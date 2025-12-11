Colombia

Menor fue abusada por su cuñado, que también es profesor del colegio donde estudia: el agresor lleva más de 10 años en el plantel

La Secretaría de Educación informó mediante un comunicado que se ha iniciado el acompañamiento a los familiares de la víctima y a la institución educativa, activando los protocolos de inspección y vigilancia para proteger la integridad física y socioemocional de los estudiantes

Colegio El Claretiano de Bosa.
Colegio El Claretiano de Bosa. Una menor habría sido abusada por uno de los trabajadores - crédito Google Maps

La denuncia de un nuevo caso de abuso sexual infantil en el sur de Bogotá ha sacudido a la comunidad educativa y a las autoridades locales.

El hecho, ocurrido el 5 de diciembre de 2025 en las instalaciones del plantel El Claretiano de Bosa, involucra a una menor de 12 años y a un trabajador de la institución, que además mantenía una relación sentimental con una de las familiares de la víctima.

Según relató la hermana al medio de comunicación, que por medio de su cuenta de Facebook, se identificó como Sara Rojas, el presunto agresor, que responde al nombre de William Bautista Moreno, era una figura cercana tanto en el ámbito laboral como personal: “Él tiene 30 años y él salía conmigo y aparte era compañero de trabajo. Él era una persona muy cercana a mí y los hechos ocurrieron dentro de una institución educativa”, afirmó la familiar de la víctima a Citytv.

La permanencia del señalado en el colegio durante una década sin antecedentes conocidos de conductas similares ha generado inquietud entre los allegados.

La hermana de la menor detalló: “Él llevaba diez años ahí y nunca se había escuchado como algo de eso. Lo único que sí se había escuchado de él como persona era, pues que era un hombre muy perro, por decirle así. Y eso era lo único que se escuchaba, pero jamás se había escuchado algo como, pues lo que sucedió con mi hermana”, declaró la mujer al sistema informativo.

Denuncia de abuso sexual a menor de edad en colegio de Bosa por parte de uno de los funcionarios - crédito Sara Rojas/Facebook

Tras conocerse el presunto abuso, el agresor habría confesado los hechos a la hermana de la víctima y desde entonces su paradero es desconocido.

Por medio de la red social, Sara amplío el estado de salud de la menor, asegurando que debió ser internada en el Hospital de Buena a causa de una hemorragia producto de la aberrante acción y el personal médico tuvo que cogerle ocho puntos en la zona afectada.

El impacto emocional en la familia es profundo

William Bautista Moreno: agresor de menor de edad en colegio de Bosa - crédito Sara Rojas/Facebook

La joven de la pequeña describió el estado actual de la niña y de sus padres: “Bueno, la niña, pues se encuentra recuperándose. Obviamente, pues eso no es algo fácil, pues para ella, ya que es algo que le va a quedar durante toda su vida. Mis papás también se encuentran un poco afectados y, pues yo soy la que he ayudado y me toca, pues dar la cara por el resto de cosas, porque soy la única que en este momento, la cabeza fría, porque todos nos encontramos muy afectados”, expresó.

La Secretaría de Educación informó mediante un comunicado que se ha iniciado el acompañamiento a los familiares de la víctima y a la institución educativa.

“La entidad inició el acompañamiento a la institución educativa en relación con la activación de los protocolos pertinentes y la inspección y vigilancia para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad física y socioemocional de las y los estudiantes”, se detalló en el documento.

La familia exige a la fiscalía celeridad en la investigación y la pronta captura del presunto responsable.

La familia exige a la fiscalía celeridad en la investigación y la pronta captura del presunto responsable - crédito Colprensa

Por el momento la institución educativa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta denuncia, sin embargo, Infobae Colombia intento comunicarse con el plantel para obtener respuesta, pero hasta el momento de loas publicación del artículo no había sido posible entablar comunicación.

A corte del mes de junio de 2025, y de acuerdo con cifras de Medicina Legal citadas por el Concejo de Bogotá, en la ciudad se presentaron:

* 329 casos de presunto abuso sexual infantil

⁠* 338 casos de violencia intrafamiliar

⁠* 284 casos de violencia interpersonal

