Colapsó puente en la vía Uribe-Granada en Meta; una camioneta quedó atrapada: ordenan cierre total del corredor

Las autoridades cerraron completamente la vía por cuestiones preventivas - crédito Redes sociales/X

El colapso de un puente clave en el departamento del Meta obligó al Instituto Nacional de Vías (Invías) a cerrar completamente y de manera preventiva uno de los corredores más importantes de la región.

El desplome del puente que conecta a los municipios de Granada y Uribe ocurrió el 13 de diciembre, a las 12:00 p. m., aproximadamente. El siniestro se presentó exactamente en el kilómetro 96+700, sector Trocha 4, sobre el caño Sardinata.

Según quedó registrado en videos e imágenes publicadas en redes sociales, en el momento del incidente, una camioneta Toyota blanca quedó atrapada sobre la estructura colapsada, aunque, según los organismos de emergencia, no se reportaron personas heridas de gravedad. Radio Nacional, por su parte, informó que dos personas que se movilizaban en motocicleta resultaron afectadas.

El colapso de la vía Uribe-Granada no dejó personas heridas de gravedad - crédito Redes sociales/X

En consecuencia, las autoridades competentes ordenaron el cierre del corredor vial, medida con la que se busca evitar mayores riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios, mientras las autoridades coordinan acciones para restablecer la movilidad en la zona.

Sergio Muñoz, gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta, explicó a Caracol Radio que la gobernación trabaja de manera conjunta con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para atender la emergencia y restablecer el tránsito en la vía. Además, se habilitaron corredores conexos para garantizar la movilización de la ciudadanía.

“Desde ya se ha hecho la articulación con el municipio de Granada para poder habilitar unos corredores de vías terciarias que permitirían la movilidad hacia el sector de Punta Brava, el corredor también que comunica con Lejanías y puede retomar la vía nacional cerca al municipio de Granada en inmediaciones del puente del Alcarabán”, detalló el funcionario al medio citado.

Las autoridades trabajan para que regrese la normalidad en el desplazamiento de conductores en la vía afectada - crédito @TransitoPolicia/X

El Invías, por su parte, recomendó a los conductores utilizar rutas alternas, como la trocha 4 vía Lejanías, para luego retornar por la trocha 12 y salir a Punta Brava, mientras se mantenga el cierre del corredor principal. La Dirección de Tránsito y Transporte solicitó a la ciudadanía atender todas las recomendaciones de las autoridades ante este incidente.

Puente colgante colapsó en Antioquia: accidente dejó heridos

En octubre de 2025 se presentó un hecho similar en el departamento de Antioquia. Las autoridades y la ciudadanía reportaron el colapso parcial de un puente colgante en la zona rural de Sopetrán, el cual conecta a comunidades rurales con el resto del municipio.

El accidente, ocurrido el domingo 19 de octubre, involucró a un vehículo que cayó al vacío cuando un tramo de la estructura cedió mientras los ocupantes se dirigían hacia San Nicolás de Bari. De acuerdo con el informe médico, los afectados presentan lesiones en la espalda, la columna y las extremidades, por lo que deben permanecer bajo observación del personal de salud.

Esta situación dejó tres personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde los especialistas lograron estabilizarlas.

Las autoridades afirman que la estructura cedió por las fuertes lluvias - crédito Antioquia Conecta / X

Tras el incidente, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y las autoridades competentes iniciaron la evaluación de las acciones de reparación necesarias y el análisis de medidas para evitar nuevos incidentes, especialmente ante las intensas lluvias que han afectado la región durante 2025.

De hecho, para entonces se había informado que al menos 20 municipios del norte, nordeste, suroeste, Bajo Cauca y oriente de Antioquia se encontraban en alerta roja por el incremento de las precipitaciones, que suponen un riesgo para los conductores en las vías y para la misma infraestructura.

Los habitantes del corregimiento de San Nicolás de Bari, conocido como el “Puerto escondido del Occidente”, pidieron apoyo a las autoridades departamentales y nacionales para garantizar la pronta reparación de la vía.