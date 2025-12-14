Colombia

Carlos Carrillo afirmó que acusaciones de Angie Rodríguez buscarían el control del Fondo Adaptación: “Esto es la blitzkrieg”

En una nueva respuesta a Angie Rodríguez, el director de la Ungrd, presuntas maniobras políticas al interior del Gobierno, lideradas, según Carrillo, por Armando Benedetti

Guardar
Carlos Carrillo, director de la
Carlos Carrillo, director de la Ungrd; Angie Rodríguez, directora del Dapre - crédito Ungrd/Dapre

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, indicó que los señalamientos hechos por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, corresponderían a una supuesta maniobra política coordinada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyo posible objetivo sería quedarse con el Fondo Adaptación para repartirlo a políticos antes de las elecciones.

En entrevista con Cambio, Carrillo señaló que detrás de las acusaciones públicas formuladas por Rodríguez habría intereses políticos relacionados con el control de la entidad y la adjudicación de recursos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esto es la blitzkrieg, que desató Angie Rodríguez”, expresó el funcionario al ciato medio. Para Carrillo, la confrontación iría más allá de una diferencia administrativa y tendría como base disputas de poder en el Gobierno y supuesta influencia sobre fondos públicos.

Carlos Carrillo señaló que detrás
Carlos Carrillo señaló que detrás de las acusaciones públicas formuladas por Angie Rodríguez habría intereses políticos - crédito Presidencia/Ungrd/X

En sus declaraciones, Carlos Carrillo afirmó que nunca antes había tenido un enfrentamiento con Rodríguez.

“Había tenido discusiones duras con miembros del gabinete pero, hasta ahora, con la doctora Angie nunca”, puntualizó en Cambio.

En cuanto al papel del ministro del Interior, Carrillo dijo que la llegada de Benedetti al Gobierno habría generado ajustes en la estructura política del Fondo Adaptación y una pugna por el control de la entidad.

Según su relato, “el 2025 llegó un gabinete nuevo y aterriza el superpoderoso Benedetti a ocupar un espacio político que antes no ocupaba. Y ahí es donde todo empieza a desordenarse”.

El funcionario expuso como antecedente la decisión de dejar sin efecto una consultoría por 56.000 millones de pesos, en la que presuntamente existían irregularidades.

Durante la entrevista, Carrillo sostuvo que la publicación de hojas de vida para el cargo de gerente del Fondo Adaptación coincidió con discusiones legislativas, relacionando dicha coyuntura con presuntos acuerdos políticos.

Carlos Carrillo sostuvo que la
Carlos Carrillo sostuvo que la publicación de hojas de vida para el cargo de gerente del Fondo Adaptación coincidió con discusiones legislativas - crédito Ungrd/X

“Para nadie es un secreto que en Colombia el Congreso extorsiona al ejecutivo”, afirmó a Cambio.

También mencionó la postulación de Johan Steven Londoño, yerno de Berenice Bedoya, como ejemplo de la presunta entrega de la entidad a ciertos sectores políticos.

Consultado sobre si el Fondo Adaptación podría enfrentar una situación similar al escándalo de la Ungrd, Carrillo respondió a Cambio que “indudablemente el Fondo Adaptación se le entrega a unos sectores políticos como un acuerdo político”, aunque aclaró que este mecanismo no constituye un delito, según su perspectiva, sino una práctica establecida en la política nacional.

Respecto a los señalamientos de Rodríguez sobre cifras de ejecución y presuntos manejos irregulares, Carrillo negó la veracidad de esos datos.

“Esas cifras son falsas. El imaginario colectivo juzga la función pública con un indicador que es la ejecución”, consideró en la entrevista y atribuyó el informe presentado por Rodríguez a personas vinculadas a Aníbal Pérez, figura que, según sostiene, el presidente Gustavo Petro quería fuera de la entidad.

Sobre la acusación de supuesta malversación de fondos, Carrillo expresó en Cambio: “Yo a diferencia de otras personas puedo pasar un examen de la Uiaf. No tengo un centavo que no haya salido de mi salario”.

Además, afirmó sentirse ofendido por los señalamientos y expresó la cercanía de Rodríguez con el ministro Benedetti.

Consultado sobre la actuación de Rodríguez, Carrillo dijo que la funcionaria “está muy empoderada” y que la coyuntura actual respondería a un interés por el control del Fondo Adaptación. “Lo que hace ella es una declaración de guerra, es maledicencia”, sostuvo en entrevista con Cambio.

Carlos Carrillo relató que, en el caso del proyecto La Ruta del Arroz, denuncias de presuntos hechos de corrupción alertaron sobre la participación de figuras políticas cercanas a Benedetti.

Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @MinInterior/X

Señaló que, tras la alerta, suspendió pagos y comunicó la situación a las autoridades competentes.

En cuanto a su vínculo con el poder, Carrillo expresó: “Yo no tengo apego por el poder. Yo entiendo el poder mucho más como un castigo, como una carga, como una cruz que como un premio”.

Añadió que su permanencia en el cargo depende exclusivamente de la decisión del presidente Gustavo Petro, sin que busque generar disputas adicionales dentro del gobierno.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloAngie RodríguezFondo de AdaptaciónUngrdPeleas Gobierno PetroArmando BenedettiFuncionarios Gobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Fuego amigo, un gran aliado del Gobierno Petro: la lista de los funcionarios que han estado involucrados en peleas y disputas entre sí

Un ambiente de confrontación se ha instalado en el círculo presidencial, donde funcionarios y exfuncionarios protagonizan una serie de señalamientos y denuncias que evidencian una creciente fragmentación en el equipo de Gobierno

Fuego amigo, un gran aliado

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

El atacante colombiano falló su disparo en la tanda de penaltis que definió el campeón, pero eso no fue impedimento para que el Pincha celebrara su séptimo título

Edwuin Cetré le ganó el

Miguel Polo Polo fue animado por rapero de Cartagena a la lanzarse a la presidencia

Mientras disfrutaba de sus vacaciones e intercambiaba palabras con personas del sector, el rapero decidió mostrar simpatía por su proyecto político

Miguel Polo Polo fue animado

Jennifer Pedraza contestó a mensaje de Gustavo Petro sobre el Nobel de Albert Einstein: “Demagogia y culto a la ignorancia”

En una respuesta a los comentarios del presidente sobre la relación entre física cuántica, inteligencia artificial y tecnología, la congresista expresó su desacuerdo y cuestionó la validez de los argumentos presentados en la transmisión oficial

Jennifer Pedraza contestó a mensaje

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

El colombiano deberá pagar una fecha de suspensión en la Bundesliga por acumulación de tarjetas amarillas

Luis Díaz sigue de vacaciones:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco dio

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

Las aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’ se destapan y hablan de sus estrategias para llegar a la competencia en medio de una reñida competencia por el primer lugar

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónico éxito en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

Deportes

Edwuin Cetré le ganó el

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

Sebastián Guzmán pide disculpas tras expulsión ante Junior y apoya remontada del Tolima: “Confío en mis compañeros”

Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título