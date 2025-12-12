Colombia

Álvaro Uribe lanzó sarcástico comentario contra Petro por constantes viajes al exterior: “A ver si lo llevan siquiera hasta Marte”

El expresidente señaló al primer mandatario y a su Gobierno de incurrir en el derroche de recursos públicos

Guardar
El expresidente aseguró que el mandatario ha despilfarrado los recursos públicos - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un evento público, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una crítica al presidente Gustavo Petro por el manejo que le ha dado a los recursos. Según indicó, el gasto por parte de su Gobierno ha sido exagerado, un problema que se suma a actos de corrupción que han implicado el desvío de dineros públicos, como el que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Tengo claro lo siguiente. Aquí ha habido en este gobierno un derroche tremendo. Hemos hablado de ese incremento de los gastos públicos, corrupción”, detalló al exmandatario con micrófono en mano, ante varias personas que no escuchaban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe Vélez también se refirió a los constantes viajes que ha hecho el presidente Petro al exterior desde que se posesionó en agosto de 2022. Para octubre de 2025 ya llevaba más de 70 visitas a distintos países del mundo, siendo el Bruselas (Bélgica) su viaje número 72. El exmandatario hizo un comentario sarcástico sobre este panorama para reforzar su crítica.

El expresidente Álvaro Uribe se
El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los viajes de Gustavo Petro y a actos de corrupción que se han presentado en su Gobierno - crédito Álvaro Tavera y Camila Díaz/Colprensa

Los viajes del presidente. Lo único que le falta es alquilar una nave espacial y buscar a ver si lo llevan siquiera hasta Marte”, aseveró.

Indicó, además, que tanto él como otros opositores al Gobierno Petro nunca se han unido a arengas que entona la ciudadanía y otros políticos con las que exigen la renuncia del primer mandatario. En tono sarcástico, afirmó que podría resultar contraproducente pedir la salida del presidente.

“En estos años de oposición nosotros nunca hemos dicho. ‘Fuera Petro’. Y ahora no lo van a decir, porque ahí sí que se apura a contratar esa nave espacial para irse. Y dice: ‘Ah, ¿me quieren afuera? Me les voy en nave espacial’, y el país no tiene manera de pagar eso”, dijo.

El millonario costo de los viajes de Petro al exterior

El presidente Petro ha viajado
El presidente Petro ha viajado más de 70 veces al exterior desde 2022 - crédito Joel González/Presidencia

De acuerdo con El Colombiano, entre agosto de 2022 y octubre de 2024, Gustavo Petro realizó 40 desplazamientos fuera del país, que constituyeron un millonario gasto acumulado: $7.870 millones, lo que quiere decir que gastó $196 millones por viaje, aproximadamente.

En 2025 continuó con sus viajes al exterior de alto costo. Según reveló la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, la visita del primer mandatario a Nueva York (Estados Unidos), que realizó entre el 21 y el 27 de septiembre de 2025, generó un gasto total de USD176.497 (equivalentes a $656.941.070, según la tasa representativa del mercado vigente).

La congresista denunció que estos recursos públicos se destinaron a cubrir no solo los gastos del mandatario; incluyó a su comitiva y a sus familiares. Esto, en un contexto en el que el Gobierno advierte sobre limitaciones en términos presupuestales debido a una crisis fiscal.

La precandidata María Fernanda Cabal
La precandidata María Fernanda Cabal expuso gastos de alojamiento, transporte y alimentación del viaje de Gustavo Petro a Nueva York - crédito @MariaFdaCabal/X

Según detalló Cabal, el desembolso incluyó USD14.075 en alojamiento, USD1.366 en alimentación y USD161.056 en transporte. Estos montos fueron cubiertos íntegramente con fondos estatales, lo que, a juicio de la precandidata presidencial, evidencia una contradicción entre el discurso oficial del Gobierno sobre la escasez de recursos y la realidad de los gastos en viajes internacionales.

La legisladora añadió otra crítica a su denuncia: el comportamiento que tuvo el jefe de Estado en Nueva York. Pues, el mandatario se unió a una marcha que se estaba llevando a cabo en Times Square a favor de Palestina, tomó un megáfono e instó a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes de su presidente, Donald Trump.

Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, aseveró el presidente Petro, rodeado de escoltas y de la multitud manifestante.

Temas Relacionados

Álvaro UribeGustavo PetroViajes de PetroGastos del Gobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima

La decisión ha generado polémica debido a que el ministro Antonio Sanguino ha reconocido que es hincha del Junior de Barranquilla

Antes de la final del

Este es el historial de asilados políticos en Colombia en su historia reciente: el último es señalado por corrupción

Ricardo Martinelli, tras ser acusado de lavado de activos en Panamá, recibió asilo en Colombia durante el Gobierno de Gustavo Petro

Este es el historial de

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Predios de la Posada Alemana de Carlos Lehder fueron entregados a firmantes del Acuerdo de Paz

La noticia fue confirmada por Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales

Predios de la Posada Alemana

Cambiaría la manera de ver el fútbol colombiano en 2027: la Dimayor reveló propuesta para los derechos de transmisión

A partir de 2026, empezará la negociación con los proponentes que quieran quedarse con la transmisión de los partidos de los campeonatos profesionales por televisión, que actualmente pertenecen a un solo medio

Cambiaría la manera de ver
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Ricky Montaner rompió el silencio

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

René Higuita se encontró son su doble, un trabajador de una plaza de mercado: “Un sueño hecho realidad”

Deportes

Antes de la final del

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Cambiaría la manera de ver el fútbol colombiano en 2027: la Dimayor reveló propuesta para los derechos de transmisión

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín están cansados del futbolista, residente lo denunciará por una agresión

Ministerio del Trabajo mete mano al fútbol colombiano: investiga a la Dimayor y la Federación por violar derechos de jugadores