Colombia

Fue presentada la ruana de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Las expectativas por lo que será la presentación de la Tricolor en el torneo de naciones han aumentado tras el sorteo de la fase de grupos

La Alcaldía de Nobsa expuso
La Alcaldía de Nobsa expuso fotografías de la prenda - crédito Reuters/AlcaldíadeNobsa

Debido a que la ruana es una de las prendas típicas de Colombia, Nobsa, un municipio ubicado en Boyacá, se ha consolidado como uno de los sitios turísticos para conocer todo sobre esta elaboración textil.

Cabe mencionar que se trata de una prenda hecha principalmente de lana de oveja, es representativa de la cultura boyacense y es utilizada en toda la región debido a su funcionalidad y abrigo frente al clima frío de la zona.

Este atractivo turístico en Nobsa se remonta a la época precolombina, cuando los habitantes originarios ya tejían diferentes prendas para el uso cotidiano. Se estima que con la llegada de los colonizadores españoles, algunas técnicas evolucionaron y se fueron adaptando hasta consolidar un oficio que ha pasado de generación en generación.

Hoy en día, Nobsa alberga numerosos talleres familiares y pequeños centros de producción donde los artesanos trabajan con telares manuales y eléctricos. Los tejedores no solo producen ruanas, sino también bufandas, ponchos, mantas y otros productos textiles elaborados con lana. Las piezas, en muchos casos, incluyen diseños tradicionales y modernos, y se comercializan tanto a nivel local como nacional e internacional; de la misma forma, allí se llevan a cabo celebraciones en las que la ruana es el tema principal.

Festival de la Ruana en
Festival de la Ruana en Nobsa, Boyacá - crédito Alcaldía de Nobsa/Facebook

Nobsa estrenó la prenda boyacense oficial de la selección Colombia

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, en el que Colombia fue ubicado en el grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la FIFA, la Alcaldía de Nobsa decidió exponer una ruana elaborada como un homenaje a la Tricolor.

“En Nobsa, Ya tenemos la prenda oficial para acompañar a la selección Colombia en esta cita mundialista“, fue la descripción que acompañó la publicación realizada desde la cuenta de Facebook de la administración municipal.

Esta es la única fotografía
Esta es la única fotografía que hay de la prenda - crédito Alcaldía de Nobsa

En los comentarios de la publicación, usuarios elogiaron el trabajo de los tejedores en Nobsa, además preguntaron por detalles de la venta oficial de esta prenda.

“Muy chusca de verdad, tienen que sacarla a la venta ya”, “El ingenio de los colombianos no tiene límite, fuera de chiste está muy bonita”, “La fiebre por la selección apenas comienza, van a sacar productos de todo tipo”.

Hasta el momento, en Made in Nobsa, sitio oficial en el que son comercializadas las ruanas tejidas en el municipio, no han actualizado este producto en su catálogo, teniendo en cuenta que el precio promedio de las prendas oscila entre 400.000 y 900.000 pesos.

El camino de la selección Colombia en la Copa del Mundo

Colombia jugará amistosos ante Francia
Colombia jugará amistosos ante Francia y Croacia antes del inicio del mundial - crédito FCF

El primer partido de Colombia será el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán en el estadio Banorte de Ciudad de México, el compromiso comenzará a las 9:00 p. m. hora del país cafetero.

En la segunda fecha, Colombia recibirá al ganador del repechaje de la FIFA en el estadio Akron, en el que habitualmente hace las veces de local Chivas de Guadalajara, ese partido se disputará el 23 de junio a las 9:00 p. m.

En la última jornada de la fase de grupos, Colombia enfrentará a Portugal el 27 de junio en el estadio Hard Rock de Miami, el encuentro comenzará a las 6:30 p. m. en simultáneo con el de las otras dos naciones del grupo K.

En caso de avanzar como líder de su grupo, Colombia tendrá que enfrentar a uno de los mejores terceros y tendrá la chance de, en caso de seguir en el torneo, probablemente jugar ante Argentina en cuartos de final.

