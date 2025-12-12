Efraín Cepeda regresaría a la presidencia del Partido Conservador tras sorpresiva renuncia de Nadia Blel: esto es lo que se sabe

El senador Efraín Cepeda podría estar pensando en renunciar a su aspiración presidencial, para comandar el Partido Conservador - crédito @EfrainCepeda/X

La sorpresiva renuncia de la senadora Nadia Blel a la presidencia del Partido Conservador, divulgada en la mañana del jueves 11 de diciembre de 2025, ha desencadenado una profunda crisis interna que, por lo visto, agudizó las tensiones al interior de la colectividad en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026. Y que venían cocinándose tras la inclusión del excontralor de la República Carlos Felipe Córdoba en el proceso de escogencia del candidato presidencial.

Según información obtenida por La FM, el senador Efraín Cepeda, que fungió en la pasada legislatura (2024-2025) como presidente del Congreso, se perfila como el principal aspirante para asumir la conducción del partido, y su designación podría oficializarse el martes 16 de diciembre, cuando se prevé que Blel abandone irrevocablemente la dirección. No sería la primera vez en que el barranquillero estaría al frente de la representatividad más longeva del país.

Carta de renuncia de Nadia Blel a la presidencia del Partido Conservador, tras fuertes pujas internas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las fuentes consultadas por el citado medio detallaron que Cepeda cuenta con un respaldo mayoritario dentro del Directorio Nacional del partido, lo cual le permitiría recuperar el liderazgo que ya ostentó en el pasado. El senador, que además figura entre los precandidatos presidenciales de la colectividad, estaría analizando detenidamente la conveniencia de aceptar el reto de dirigir los destinos del conservatismo, en medio de un ambiente de polarización.

¿Renunciará Efraín Cepeda a su precandidatura presidencial?

Aunque no existe ningún impedimento estatutario que le prohíba ocupar, simultáneamente, la titularidad del partido y aspirar a presidencia, La FM indicó que Cepeda podría estar considerando seriamente una eventual renuncia a su aspiración electoral si se confirma su llegada a la presidencia del partido: una decisión que podría incidir en la reconfiguración de las fuerzas internas de esta colectividad, que marcó distancia de la administración de Gustavo Petro.

El expresidente del Senado Efraín Cepeda ha sido fuerte crítico del aterrizaje de Carlos Felipe Córdoba como precandidato presidencial del conservatismo - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Justamente la dualidad que podría encarnar Cepeda ha sido objeto de debate entre algunos sectores conservadores, que analizan la conveniencia de separar ambos cargos para garantizar un proceso de selección de candidato más transparente. En consecuencia, la eventual presidencia del expresidente del Congreso podría allanar el camino para que el candidato único sea escogido en una convención nacional, que se celebraría en enero de 2026.

Esta posibilidad responde al deseo de varios sectores de consolidar la unidad interna y definir lo antes posible la estrategia electoral frente a otras fuerzas políticas, como lo ha planteado la precandidata Juana Carolina Londoño, representante a la Cámara por Caldas, en medio del ambiente de incertidumbre que dado lugar a una serie de maniobras que han causado controversia y que en su momento llevaron a Cepeda a cuestionar a Blel como presidenta.

De acuerdo con la información del referido medio, el apoyo público de ciertos congresistas al excontralor Córdoba, que ya formalizó su inscripción como precandidato del conservatismo, podría tener carácter táctico. Es decir, dicho respaldo serviría como una fachada para desplazar a Cepeda, mientras se mantiene la expectativa de respaldar a otro aspirante con mayores posibilidades de enfrentar al petrismo en los comicios que se celebrarán el 31 de mayo de 2026.

Durante un año y cinco meses, Nadia Blel fue presidenta del partido Conservador, siendo la primera mujer en ocupar el cargo - crédito Prensa Nadia Blel/@soyconservador/X

En medio de este escenario, varios parlamentarios estudian alternativas externas. La FM indicó que algunos dirigentes conservadores estarían considerando otorgar su apoyo al abogado Abelardo De la Espriella, que según la encuesta de Invamer, revelada el 30 de noviembre, ocupa la segunda posición en las preferencias del electorado, con un 18,2%. De igual forma, otras facciones evalúan la opción de impulsar a Juan Carlos Pinzón como posible carta fuerte.

La confirmación de Cepeda al frente del partido marcaría un punto de inflexión en el proceso de reorganización del Partido Conservador y podría influir en la definición de candidaturas y alianzas de cara a las elecciones generales. La incertidumbre respecto a la estrategia final, ya sea la escogencia de un candidato único en convención o la convergencia en torno a una figura de consenso, persistirá al menos hasta la oficialización de lo que sería esta nueva era.