ciudad, que dirigen su atención hacia la escena en un intento, algunos, de intervenir.

Este episodio puso en el centro de la conversación temas como el bienestar animal y la corresponsabilidad de los habitantes en situaciones de riesgo para los animales en espacios urbanos.

El video circuló con rapidez en diversas plataformas sociales y, aunque no existen certezas sobre la identidad de quienes grabaron o rescataron finalmente al perro, sí generó reacciones inmediatas de quienes presenciaron o conocieron la situación a través de Internet.

Según comentarios en TikTok, el animal logró ser rescatado - crédito @nikolasmiranda27 / TikTok

La inquietud principal giró en torno al destino del can, así como a las acciones tomadas por quienes estuvieron cerca del suceso. Una internauta compartió experiencias directas de ayuda, detallando: “¡Sí! Mi hermano ayudó en esa misión, estábamos por la ciclovía cuando pasó eso. Ayudó también a improvisarle una correa a la perrita porque la llevaban suelta y pasó lo que pasó, pero afortunadamente tuvo final feliz”.

Junto a estas manifestaciones de alivio, se alzaron voces críticas hacia la pasividad de algunos testigos. Entre los mensajes destacados puede leerse: “Porque no lo ayudan, la gente no hace sino mirar, por Dios, es un peludito, qué tristeza que la gente sea así. Ojalá lo hayan ayudado”.

Como reacción a la difusión del video y a la conversación pública generada, las autoridades capitalinas recordaron los canales establecidos para reportar situaciones de maltrato o rescate de animales.

Para casos que representen peligro, los ciudadanos pueden recurrir a la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 4399801, o marcar la Línea 123 ante emergencias vitales. Existe además la opción de comunicarse mediante el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co y la plataforma digital Bogotá te escucha, opciones pensadas para denunciar abandono, crueldad o tráfico de especies.

En caso de emergencia se con animales se puede llamar a los bomberos - crédito Freepik

Cuando se trata de incidentes que requieren intervenciones especializadas, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá está capacitado para atender cualquier emergencia, tanto de animales domésticos como de fauna silvestre en entornos urbanos.

En materia judicial, Colombia ha robustecido instrumentos legales para la defensa de los animales. Desde la promulgación de la Ley 1774 de 2016 y la modificación del Código Penal con el artículo 339A, se reconoce a los animales como seres sintientes, dejando atrás la concepción de objeto o propiedad.

El marco legal contempla sanciones que incluyen penas de 12 a 36 meses de prisión y multas económicas a quienes causen daño, lesiones graves o muerte a cualquier animal, estableciendo agravantes cuando existe sevicia.

Para facilitar que estos delitos sean perseguidos y sancionados, la ciudadanía cuenta con la línea 123 y con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), creado en el seno de la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar estos hechos.

Se recomienda llevar a los perros con correa todo el tiempo - crédito Freepik

Este cuerpo normativo se vio reforzado en 2025 con la entrada en vigor de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que incrementó tanto la rigurosidad de las sanciones como los mecanismos de atención. Con la nueva normativa, quienes sean responsables de muerte o lesiones graves a animales (domésticos, silvestres o exóticos) afrontan condenas de 32 a 46 meses de prisión y multas que pueden llegar hasta los sesenta salarios mínimos.

La difusión de este caso ha servido como recordatorio de la importancia no solo de la denuncia, sino de la acción responsable y compasiva frente a los animales en riesgo.