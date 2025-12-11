Colombia

Resultados de la Lotería de Meta 10 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería de Meta publicó los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 10 de diciembre de 2025.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 10 de diciembre de 2025.

Premio Mayor: 4732.

Serie: 146.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Meta sólo realiza un juego a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Cómo jugar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escogersu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

