Excónsul Andrés Hernández, señalado de presuntos actos de misoginia y acoso, tendría nuevo cargo en el Gobierno Petro

El excónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, es señalado de haber incurrido en el delito de estafa - crédito X

El excónsul General de Colombia en México Andrés Camilo Hernández, señalado de presuntos actos de estafa, misoginia y acoso laboral, volverá a tener un espacio en el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La hoja de vida del exfuncionario fue publicada el 10 de diciembre de 2025 en la página oficial de aspirantes de la Presidencia de la República; indica que sería el próximo gestor de Comunidades y Medios Digitales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Su posible llegada al cargo surge casi nueve meses después de que renunciara al Consulado de Colombia en México. Hernández dejó el puesto luego de que Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendiera temporalmente en el cumplimiento de sus funciones. Esto, al considerar que no cumplía con los requisitos exigidos para ser cónsul.

Andrés Camilo Hernández fungió como periodista y asesor contratista en el Dapre tras salir del Consulado de Colombia en México - crédito Aspirantes/Presidencia de la República

En marzo de 2025, el exfuncionario envió su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. En la misiva, agradeció al jefe de Estado por haberle permitido liderar el consulado.

“Atentamente, me permito presentar a ustedes la renuncia al cargo de cónsul General de Colombia en México, consejero de Relaciones Exteriores, código 1012 de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia ante los Estados Unidos Mexicano (…). Agradezco señor presidente la oportunidad y la responsabilidad que me fue encomendada en esta misión consular y estaré realizando la respectiva entrega del cargo como corresponde por la ley”, indicó.

El cónsul Andrés Hernández presentó su carta de renuncia - crédito @AndresCamiloHR/X

Las denuncias contra el excónsul: presuntos actos de estafa

Una exfuncionaria del consulado, identificada como Sonia Cuesta, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto hecho de estafa del que fue víctima y el cual expuso en el medio El País. La ciudadana aseguró que el excónsul de Colombia en México se quedó con casi todos los ahorros que logró acumular en su vida laboral.

De acuerdo con su relato, tras pensionarse, un banco mexicano no le permitió cerrar su cuenta, pese a que Cuesta tenía planeado regresar a Colombia y hacer uso de sus ahorros. Por eso, se le indicó que lo que debía hacer era transferir el dinero a otra cuenta. El entonces cónsul ofreció su cuenta y le indicó que cuando se vieran en Colombia, le daría todo el dinero.

La mujer denunció que ese dinero nunca le fue regresado en su totalidad y que el exfuncionario estuvo evadiéndola durante meses para evitar entregarle todos los recursos: 24.500 dólares.

El excónsul negó acusaciones de estafa y aseguró que está pagando una deuda millonaria - crédito Mohamed Azakir/Reuters

En entrevista con W Radio, Hernández negó la acusación y aseguró que se trató de un préstamo que seguía saldando. “Se ha venido pagando la deuda. Es un asunto entre amigos, y espero que en los próximos días quede saldada. Si fuera una estafa, ni siquiera le contestaría el teléfono. Falta por pagar $80 millones y espero que quede resuelto”, dijo.

Otras acusaciones contra el excónsul: misoginia y acoso laboral

Por otro lado, una mujer identificada como Sandra Milena Babativa, que fue contratista del consulado, denunció en entrevista con El País, que Hernández, presuntamente, hacía comentarios sobre su aspecto físico en la oficina y que ponía en duda su idoneidad para el cumplimiento de sus funciones.

“Me enfrenté a actitudes de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso por parte del cónsul (…). Burlarse de mi forma de vestir, despreciar mis capacidades y experiencia de trabajo con la comunidad, no respetar mi criterio para la realización de proyectos y negarme el ingreso a espacios que eran esenciales para mi labor”, detalló.

Una trabajadora señaló al excónsul de haberla tratado con desprecio y de haber puesto en duda sus capacidades para cumplir con su trabajo - crédito IA Gemeni

De igual manera, otra persona que trabajó con el exfuncionario diplomático aseguró que también llegó a tener comportamientos morbosos con las mujeres que trabajaban en el consulado. De hecho, contó que en alguna ocasión entregó a las trabajadoras varios objetos inapropiados con connotación sexual.

“Una vez llegó con una bolsa negra llena de peluches en forma de miembros, de penes, y se los regaló a la mayoría de las mujeres del consulado. Les dijo que los pusieran en sus oficinas”, señaló.

El excónsul negó los señalamientos en su contra y aseguró que desde que asumió ese rol fue víctima de persecuciones e investigaciones.