Álvaro Uribe lanzó sarcástico comentario contra Petro por constantes viajes al exterior: “A ver si lo llevan siquiera hasta Marte”

El expresidente aseguró que el mandatario ha despilfarrado los recursos públicos - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un evento público, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una crítica al presidente Gustavo Petro por el manejo que le ha dado a los recursos. Según indicó, el gasto por parte de su Gobierno ha sido exagerado, un problema que se suma a actos de corrupción que han implicado el desvío de dineros públicos, como el que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Tengo claro lo siguiente. Aquí ha habido en este gobierno un derroche tremendo. Hemos hablado de ese incremento de los gastos públicos, corrupción”, detalló al exmandatario con micrófono en mano, ante varias personas que no escuchaban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe Vélez también se refirió a los constantes viajes que ha hecho el presidente Petro al exterior desde que se posesionó en agosto de 2022. Para octubre de 2025 ya llevaba más de 70 visitas a distintos países del mundo, siendo el Bruselas (Bélgica) su viaje número 72. El exmandatario hizo un comentario sarcástico sobre este panorama para reforzar su crítica.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los viajes de Gustavo Petro y a actos de corrupción que se han presentado en su Gobierno - crédito Álvaro Tavera y Camila Díaz/Colprensa

“Los viajes del presidente. Lo único que le falta es alquilar una nave espacial y buscar a ver si lo llevan siquiera hasta Marte”, aseveró.

Indicó, además, que tanto él como otros opositores al Gobierno Petro nunca se han unido a arengas que entona la ciudadanía y otros políticos con las que exigen la renuncia del primer mandatario. En tono sarcástico, afirmó que podría resultar contraproducente pedir la salida del presidente.

“En estos años de oposición nosotros nunca hemos dicho. ‘Fuera Petro’. Y ahora no lo van a decir, porque ahí sí que se apura a contratar esa nave espacial para irse. Y dice: ‘Ah, ¿me quieren afuera? Me les voy en nave espacial’, y el país no tiene manera de pagar eso”, dijo.

El millonario costo de los viajes de Petro al exterior

El presidente Petro ha viajado más de 70 veces al exterior desde 2022 - crédito Joel González/Presidencia

De acuerdo con El Colombiano, entre agosto de 2022 y octubre de 2024, Gustavo Petro realizó 40 desplazamientos fuera del país, que constituyeron un millonario gasto acumulado: $7.870 millones, lo que quiere decir que gastó $196 millones por viaje, aproximadamente.

En 2025 continuó con sus viajes al exterior de alto costo. Según reveló la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, la visita del primer mandatario a Nueva York (Estados Unidos), que realizó entre el 21 y el 27 de septiembre de 2025, generó un gasto total de USD176.497 (equivalentes a $656.941.070, según la tasa representativa del mercado vigente).

La congresista denunció que estos recursos públicos se destinaron a cubrir no solo los gastos del mandatario; incluyó a su comitiva y a sus familiares. Esto, en un contexto en el que el Gobierno advierte sobre limitaciones en términos presupuestales debido a una crisis fiscal.

La precandidata María Fernanda Cabal expuso gastos de alojamiento, transporte y alimentación del viaje de Gustavo Petro a Nueva York - crédito @MariaFdaCabal/X

Según detalló Cabal, el desembolso incluyó USD14.075 en alojamiento, USD1.366 en alimentación y USD161.056 en transporte. Estos montos fueron cubiertos íntegramente con fondos estatales, lo que, a juicio de la precandidata presidencial, evidencia una contradicción entre el discurso oficial del Gobierno sobre la escasez de recursos y la realidad de los gastos en viajes internacionales.

La legisladora añadió otra crítica a su denuncia: el comportamiento que tuvo el jefe de Estado en Nueva York. Pues, el mandatario se unió a una marcha que se estaba llevando a cabo en Times Square a favor de Palestina, tomó un megáfono e instó a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes de su presidente, Donald Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, aseveró el presidente Petro, rodeado de escoltas y de la multitud manifestante.