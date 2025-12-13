Controversia en redes por el comentario de Valentina Taguado sobre el cáncer de Hassam: el humorista le respondió

La humorista generó indignación al referirse a la pareja del comediante como “Quimio”, provocando la reacción de Hassam - crédito @oficialhassam / Instagram - captura de pantalla 'Quá hay pa' dañar'

La controversia entre el humorista Hassam y la creadora de contenido, Valentina Taguado ha dado pie a un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor y el respeto hacia quienes han sufrido enfermedades graves.

El episodio se desató tras la viralización de un video en el que Taguado, durante un show realizado con su colega Valeria Aguilar, empleó el apodo “Quimio” para referirse a la pareja del comediante. La expresión fue recibida en redes y por el público presencial como una burla hacia quienes han enfrentado tratamientos oncológicos, generando críticas inmediatas y extendidas.

En el fragmento que circuló principalmente por Instagram, se ve cómo Taguado, entre risas, comenta sobre la supuesta novia de Hassam: “Supongo que ‘Quimio’, porque es la que te come”, mientras Aguilar aporta otra broma relacionada. Las carcajadas de ambas en el escenario fueron interpretadas como una muestra de insensibilidad y reforzaron el malestar de quienes vieron posteriormente el clip.

El propio Hassam, al enterarse del incidente, respondió de manera contundente durante una conversación pública con Violeta Bergonzi, reciente ganadora de MasterChef.

Se desata la controversia por un show de comedia donde se burlan de la batalla contra el cáncer del humorista Hassam.

En el video viralizado, el humorista expresó: “Hay que ser muy malparida en la vida para burlarse de una persona que tiene cáncer, así esté curada o no esté curada”, dejando clara la molestia y el impacto personal del comentario, pues el artista ha compartido abiertamente su experiencia de lucha y recuperación tras el diagnóstico oncológico.

Además, el comediante recordó que durante un tiempo trabajó junto a Taguado en el programa digital “¿Qué hay pa’ dañar?” de RCN, y explicó que él debió dejar el formato por problemas de salud, mientras Valentina continuó al lado de Johanna Velandia. Hassam subrayó que nunca imaginó que una excompañera de trabajo recurriera a un tema tan delicado para provocar risas en público.

La reacción de los usuarios ante la broma fue contúndete en condena y rechazo, con mensajes como: “Se pasó y lo sabe”, “Eso pasa cuando se le da visibilidad a alguien sin educación que se cree gracioso” y “los pacientes con cáncer sufrimos demasiado; la quimioterapia no es un chiste”.

La broma de Taguado fue criticada por los asistentes y usuarios en redes, que consideran que la quimioterapia “no es un chiste” - crédito @canalrcn/IG

La discusión continúa activa en plataformas digitales, donde se exige mayor sensibilidad y empatía al abordar enfermedades graves en espectáculos o redes sociales. El caso fortaleció los mensajes de apoyo a Hassam y a quienes transitan o han transitado procesos oncológicos, recordando la importancia del respeto y el acompañamiento en contextos vulnerables.

Sin embargo, otros internautas aseguraron que solo se trataba de un humor negro de Taguado y aseguraron que Hassam ha hecho chistes más fuertes en otras ocasiones. “Hasamm se burla de todo el mundo y todo es chiste sin importar la situación o la persona, pero cuando lo hacen con él pide empatía, hay que ser! Coherentes!”, “ay no, qué pereza este man”, “le dieron de su propia medicina y no le gustó”, “cuando él se burlaba de la exesposa no le parecía de mal gusto”, “todo se devuelve”, dicen algunas de las reacciones.

Pese a la cantidad de reacciones y fragmentos de la entrevista que han sido difundidos en redes sociales, Valentina Taguado ni Valeria se han pronunciado respecto a la polémica, por lo que varios usuarios están a atentos a las cuentas de ambas.

Así mismo, la polémica recordó que hace un par de semanas Violenta Bergonzi, ganadora de la versión 2025 de MasterChef Celebrity Colombia, acusó también a Valentina de no tener respeto por los compañeros de la competencia.

La polémica volvió a visibilizar las confrontaciones de Valentina Taguado tanto en el escenario como en realities como MasterChef Celebrity - crédito Canal RCN

“Ni en tus sueños podrías tirarme así al piso.Tan valiente hablando mal de todo el mundo cuando ninguno de los que se burla (como siempre lo hace) se puede defender ni tiene espacio a la réplica. Das tu versión de los hechos siempre (ahora con tu Sancho Panza [Valeria Aguilar] al lado que lo único que hace es aplaudirte cada estupidez que dices). Te burlaste de casi todos durante meses, a otros los hiciste hasta llorar con tu maltrato ¿y te tenemos que seguir aguantando? No le piques la lengua a esta araña porque sales perdiendo”, dijo la presentadora en un video.

Estos hechos evidenciaron la tensión entre ambas participantes durante la edición 2025 de MasterChef Celebrity y la repercusión que tuvo la rivalidad en redes sociales.