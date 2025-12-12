‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

En redes afirman que se trata de una "tiradera" contra Aída Merlano - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En la actualidad, no es una sorpresa que algunos creadores de contenido opten por incursionar en la industria de la música, de hecho, en Colombia algunos han tenido éxito.

Sin embargo, la revelación del adelanto de la canción que estrenará Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, ha hecho que sea tendencia en redes sociales por la letra del sencillo.

A pesar de que no la menciona en ningún momento, internautas han afirmado que la canción es una “tiradera”, expresión utilizada para referirse a un sencillo que tiene como objetivo hablar mal de un tercero, en contra de su expareja, la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Esto dice la canción

La letra de la canción ha provocado que la creadora de contenido sea tendencia - crédito Redes Sociales

“No sabía que eras una interesada, aunque ya me lo habían advertido. Tan ingenuo que mientras me engañabas, yo pensando en una vida contigo. Las mujeres mienten, decían mis parceros, y si el río suena es porque piedras lleva”, es parte de la letra de la canción expuesta por Tejada.

Sumado a ello, el coro del sencillo menciona las nulas chances de una hipotética reconciliación con una expareja, lo que fue tomado como un mensaje para Merlano.

“Antes de volver contigo yo me muero, mentirosa, te lo dice el rey de los agropecuarios”, es la parte por la que mencionan a la creadora de contenido en redes sociales.

Tejada es uno de los participantes del nuevo proyecto de Westcol, también expareja de Aída Merlano - crédito redes sociales

En los comentarios de las publicaciones que se han realizado en redes sociales sobre el adelanto, internautas mencionan las indirectas que serían contra Merlano.

“Aida está ponchada con esa canción, yo creo que es para ella”, “No se cansa de monetizar con la separación, eso ya se sabe para quién es” o “Se fue directo El Agropecuario contra la Merlano”, escribieron algunos usuarios.

Además, otras personas criticaron la decisión de Tejada de incursionar en la música, mencionando que no tiene talento para hacer que su sencillo se convierta en una canción escuchada a nivel nacional.

“A usted quién le dijo que cantaba bien, lo que tenemos que escuchar solo por fama”, “Aída nos dejó encartados, ahora este aparece en todo lado” o “No puede hablar y ahora quiere cantar, para qué se pone con esas”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, 'El Agropecuario’ no ha revelado la fecha en que será estrenada la canción, mientras tanto, sigue promocionando su participación en “La casa de los streamers”, el último proyecto de Westcol en redes sociales.

Tejada ha pedido en más de una ocasión que no lo llamen "el ex de Aída" - crédito @elreydelosagropecuarios_ @aidavictoriam/ Instagram

De hecho, cuando Tejada fue presentado como participante del proyecto del antioqueño, varios de los creadores de contenido lo llamaron “el ex de Aída”, haciendo que ‘El Agropecuario’ se molestara.

En medio de la situación, Westcol reaccionó para defender a Tejada y pedir que dejaran de referirse a él como la expareja de la barranquillera. “Eso no se hace. Él tiene nombre y se llama Juan. Acá las cosas se dicen con respeto”.

Durante el programa, Tejada habló sobre las polémicas que ha protagonizado con Merlano, con la que tiene un hijo y afirmó que están buscando dejar a un lado los problemas por el bienestar del pequeño.

“Yo creo que sí, que las cosas se van a organizar, no por nosotros, sino por el niño, para que podamos llevar la fiesta en paz… En cualquier momento las cosas se van a organizar cuando baje la tensión y todo", fueron las palabras de ‘El Agropecuario’, que se defendió de los ataques en su contra sobre un presunto abandono de su hijo, resaltando que él envía una manutención de entre tres y cuatro millones de pesos.