Colombia

Excónsul Andrés Hernández, señalado de presuntos actos de misoginia y acoso, tendría nuevo cargo en el Gobierno Petro

La hoja de vida del exfuncionario fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia. Sería el próximo gestor de Comunidades y Medios Digitales

Guardar
El excónsul de Colombia en
El excónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, es señalado de haber incurrido en el delito de estafa - crédito X

El excónsul General de Colombia en México Andrés Camilo Hernández, señalado de presuntos actos de estafa, misoginia y acoso laboral, volverá a tener un espacio en el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La hoja de vida del exfuncionario fue publicada el 10 de diciembre de 2025 en la página oficial de aspirantes de la Presidencia de la República; indica que sería el próximo gestor de Comunidades y Medios Digitales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su posible llegada al cargo surge casi nueve meses después de que renunciara al Consulado de Colombia en México. Hernández dejó el puesto luego de que Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendiera temporalmente en el cumplimiento de sus funciones. Esto, al considerar que no cumplía con los requisitos exigidos para ser cónsul.

Andrés Camilo Hernández fungió como
Andrés Camilo Hernández fungió como periodista y asesor contratista en el Dapre tras salir del Consulado de Colombia en México - crédito Aspirantes/Presidencia de la República

En marzo de 2025, el exfuncionario envió su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. En la misiva, agradeció al jefe de Estado por haberle permitido liderar el consulado.

Atentamente, me permito presentar a ustedes la renuncia al cargo de cónsul General de Colombia en México, consejero de Relaciones Exteriores, código 1012 de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia ante los Estados Unidos Mexicano (…). Agradezco señor presidente la oportunidad y la responsabilidad que me fue encomendada en esta misión consular y estaré realizando la respectiva entrega del cargo como corresponde por la ley”, indicó.

El cónsul Andrés Hernández presentó
El cónsul Andrés Hernández presentó su carta de renuncia - crédito @AndresCamiloHR/X

Las denuncias contra el excónsul: presuntos actos de estafa

Una exfuncionaria del consulado, identificada como Sonia Cuesta, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto hecho de estafa del que fue víctima y el cual expuso en el medio El País. La ciudadana aseguró que el excónsul de Colombia en México se quedó con casi todos los ahorros que logró acumular en su vida laboral.

De acuerdo con su relato, tras pensionarse, un banco mexicano no le permitió cerrar su cuenta, pese a que Cuesta tenía planeado regresar a Colombia y hacer uso de sus ahorros. Por eso, se le indicó que lo que debía hacer era transferir el dinero a otra cuenta. El entonces cónsul ofreció su cuenta y le indicó que cuando se vieran en Colombia, le daría todo el dinero.

La mujer denunció que ese dinero nunca le fue regresado en su totalidad y que el exfuncionario estuvo evadiéndola durante meses para evitar entregarle todos los recursos: 24.500 dólares.

El excónsul negó acusaciones de
El excónsul negó acusaciones de estafa y aseguró que está pagando una deuda millonaria - crédito Mohamed Azakir/Reuters

En entrevista con W Radio, Hernández negó la acusación y aseguró que se trató de un préstamo que seguía saldando. “Se ha venido pagando la deuda. Es un asunto entre amigos, y espero que en los próximos días quede saldada. Si fuera una estafa, ni siquiera le contestaría el teléfono. Falta por pagar $80 millones y espero que quede resuelto”, dijo.

Otras acusaciones contra el excónsul: misoginia y acoso laboral

Por otro lado, una mujer identificada como Sandra Milena Babativa, que fue contratista del consulado, denunció en entrevista con El País, que Hernández, presuntamente, hacía comentarios sobre su aspecto físico en la oficina y que ponía en duda su idoneidad para el cumplimiento de sus funciones.

Me enfrenté a actitudes de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso por parte del cónsul (…). Burlarse de mi forma de vestir, despreciar mis capacidades y experiencia de trabajo con la comunidad, no respetar mi criterio para la realización de proyectos y negarme el ingreso a espacios que eran esenciales para mi labor”, detalló.

Una trabajadora señaló al excónsul
Una trabajadora señaló al excónsul de haberla tratado con desprecio y de haber puesto en duda sus capacidades para cumplir con su trabajo - crédito IA Gemeni

De igual manera, otra persona que trabajó con el exfuncionario diplomático aseguró que también llegó a tener comportamientos morbosos con las mujeres que trabajaban en el consulado. De hecho, contó que en alguna ocasión entregó a las trabajadoras varios objetos inapropiados con connotación sexual.

Una vez llegó con una bolsa negra llena de peluches en forma de miembros, de penes, y se los regaló a la mayoría de las mujeres del consulado. Les dijo que los pusieran en sus oficinas”, señaló.

El excónsul negó los señalamientos en su contra y aseguró que desde que asumió ese rol fue víctima de persecuciones e investigaciones.

Temas Relacionados

Andrés HernándezExcónsul de Colombia en MéxicoGobierno PetroDapreGestor de Comunidades y Medios DigitalesAcoso laboralMisoginiaColombia-Noticias

Más Noticias

Destituyeron al viceministro de la Igualdad por insultar a Andrea Petro, hija del presidente Petro: Juan Carlos Florián confirmó su salida

Dumar David Guevara, en una de las conversaciones que se filtraron, llamó “hp” a la familiar del jefe de Estado

Destituyeron al viceministro de la

Video: así se registró un caso de fleteo en avenida de Bogotá tras negociar la venta de una camioneta; víctimas no denunciaron

Las autoridades procedieron a investigar el robo ocurrido a plena luz del día, donde dos sujetos armados interceptaron un vehículo y sustrajeron un maletín con dinero

Video: así se registró un

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”

El entrenador del Deportes Tolima habló antes de viajar a la capital del Atlántico

Lucas González “calentó” la final

“No son mentiras, presidente”: Bruce Mac Master respondió a Petro y señaló al Gobierno de tener un mal manejo fiscal

El presidente de la Andi explicó cómo la desconfianza y las políticas de la administración actual han elevaron el costo de la deuda y están afectando la economía del país

“No son mentiras, presidente”: Bruce

Arauca deja atrás los cultivos ilícitos y avanza en servicios públicos: gas natural llega al 95% de la región

El gobernador Renson Martínez encabezó el evento en el que se anunció la mejora en el cubrimiento del servicio en la región

Arauca deja atrás los cultivos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Maikol,

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores canciones para escuchar

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

Shakira vs. Jorge Barón: estos son los hinchas más famosos de Junior y Tolima, finalistas del FPC

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

Deportes

Lucas González “calentó” la final

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”

Millonarios estaría listo para anunciar su tercer fichaje para 2026: nueva apuesta por figura de los cuadrangulares

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”

Estas son las primeras ciudades que se consideran para ser la sede de la selección Colombia en el Mundial 2026