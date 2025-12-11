Colombia

Con vuelo en parapente, hijo del senador liberal Miguel Ángel Pinto presentó su candidatura a la Cámara por Santander: todo quedó en video

El lanzamiento de la candidatura se realizó desde una montaña en Floridablanca, donde Pinto Rueda utilizó el parapente como símbolo de impulso para la economía y la seguridad regional

Guardar
El aspirante del Centro Democrático
El aspirante del Centro Democrático busca fortalecer el turismo y el emprendimiento en Santander y Colombia - crédito Captura de Video @pintoruedaxsantander/Instagram

Tras el cierre de inscripción de listas para las elecciones al Congreso de 2026, se han venido conociendo los candidatos que buscarán llegar a ocupar un escaño en el Senado y la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026 - 2030.

Uno de ellos fue Miguel Ángel Pinto Rueda, hijo del senador Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal), que será candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, en representación del partido Centro Democrático.

Sin embargo, su lanzamiento se produjo de una forma muy particular, ya que el aspirante eligió lanzarse en parapente desde una montaña en el municipio de Floridablanca para anunciar su postulación.

Bueno, llegó el día. ¿Me lanzo o no me lanzo? La gente dice que es arriesgado. ¡Ah! Pero qué carajos. Yo me lanzo”, dijo el candidato en un video publicado en sus redes sociales.

Miguel Ángel Pinto Rueda lanza su candidatura a la Cámara de Representantes por Santander con un salto en parapente desde Floridablanca - crédito @pintoruedaxsantander/Instagram

Además, Pinto Rueda subrayó que su campaña buscará fortalecer el turismo, impulsar el emprendimiento y mejorar la seguridad tanto en el departamento de Santander como en el territorio colombiano.

Me lanzo porque creo en la gente y porque creo en Santander. Y me lanzo porque Santander necesita a quien defienda el turismo y las oportunidades para todos, pero sobre todo, que busque la seguridad para Santander y Colombia. Me lanzo para que Santander deje de caer y empiece a volar. Llegó el momento, nos vemos en la Cámara de Representantes”, manifestó el hoy candidato.

Reconocido como abogado y académico, Miguel Ángel Pinto Rueda ha sido identificado por su labor en la promoción del turismo regional.

“Si voy a defender el turismo, tenía que empezar por mostrarlo. El parapente es uno de los activos más potentes de Santander y un símbolo de lo que somos: un territorio que se atreve, que vuela alto y que se abre al mundo”, agregó.

Temas Relacionados

Miguel Angel Pinto RuedaParapenteMiguel Angel PintoElecciones 2026Elecciones ColombiaCongresoCámara de RepresentantesCentro DemocráticoSantanderColombia-Noticias

