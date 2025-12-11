Director de la Policía, William Rincón, recordó ante el Senado el asesinato de su hijo Juan Felipe: “Perdió su dignidad”

La intervención de William Rincón abordó la repercusión emocional y mediática que enfrentó su familia tras la muerte de Juan Felipe, así como las acusaciones posteriores al hecho violento en el sur de Bogotá - crédito Comisión Segunda del Senado / YouTube

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, revivió el impacto del asesinato de su hijo al presentarse ante la Comisión Segunda del Senado.

En su intervención, el oficial recordó el caso que hace más de un año sacudió su vida familiar tras el crimen de Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, ubicado en el sur de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho, calificado por el propio oficial como una tragedia, dejó además una profunda huella debido a las circunstancias que envolvieron los días posteriores frente a la opinión pública. Según narró el general Rincón, su familia no solo experimentó la pérdida de Juan Felipe, también enfrentó una campaña de desprestigio.

El general William Rincón relató ante el Senado el impacto del asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón Morales en Bogotá - crédito X

Juan Felipe: víctima de un ataque planeado en el sur de Bogotá

De acuerdo con información conocida, Juan Felipe Rincón Morales falleció tras llegar en compañía de una adolescente hasta el sector de Quiroga. Según los relatos, un grupo de personas lo aguardaba en el lugar, donde ocurrió la agresión letal.

El joven recibió un disparo durante el ataque, falleciendo en la vía pública. “Me trasladé en un helicóptero hacia la dirección general de la Policía desde Faca, gastamos 15 minutos. Yo tenía un presentimiento muy raro. Llegué más o menos pasadas las 12 del día acá”, manifestó el general en el reportaje de Séptimo día, programa emitido por Caracol Televisión, mientras visitaba el punto en el que encontró el cuerpo de su hijo.

En sus declaraciones, recalcó el estado en que halló a Juan Felipe: la cabeza golpeada, sangre visible y signos de violencia en manos, boca y oreja.

El crimen de Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido en el barrio Quiroga, marcó profundamente a la familia del director de la Policía Nacional - crédito X

Las palabras del general ante el Senado

Durante su ponencia ante los senadores, William Rincón compartió detalles sobre la repercusión que el crimen ha tenido en su entorno cercano. Señaló que la situación afectó emocionalmente a su esposa, Jessica Dayana, y a su familia extensa, y reafirmó su disposición a trabajar para restaurar la honra que, según él, fue arrebatada a Juan Felipe por las acusaciones vertidas en medios tras la muerte del joven.

“Mi hijo lamentablemente perdió la vida en un momento de desgracia y fuera de eso también perdió su dignidad, fue calumniado. Pero hoy en día estamos acá vivos, no solamente rescatando esa honra, sino también trabajando por aquellos que en algún momento se ven en esas difíciles dificultades”, resaltó el oficial en su comparecencia.

El testimonio del general Rincón ante el Senado destacó el daño emocional y la lucha por la honra de su hijo tras el crimen - crédito Comisión Segunda del Senado / YouTube

Denuncia de extorsión y acusaciones tras el crimen

El general Rincón sostuvo públicamente, apoyado en algunos elementos probatorios, que Juan Felipe fue víctima de un plan de extorsión. El grupo responsable lo acusó falsamente de abuso mientras lo reconocía como objetivo, de acuerdo con testimonios y documentos a los que ha hecho referencia la familia. Según el oficial, estas imputaciones agravaron el duelo.

El general Rincón, con 15 años de matrimonio y padre de dos hijos biológicos y una hija adoptada, reafirmó su vocación policial y compromiso con el país pese a la tragedia.

Vocación policial y seguimiento del caso

“Soy un policía que ama la Policía. Soy un ciudadano que quiere al país. Creo en Colombia y creo en cada uno de ustedes”, manifestó durante la sesión. El ascenso de William Rincón a mayor general está sujeto, entre otros requisitos, a su presentación y aval en el Senado, donde su testimonio personal cobró relevancia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre lo ocurrido en el barrio Quiroga. El caso de Juan Felipe Rincón Morales permanece como punto de atención tanto en el ámbito judicial como en las conversaciones institucionales dirigidas a la transparencia y la reparación del daño.