Fue condenado adolescente de 17 años que planeó el asesinato de su tía y de su abuela para cobrar una herencia

La Fiscalía probó que el menor contrató a sicarios para ejecutar el ataque en un local comercial de Envigado, donde fueron asesinadas María Victoria Correa Ramírez y María Norelia, abuela del procesado

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena a un menor de 17 años por el asesinato de dos mujeres en Envigado - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó el viernes 12 de diciembre que un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes declaró responsable a un joven de 17 años por haber ideado, coordinado y financiado el plan criminal que terminó con el asesinato de dos mujeres en zona urbana de Envigado (Antioquia). El fallo se produjo tras la aceptación voluntaria de cargos por parte del menor infractor.

Según el ente acusador, el adolescente deberá cumplir 7 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada, tras ser hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

La investigación reveló que el
La investigación reveló que el menor planeó el asesinato para apropiarse del patrimonio económico de las víctimas - crédito Fiscalía

Los hechos investigados ocurrieron el 28 de marzo de 2025, cuando dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y dispararon contra María Victoria Correa Ramírez, profesora y periodista, y su hermana María Norelia, abuela del procesado. Ambas murieron en el lugar. En el ataque también resultó herida una familiar de 73 años.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Urpa) de la Seccional Medellín, determinó que el joven había diseñado el plan para asesinar a las mujeres con el objetivo de apropiarse del patrimonio económico de las víctimas, administrado por su madre.

El material probatorio indicó que el menor contrató a los sicarios a través de un intermediario. Fue capturado el 22 de octubre, durante un operativo en una finca del corregimiento Llano Grande, en Rionegro (Antioquia). En la diligencia judicial, investigadores del CTI y la Policía Nacional incautaron dos manuscritos con información relevante para esclarecer el caso.

Por estos mismos hechos, y mediante preacuerdos con la Fiscalía, fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión:

  • Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas
  • Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali
  • Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello

Ellos fueron los responsables de ejecutar la acción criminal.

Noticia en desarrollo...

