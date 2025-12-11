Colombia

Corte Suprema condenó a exfiscal por tumbar la captura del exgobernador de Arauca, investigado por homicidio

La Sala Especial de Primera Instancia impuso una pena de prisión y ordenó la captura de Óscar Hernández Castro, tras establecer que en 2009 anuló de manera irregular la actuación contra el entonces mandatario departamental

Guardar
El exfiscal fue sentenciado a
El exfiscal fue sentenciado a 84 meses y un día de prisión - crédito José Ruiz/Colprensa y Corte Suprema de Justicia

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exfiscal delegado ante los Tribunales Superiores de San José de Cúcuta, Pamplona y Arauca, Óscar Hernández Castro, como autor del delito de prevaricato por acción agravado.

La decisión, adoptada con la participación de un conjuez, se basó en que el 21 de enero de 2009 Hernández emitió una resolución que declaró la nulidad de una actuación penal y ordenó cancelar la orden de captura contra el exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, pese a no tener competencia para hacerlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos fueron demostrados durante el juicio oral, en el que la Fiscalía sostuvo que la actuación del exfiscal desconoció lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 600 de 2000, según el cual “las nulidades a que hubiere lugar solo podrán ser decretadas por el funcionario judicial en quien quede radicada la competencia”. En este caso, por tratarse de un aforado constitucional, la competencia correspondía al Fiscal General de la Nación.

Declaración de nulidad sin competencia

La Corte determinó que solo
La Corte determinó que solo el fiscal general podía declarar una nulidad en un proceso contra un aforado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

De acuerdo con el fallo, el proceso penal contra Acosta Bernal provenía de la Fiscalía 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Allí se investigaban las presuntas responsabilidades del exgobernador en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, ocurridos tras la muerte del entonces registrador delegado para Arauca Juan Alejandro Plazas Lomónaco, el 10 de julio de 2003.

La Sala señaló que la actuación de Hernández contrarió la normatividad aplicable, pues debía limitarse a remitir el proceso al fiscal general si consideraba que la Fiscalía de primera instancia carecía de competencia. En el fallo se indicó que, al resolver la impugnación, Hernández no podía pronunciarse sobre la validez del trámite surtido. “Si advertía no ser competente y que la resolución del caso correspondía a otro funcionario, le estaba vedado analizar y decidir acerca de la legalidad del diligenciamiento”, recoge la providencia.

Pese a ello, el exfiscal declaró la nulidad parcial de lo actuado, ordenó cancelar la captura del exgobernador y dispuso remitir el proceso al fiscal general. Para la Sala, esta contradicción evidenció la extralimitación del exfiscal.

Hernández canceló la orden de
Hernández canceló la orden de captura que pesaba sobre Acosta, investigado por homicidio y concierto para delinquir - crédito Colprensa

La Corte explicó que la competencia en este caso estaba determinada por la condición de aforado de Acosta Bernal, qe había sido Cónsul de Colombia en Singapur entre 1999 y 2003, y posteriormente gobernador de Arauca en el periodo 2004-2007. Según la sentencia, los hechos por los cuales se le investigaba tenían relación con las funciones ejercidas durante esos cargos, por lo que el conocimiento del asunto recaía exclusivamente en el fiscal general.

Durante el juicio, la representante de víctimas —Fiscalía— reiteró que Hernández actuó con pleno conocimiento de su falta de competencia. Además, la Corte resaltó que la independencia judicial no ampara decisiones que desconozcan abiertamente la ley, pues este tipo de actuaciones afecta la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Pena impuesta

La Sala impuso al exfiscal una pena principal de 84 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y 108 meses y un día de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. También le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

No obstante, el fallo concedió a Hernández la sustitución de la pena de prisión intramural por prisión domiciliaria, condicionada a la suscripción de un acta de compromiso y a la entrega de una caución equivalente a dos salarios mínimos. La Sala ordenó la captura inmediata del sentenciado, medida que ya fue ejecutada.

Respecto al delito de cohecho propio, por el cual también había sido acusado, la Sala consideró que no existían elementos probatorios que permitieran concluir la existencia de un acuerdo o promesa remuneratoria. Según el fallo, “no se acreditó probatoriamente el nexo necesario entre la decisión adoptada y una eventual promesa, acuerdo o entrega de dinero o beneficio, por lo cual fue absuelto de ese cargo.

Temas Relacionados

CondenaÓscar Hernández CastroCorte Suprema de JusticiaExfiscalPrevaricato por acción agravadoJulio Enrique Acosta BernalExgobernador de AraucaHomicidio agravadoColombia-Noticias

Más Noticias

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

El cantante venezolano sorprendió con una “anécdota” sobre su vínculo creativo con Sebastián Yatra, generando debate en redes y hasta reacciones en la familia Montaner tras la viralización de sus palabras

La verdad detrás de la

Chontico Día y Noche resultados de los últimos sorteos del miércoles 10 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día y Noche resultados

Así puede solicitar la encuesta del Sisbén antes de que termine el año para acceder a beneficios del Gobierno en 2026

Los ciudadanos podrán acceder a la encuesta y modificar datos personales a través de canales presenciales y virtuales, con el objetivo de mantener actualizada la base de datos y garantizar la correcta asignación de beneficios

Así puede solicitar la encuesta

Estos son los delitos por los cuales buscan a alias Iván Mordisco: “Se ha dedicado a sembrar violencia, dolor, sangre”

La Fiscalía emitió una orden de captura en su contra por el genocidio del pueblo indígena nasa

Estos son los delitos por

Francisco Barbosa se despachó contra Petro tras dura advertencia de Donald Trump: “Ya no tiene como salir del problema que él generó”

El más reciente pronunciamiento del mandatario norteamericano sobre su par colombiano, al que le mandó un duro mensaje desde la Casa Blanca, ameritó un pronunciamiento del exfiscal General y ex precandidato presidencial, que no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra el gobernante local

Francisco Barbosa se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes sorprendió a sus

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

La Dimayor definió la situación

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo