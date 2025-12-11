Colombia

Angélica Lozano insiste en retirar la ley de sometimiento y revela que el Ministerio de Justicia evalúa su continuidad

La senadora criticó públicamente la falta de claridad dentro del gobierno y cuestionó si el presidente Petro se encuentra alineado con las decisiones de su equipo ministerial respecto a esta iniciativa

Guardar
Angélica Lozano ha solicitado públicamente
Angélica Lozano ha solicitado públicamente el retiro de la ley de sometimiento. - crédito Colprensa/@AngelicaLozanoC

La senadora Angélica Lozano Correa reiteró su petición para que el gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento, en medio de la incertidumbre generada por el propio Ministerio de Justicia y del Derecho, que reconoció estar analizando la continuidad de la iniciativa. El debate refleja tensiones internas en el Ejecutivo, dudas sobre el alcance de la política de “Paz Total” y un creciente escrutinio sobre el mecanismo de sometimiento para actores armados.

Desde su cuenta en la red social X, Angélica Lozano expresó su desacuerdo con la permanencia del proyecto y cuestionó la falta de coordinación entre el presidente y su equipo de gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“He exigido en el Senado que retiren la ley de sometimiento. El presidente Gustavo Petro dice que yo ‘me deslicé a la derecha’ por criticar su fallida Paz Total, pero quien se deslizó fue su propio Ministro de Justicia: quien me respondió que están evaluando retirarla. Ese proyecto le da regalos a criminales disfrazados de políticos. ¿Presidente, usted sí habla con sus ministros?”, publicó la legisladora.

El mensaje fue acompañado por la imagen de un documento oficial del Ministerio de Justicia, en el que la cartera reconoce estar “analizando la continuidad del proyecto”. Lozano subrayó en su publicación esa frase del documento, señalando que la gestión de la política de paz enfrenta tensiones y posibles contradicciones al interior del gobierno.

En su declaración, Lozano no solo expone su rechazo a la ley, sino que plantea cuestionamientos sobre la coherencia institucional y la comunicación entre los responsables del Ejecutivo. Para ella, la evaluación en curso revela falta de consenso y genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de la política penal hacia organizaciones armadas.

Angélica Lozano cuestiona la coordinación
Angélica Lozano cuestiona la coordinación dentro del Gobierno sobre la ley. - crédito @AngelicaLozanoC/X

Argumentos y advertencias sobre el proyecto

La legisladora, perteneciente a la Alianza Verde, ha advertido en diversas instancias que la continuación del trámite de la ley representaría un “desacierto institucional y político”, así como “un error histórico con profundas consecuencias jurídicas y para la seguridad nacional”. Así lo manifestó en la carta pública que envió el pasado 24 de noviembre al ministro de Justicia encargado y al ministro del Interior.

A través de ese documento, Lozano argumentó que la política de “Paz Total” perdió legitimidad debido a revelaciones sobre la infiltración de grupos armados ilegales y el presunto uso de las negociaciones como mecanismo para fortalecerse y reorganizar economías ilícitas. Advirtió sobre el riesgo de otorgar ventajas indebidas a estructuras criminales bajo el supuesto del sometimiento voluntario, enfatizando que ninguna paz es viable cuando se beneficia a quienes desafían la institucionalidad.

“Los hechos conocidos demostraron que no fue un camino de desarme ni de sometimiento, sino un escenario penetrado y aprovechado por organizaciones criminales que utilizaron la institucionalidad para fortalecerse. No se trata solo de retirar un proyecto de ley: se trata de poner fin a una política fracasada y corrupta. Ningún proceso puede llamarse paz cuando opera bajo infiltración criminal, cuando otorga ventajas indebidas a quienes utilizan al Estado para expandirse, y cuando pone en riesgo la seguridad nacional”, señaló la senadora en su misiva.

Respuesta del Ministerio de Justicia y límites normativos

La respuesta del Ministerio de Justicia fue enviada a raíz de la solicitud formal de Lozano. En su comunicación, la entidad explicó que el retiro del proyecto enfrenta restricciones normativas, dados los procedimientos legislativos vigentes. Según el Ministerio, “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”.

El Ministerio señaló que, aunque ya existe ponencia para primer debate y el proyecto no es de iniciativa congresional, “su eventual retiro requiere de la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”. Esta aclaración indica que el proyecto está supeditado al proceso parlamentario en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se decidirá si se mantiene, se modifica o se archiva.

El Ministerio de Justicia admite
El Ministerio de Justicia admite la evaluación de la continuidad del proyecto. - crédito @AngelicaLozanoC/X

Actualmente, el proyecto cuenta con dos ponencias principales: una a favor de mantener la estructura de sometimiento, que contempla reducciones de penas de hasta el 60%, y otra que propone archivar la iniciativa por consideraciones jurídicas y políticas. Esta última ha sumado apoyos de sectores liberales, independientes y conservadores, perfilando un escenario adverso para el futuro de la ley.

El diseño de la ley y su justificación oficial

En la fundamentación oficial, el Ministerio de Justicia insiste en que el proyecto no reconoce carácter político a las agrupaciones armadas, no contempla amnistías ni indultos, y supedita cualquier beneficio a condiciones verificables como la entrega de bienes, la liberación de secuestrados y la desvinculación de actividades ilícitas. Advierte que el incumplimiento conduciría a la revocatoria de los beneficios y la aplicación del régimen penal ordinario.

La propuesta fue elaborada a través de audiencias públicas y mesas técnicas con instituciones, sociedad civil y víctimas, con el fin de consolidar un enfoque restaurativo en el tratamiento penal. La entidad detalla que se incorporaron veintitrés ajustes tras recibir observaciones del Consejo Superior de Política Criminal y que el eje central del proyecto es garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Proyecto de ley de sometimiento,
Proyecto de ley de sometimiento, eje del debate entre el Congreso y el Gobierno. - crédito Europa Press

Contexto de crisis y denuncias sobre negociaciones

Esta discusión se desarrolla en un entorno marcado por denuncias sobre presuntos vínculos entre miembros de las fuerzas armadas, funcionarios de inteligencia y disidencias armadas. Las informaciones conocidas sostienen que las negociaciones de “paz total” pudieron ser utilizadas por organizaciones criminales para ampliar su control territorial, acceder a información reservada y planear crímenes, lo que incrementa la preocupación sobre la continuidad de la legislación para el sometimiento.

Mientras el Congreso define el futuro de la ley, el debate se mantiene abierto y la oposición exige garantías de no repetición, transparencia y protección a la seguridad nacional e institucional.

Temas Relacionados

Angélica LozanoLey de sometimientoMinisterio de JusticiaPaz TotalGustavo PetroCongresoColombia-Noticias

Más Noticias

TransMilenio ajusta operación por ciclovía nocturna para este jueves 11 de diciembre de 2025

Bogotá realizará este jueves la ciclovía nocturna con un recorrido de más de 95 kilómetros y una participación estimada de 2,5 millones de asistentes, motivo por el cual TransMilenio confirmó una ampliación de su operación hasta la medianoche

TransMilenio ajusta operación por ciclovía

Bancolombia define horarios de fin de año y recalca servicios disponibles en canales digitales

Bancolombia informó los horarios de atención para las últimas semanas del 2025, incluyendo los ajustes por las festividades decembrinas

Bancolombia define horarios de fin

Francisco Barbosa afirma que “Petro le entregó el país a los narcotraficantes” tras cifras sobre operativos

El precandidato Francisco Barbosa cuestionó datos mencionados por el presidente Gustavo Petro sobre incautaciones de drogas, expuestos después de declaraciones externas sobre la producción de estupefacientes en Colombia

Francisco Barbosa afirma que “Petro

Así funciona el nuevo Centro de Control en la vía Bogotá–Girardot: más seguridad y menos tiempo de viaje

Desde Fusagasugá, la central de operaciones permite el monitoreo integral del corredor mediante tecnología avanzada, con cámaras, paneles informativos y sensores que facilitan la atención en carretera y el control en tiempo real del tráfico

Así funciona el nuevo Centro

La gobernadora Dilian Francisca Toro viaja a Washington para atraer inversión y promocionar al Valle del Cauca

La mandataria local presentará las ventajas competitivas del departamento y buscará abrir nuevas alianzas con autoridades y empresarios, para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, logística y desarrollo económico

La gobernadora Dilian Francisca Toro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes sorprendió a sus

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Santa Fe se desarma para

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha