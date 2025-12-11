Bus del Sitp atropelló a patrullera al sur de Bogotá: autoridades investigan si ambos habrían cometido infracciones

Bus del Sitp atropello en el sur de Bogotá a una patrullera de la Policía - crédito captura de pantalla City TV

Un grave accidente de tránsito ocurrido cerca de la medianoche del 10 de diciembre de 2025 en el barrio Eduardo Santos, en la localidad de los Mártires, en Bogotá, que involucró a un bus del Sitp y a una patrullera de la Policía, y puso en evidencia la preocupación de los vecinos por la reiterada imprudencia vial en la zona.

La versión recogida por Citytv indica que “según testigos, el vehículo de servicio público, al parecer, iba en exceso de velocidad y no alcanzó a frenar cuando pasaba la uniformada, la cual arrastró por algunos metros”.

Un testigo presencial describió la secuencia de los hechos: “Cuando venía una patrullera de Policía en su moto, venía el Sitp a mucha velocidad, y de un momento a otro se escuchó un ruido superfuerte”, afirmó al medio Citytv.

La magnitud del impacto quedó reflejada en el estado de los vehículos tras el choque.

“Y la moto quedó bajo del Sitp y la chica quedó a un lado. Los que primero llegaron fueron las patrullas de policía. Inclusive, llegó una motocicleta del Sitp a mirar qué había pasado y lo que hicieron fue levantar la chica, la patrullera, y la ingresaron , a una patrulla de Policía de tránsito”, relató el mismo testigo a Citytv.

La respuesta de los servicios de emergencia fue motivo de inquietud entre los presentes.

El periodista de Citytv detalló que “rápidamente llegó una patrulla de tránsito para auxiliarla, puesto que no llegaba ninguna ambulancia. Luego fue trasladada a un centro asistencial en donde fue atendida por personal médico, puesto que estaba muy golpeada. Por fortuna, está fuera de peligro”.

La ausencia de ambulancias fue reiterada por el testigo: “Lo que más llegó fueron patrullas de policía y nunca llegó una ambulancia ni nada”, dijo a Citytv.

El procedimiento posterior incluyó el cierre total de la vía, como explicó el periodista de Citytv: “La vía fue cerrada mientras funcionarios de Transmilenio y las autoridades realizaban el croquis para determinar por qué sucedió este accidente de tránsito”.

El testigo confirmó esta medida: “Y cerraron la vía. No dejaban pasar carros por ningún lado”, declaró a Citytv.

Las autoridades investigan si el conductor del bus excedió los límites de velocidad y si la patrullera respetó las señales de tránsito. El periodista de City Tv concluyó: “Dicen los vecinos del sector que en el lugar se han registrado muchos accidentes porque los conductores no respetan las normas de tránsito”.