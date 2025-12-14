En video quedó registrada pelea entre conductor del Sitp y ciclista, aparentemente por invasión de carril

Los hombres se golpearon mientras los usuarios presenciaron la escena - crédito dulce11tentacion1 / TikTok

El reciente incidente protagonizado por un conductor del Sitp y un presunto repartidor de Rappi en la ruta H717-Usme centro, captado en un video que rápidamente se difundió en plataformas digitales, ha motivado nuevos cuestionamientos sobre la seguridad vial y el cumplimiento normativo en las calles de Bogotá.

El enfrentamiento fue seguido atentamente por un grupo de personas que estaban en el paradero. Allí la mayoría solo observó mientras algunos hombres trataron de intervenir.

En la grabación, puede verse cómo los dos hombres se dan puños, mientras una mochila característica del servicio de entregas permanece tirada junto al andén, sugiriendo la condición de repartidor de uno de los involucrados.

Aunque la secuencia no aclara los instantes previos al altercado, la narrativa predominante apunta a que todo habría comenzado cuando el ciclista utilizó el carril destinado exclusivamente para vehículos de transporte masivo obstruyendo el paradero, una maniobra prohibida en la normativa de movilidad capitalina.

Las regulaciones actuales establecen la prohibición de circular o permanecer en carriles exclusivos del Sitp para cualquier tipo de vehículo no autorizado. La infracción, tipificada como C14, se penaliza con una sanción económica de $604.100 pesos.

Dicha medida busca salvaguardar la circulación eficiente y segura del transporte público, permitiendo únicamente el cruce transversal o el giro cuando ello no obstaculice su paso. La vigilancia del cumplimiento recae tanto en la labor de los agentes de tránsito como en los sistemas automáticos de fotodetección, instrumentos que buscan reducir los incidentes por invasión indebida de estos espacios.

Los datos de Salud Data reflejan la dimensión del problema: hasta octubre de 2025, se reportaron 29 decesos de biciusuarios en accidentes viales en la ciudad, de los cuales 28 resultaron de colisiones, principalmente causadas por velocidad excesiva y desobediencia a las reglas de circulación.

Estas cifras refuerzan el llamado de múltiples sectores a fortalecer la cultura de respeto en la vía y evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de los actores más vulnerables, como los ciclistas o motociclistas.

El video no tardó en provocar reacciones en la esfera digital. Numerosos usuarios manifestaron su respaldo hacia el trabajador del transporte público, argumentando que, en repetidas ocasiones, los operadores del Sitp son objeto de conductas irrespetuosas por parte de otros usuarios de la vía.

Comentarios como “Lo que pasa es que a veces la gente piensa que uno es trapo sucio de ellos pero uno tiene su límite” y “Hasta que el conductor no se aguantó más el maltrato de la gente... muy bien por el operador” reflejan una postura de aprobación hacia el conductor, vista como una respuesta ante una situación percibida como injusta.

Menos numerosos, pero igualmente presentes, fueron los mensajes de comprensión hacia el repartidor de alimentos. Algunos internautas señalaron que los usuarios del Sitp podrían cambiar de parecer si llegasen a estar en la posición del ciclista. Así lo dejó ver un mensaje frecuente en la discusión: “Muchos apoyan al del SITP... pero cuando le pase uno por encima lo dejan de apoyar... mi apoyo para el man de la cicla”.

A raíz del hecho, varias autoridades recordaron la importancia de actuar con mesura y evitar las confrontaciones directas durante episodios conflictivos en la vía. Recomiendan acudir de inmediato a los canales oficiales como la policía o los agentes de tránsito, que están facultados para intervenir y aplicar el procedimiento establecido a fin de evitar que los desacuerdos escalen a situaciones violentas.

Al mismo tiempo, reiteraron su llamado a los ciclistas y demás ciudadanos a mantener una actitud de acatamiento a las normas y a priorizar la seguridad colectiva, enfatizando la necesidad de reducir prácticas riesgosas que puedan sumar víctimas en las vías de la capital.