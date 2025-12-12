Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Un proceso de transformación capilar realizado por la artista colombiana generó inquietudes entre sus seguidores sobre la seguridad de los tratamientos estéticos en mujeres en gestación, así como recomendaciones de especialistas en el tema - crédito notitalencol / Instagram

Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales un drástico cambio de look mientras pasa cinco meses de embarazo.

La actriz colombiana compartió el proceso de su transformación capilar y generó múltiples reacciones, tanto por el resultado como por las medidas que adoptó para cuidar a su hija en gestación. La noticia causó amplias consultas entre sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de procedimientos para mujeres embarazadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio del embarazo y la expectativa en redes

A mediados de noviembre, Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, comunicaron públicamente la llegada de su primer hija mediante un video difundido en plataformas sociales.

El anuncio del embarazo de Sara Corrales y Damián Pasquini incluyó la revelación del nombre de su primera hija, Mila - crédito @saracorrales/ Instagram

En las imágenes también dieron a conocer el nombre con el que esperan recibirla: Mila. “Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa!”, se escuchó decir a la actriz en la publicación.

Desde que difundió la noticia, Corrales ha mantenido informados a sus seguidores sobre distintos aspectos de su embarazo, con énfasis en su rutina de ejercicio y hábitos saludables.

La decisión de cambiar el estilo: cuidados en el embarazo

La reciente transformación estética de Sara Corrales generó debate sobre el uso de tinturas u otros productos químicos en mujeres embarazadas. La actriz mostró, a través de sus historias de Instagram, el procedimiento realizado en un salón de belleza de confianza y brindó detalles del proceso.

“Lo más importante, porque muchos se estarán preguntando que por qué me hice esto si estoy embarazada”, expresó ante sus seguidores.

La estilista de Corrales precisó que el procedimiento consistió en utilizar tonos naturales y evitar el contacto con la raíz del cabello, además de emplear productos libres de amoníaco.

“Me hice un baño de color súper suave y natural, totalmente seguro en el embarazo”, explicó la actriz, la cual fue enfática al mencionar que: “No afecta en lo absoluto a mi bebé porque el cuidado de mi hijita siempre va primero”.

Sara Corrales muestra su cambio de look durante el embarazo y genera debate sobre tintes capilares en gestantes - crédito notitalencol / Instagram

Recomendaciones y precauciones para la coloración capilar en mujeres embarazadas

La recomendación de expertos indica que teñirse el cabello durante el embarazo suele ser seguro, ya que la cantidad de tinte que se absorbe a través de la piel es mínima, según el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos (Acog).

Aunque existen pocos estudios exhaustivos sobre los distintos tratamientos capilares y sus posibles efectos en el feto, la evidencia disponible respalda que estos procedimientos no representan un riesgo significativo para la salud del bebé.

En la práctica, muchas mujeres embarazadas optan por esperar hasta después del primer trimestre para teñirse el cabello, periodo en el que se desarrolla la formación de los órganos del bebé.

Esta precaución responde a la preferencia de minimizar cualquier exposición potencial durante las primeras etapas del embarazo, aunque los datos actuales no señalan un peligro concreto. Además, el Acog señala que “suele ser seguro” realizarse este tipo de tratamientos, dado que la absorción cutánea de los productos es muy baja.

Expertos afirman que teñirse el cabello en el embarazo es seguro, ya que la absorción de tinte por la piel es mínima - crédito @saracorrales/IG

Para quienes desean un cambio de imagen sin exponerse a una cantidad considerable de sustancias químicas, los especialistas sugieren elegir técnicas como las mechas, que requieren menos producto que el teñido completo.

Esta alternativa permite modificar el aspecto del cabello con una menor exposición a los componentes químicos presentes en los tintes, lo que puede aportar tranquilidad a quienes buscan cuidar su salud y la del bebé durante el embarazo, según la información publicada por kidshealth.

La experiencia de Sara Corrales despertó la atención de la audiencia sobre la importancia de informarse y tomar precauciones adecuadas al realizar cambios estéticos durante el embarazo, resaltando cómo adecuarse a esta etapa sin dejar de lado el interés personal por la imagen.