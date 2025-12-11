Así funciona el nuevo Centro de Control en la vía Bogotá–Girardot: más seguridad y menos tiempo de viaje

Nuevas cámaras y paneles instalados a lo largo de la carretera permiten una respuesta más rápida ante emergencias y cambios en la movilidad. - crédito Vía Sumapaz

La Concesión Vía Sumapaz puso en funcionamiento su nuevo Centro de Control de Operaciones en Fusagasugá, una infraestructura que optimiza la seguridad y la eficiencia en la vía Bogotá–Girardot. La nueva base tecnológica permite coordinar la atención de incidentes y mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados de Colombia, utilizado por más de 17 millones de conductores cada año.

El Centro de Control de Operaciones (CCO) se ubica en Fusagasugá, en un punto estratégico del corredor, lo que facilita una coordinación más rápida y eficiente del monitoreo y el trabajo de campo en los 145 kilómetros de la vía. Desde aquí se gestionan los sistemas tecnológicos de la carretera, que fueron ampliados y modernizados tras la instalación de más de 150 kilómetros de fibra óptica y la integración de equipos de última generación.

El sistema cuenta con 129 cámaras de vigilancia activas las 24 horas, frente a las 46 existentes antes de la modernización, reforzando así el monitoreo continuo del tráfico y de posibles incidentes. Además, se habilitaron 111 puestos de emergencia/SOS, comparados con los 43 iniciales, lo que facilita que los conductores soliciten asistencia inmediata en caso de avería, accidente u otro evento.

Paneles inteligentes y sensores meteorológicos

Entre los avances más destacados figura la incorporación de 36 paneles de mensajería variable, los cuales brindan información en tiempo real a los usuarios de la vía sobre el estado del tráfico, alertas de seguridad y condiciones operativas.

El centro también opera cuatro estaciones meteorológicas, diseñadas para detectar y notificar condiciones climáticas críticas, permitiendo activar protocolos de prevención ante lluvias intensas o niebla.

Respuesta rápida y servicios integrales

Desde el Centro de Control se coordinan los servicios de asistencia en carretera, incluyendo el despacho de grúas, ambulancias, carros-taller y equipos de inspección vial y mantenimiento. La concesión informa que con este sistema se gestionan más de 35.000 servicios al año, lo que equivale a una media de 100 intervenciones diarias a favor de la seguridad y la comodidad de los conductores.

Las áreas de descanso de la vía, situadas en puntos como Nilo y Fusagasugá, ofrecen servicios de telefonía gratuita, baños, enfermería, alimentación, parqueaderos y zonas seguras para quienes necesitan hacer una pausa en el trayecto.

Eficiencia en los tiempos de viaje

Con la modernización y la operación completa de este corredor, los tiempos de recorrido se han reducido de forma considerable. El trayecto entre el puente vehicular de Sibaté y Girardot ahora toma, como máximo, dos horas, dependiendo del flujo vehicular y las condiciones del tránsito. Aunque el recorrido total es de 145 kilómetros, el recorrido efectivo entre cabeceras, excluyendo tramos urbanos, es de aproximadamente 120 kilómetros en línea recta.

La vía cuenta con seis carriles, tres por cada sentido, lo que permite mantener la fluidez del tráfico en la mayor parte del trayecto. El límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora en las zonas rurales, y se requiere disminuirla en pasos urbanos como Fusagasugá y Silvania, donde no existe variante.

Sostenibilidad y eficiencia ambiental

El desempeño ambiental también ha sido fortalecido con la electrificación de la flota operativa, compuesta por 30 vehículos eléctricos, y el uso de paneles solares, que suministran cerca del 20% de la electricidad necesaria para la estación de peaje de Chusacá. En el túnel de Sumapaz, la nueva iluminación LED reduce el consumo de energía hasta en un 80%. La operación en ese túnel se realiza con electricidad 100% renovable y certificada.

La vía Bogotá–Girardot tiene 40 puentes vehiculares, 67 kilómetros de tercer carril en doble calzada, variantes urbanas, cuatro túneles cortos, la intervención principal del túnel de Sumapaz y una ciclorruta.

Nueva etapa para la movilidad en Colombia

Con la inauguración del nuevo Centro de Control de Operaciones, la Concesión Vía Sumapaz —filial de VINCI Highways y a cargo de la operación y modernización de la carretera en concesión por 30 años junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)— marca el paso a una etapa de pleno funcionamiento, con mayor seguridad, mejor atención y sostenibilidad para millones de viajeros.