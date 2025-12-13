Operativo en El Pedregal permitió incautar 85 celulares usados para extorsión desde prisión de Medellín

Cárcel El Pedregal de Medellín - crédito Colprensa

n operativo sorpresa desarrollado en la cárcel El Pedregal de Medellín permitió a las autoridades afectar una estructura dedicada a la extorsión y al tráfico de estupefacientes que operaba desde el interior del centro penitenciario.

La acción fue adelantada de manera articulada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de unidades especializadas del Gaula, según informó BLU Radio.

La diligencia se realizó tras recibir información ciudadana que alertaba sobre la existencia de espacios acondicionados para ocultar teléfonos móviles, sustancias ilícitas y otros elementos prohibidos.

Con base en esos datos, las autoridades ingresaron a uno de los patios del penal, donde se encontraban 712 personas privadas de la libertad, varias de ellas con antecedentes de pertenecer a grupos armados organizados y estructuras delincuenciales.

Durante la intervención, los uniformados efectuaron registros minuciosos en celdas, corredores, áreas comunes y zonas de difícil acceso, lo que permitió ubicar un punto de acopio clandestino. Ese lugar, de acuerdo con los investigadores, funcionaba como soporte logístico para la comisión de diferentes conductas delictivas, entre ellas la extorsión telefónica con alcance en distintas regiones del país.

Incautaciones de celulares en las cárceles

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, explicó que el procedimiento dejó como resultado la incautación de 85 teléfonos celulares, además de otros elementos que facilitaban la operación ilegal. “Allí fueron incautados 85 teléfonos celulares, 30 cargadores, 10 armas cortopunzantes y más de 4.000 gramos de marihuana, 1.100 gramos de base de coca y 180 gramos de tusi”, señaló el oficial, en declaraciones reproducidas por BLU Radio.

Según el avance de las investigaciones, desde ese patio se coordinaba una red de extorsión de alcance nacional, que utilizaba los dispositivos móviles para contactar a las víctimas. Las llamadas se realizaban mediante suplantación de autoridades o intimidación directa, modalidades con las que se exigían transferencias y consignaciones de elevadas sumas de dinero. Paralelamente, la estructura mantenía una organización interna destinada al expendio y circulación de drogas dentro del establecimiento carcelario.

Las autoridades indicaron que los teléfonos incautados serán sometidos a análisis técnico y forense, con el fin de establecer los contactos, las trazas de comunicación y los posibles vínculos con hechos delictivos denunciados en diferentes ciudades. Ese material será clave para avanzar en procesos judiciales contra los responsables de las extorsiones y contra quienes habrían facilitado el ingreso de los elementos prohibidos al penal.

El operativo en El Pedregal se suma a otras acciones recientes contra este tipo de delitos en el Valle de Aburrá. Menos de 15 días antes, las autoridades realizaron una intervención similar en la cárcel de Bellavista, donde fue desmantelado otro centro de llamadas ilegal operado por personas privadas de la libertad. En ese caso, las extorsiones estaban dirigidas principalmente a ciudadanos del departamento de Antioquia, aunque también se reportaron víctimas en otras zonas del país.

Desde la Policía se reiteró que estos procedimientos buscan reducir la capacidad criminal que se ejerce desde centros penitenciarios, especialmente aquellas conductas que afectan a comerciantes, familias y ciudadanos mediante amenazas telefónicas. Las instituciones involucradas señalaron que continuarán los controles y requisas en distintos establecimientos carcelarios, apoyados en información ciudadana y labores de inteligencia.

Las autoridades también recordaron que los resultados de este tipo de operativos permiten identificar patrones de operación, fortalecer investigaciones en curso y adoptar medidas administrativas y disciplinarias dentro de los centros de reclusión, con el fin de evitar la reiteración de estas prácticas ilícitas y mejorar los controles internos.