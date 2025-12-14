Carlos Carrillo afirmó que acusaciones de Angie Rodríguez buscarían el control del Fondo Adaptación: “Esto es la blitzkrieg”

Carlos Carrillo, director de la Ungrd; Angie Rodríguez, directora del Dapre - crédito Ungrd/Dapre

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, indicó que los señalamientos hechos por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, corresponderían a una supuesta maniobra política coordinada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyo posible objetivo sería quedarse con el Fondo Adaptación para repartirlo a políticos antes de las elecciones.

En entrevista con Cambio, Carrillo señaló que detrás de las acusaciones públicas formuladas por Rodríguez habría intereses políticos relacionados con el control de la entidad y la adjudicación de recursos.

“Esto es la blitzkrieg, que desató Angie Rodríguez”, expresó el funcionario al ciato medio. Para Carrillo, la confrontación iría más allá de una diferencia administrativa y tendría como base disputas de poder en el Gobierno y supuesta influencia sobre fondos públicos.

Carlos Carrillo señaló que detrás de las acusaciones públicas formuladas por Angie Rodríguez habría intereses políticos - crédito Presidencia/Ungrd/X

En sus declaraciones, Carlos Carrillo afirmó que nunca antes había tenido un enfrentamiento con Rodríguez.

“Había tenido discusiones duras con miembros del gabinete pero, hasta ahora, con la doctora Angie nunca”, puntualizó en Cambio.

En cuanto al papel del ministro del Interior, Carrillo dijo que la llegada de Benedetti al Gobierno habría generado ajustes en la estructura política del Fondo Adaptación y una pugna por el control de la entidad.

Según su relato, “el 2025 llegó un gabinete nuevo y aterriza el superpoderoso Benedetti a ocupar un espacio político que antes no ocupaba. Y ahí es donde todo empieza a desordenarse”.

El funcionario expuso como antecedente la decisión de dejar sin efecto una consultoría por 56.000 millones de pesos, en la que presuntamente existían irregularidades.

Durante la entrevista, Carrillo sostuvo que la publicación de hojas de vida para el cargo de gerente del Fondo Adaptación coincidió con discusiones legislativas, relacionando dicha coyuntura con presuntos acuerdos políticos.

Carlos Carrillo sostuvo que la publicación de hojas de vida para el cargo de gerente del Fondo Adaptación coincidió con discusiones legislativas - crédito Ungrd/X

“Para nadie es un secreto que en Colombia el Congreso extorsiona al ejecutivo”, afirmó a Cambio.

También mencionó la postulación de Johan Steven Londoño, yerno de Berenice Bedoya, como ejemplo de la presunta entrega de la entidad a ciertos sectores políticos.

Consultado sobre si el Fondo Adaptación podría enfrentar una situación similar al escándalo de la Ungrd, Carrillo respondió a Cambio que “indudablemente el Fondo Adaptación se le entrega a unos sectores políticos como un acuerdo político”, aunque aclaró que este mecanismo no constituye un delito, según su perspectiva, sino una práctica establecida en la política nacional.

Respecto a los señalamientos de Rodríguez sobre cifras de ejecución y presuntos manejos irregulares, Carrillo negó la veracidad de esos datos.

“Esas cifras son falsas. El imaginario colectivo juzga la función pública con un indicador que es la ejecución”, consideró en la entrevista y atribuyó el informe presentado por Rodríguez a personas vinculadas a Aníbal Pérez, figura que, según sostiene, el presidente Gustavo Petro quería fuera de la entidad.

Sobre la acusación de supuesta malversación de fondos, Carrillo expresó en Cambio: “Yo a diferencia de otras personas puedo pasar un examen de la Uiaf. No tengo un centavo que no haya salido de mi salario”.

Además, afirmó sentirse ofendido por los señalamientos y expresó la cercanía de Rodríguez con el ministro Benedetti.

Consultado sobre la actuación de Rodríguez, Carrillo dijo que la funcionaria “está muy empoderada” y que la coyuntura actual respondería a un interés por el control del Fondo Adaptación. “Lo que hace ella es una declaración de guerra, es maledicencia”, sostuvo en entrevista con Cambio.

Carlos Carrillo relató que, en el caso del proyecto La Ruta del Arroz, denuncias de presuntos hechos de corrupción alertaron sobre la participación de figuras políticas cercanas a Benedetti.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @MinInterior/X

Señaló que, tras la alerta, suspendió pagos y comunicó la situación a las autoridades competentes.

En cuanto a su vínculo con el poder, Carrillo expresó: “Yo no tengo apego por el poder. Yo entiendo el poder mucho más como un castigo, como una carga, como una cruz que como un premio”.

Añadió que su permanencia en el cargo depende exclusivamente de la decisión del presidente Gustavo Petro, sin que busque generar disputas adicionales dentro del gobierno.