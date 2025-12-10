Petro justificó las nuevas revelaciones de las disidencias de las Farc: “El grupo de ‘Calarcá’ no es de ángeles”

Petro acusó a los medios de comunicación de desinformar al público, tras revelaciones de alias Calarcá - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a las nuevas revelaciones hechas por Noticias Caracol sobre las actividades de alias Calarcá, uno de los líderes de las disidencias de las Farc, que siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, como el reclutamiento de menores y el asesinato de firmantes de paz.

Estas nuevas informaciones sacudieron el debate sobre la política de Paz Total, impulsada por el Gobierno nacional, y pusieron en evidencia las continuas dificultades para alcanzar una paz duradera en el país.

El mandatario, a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, dejó claro su punto de vista sobre estos hechos y las implicaciones para su estrategia de negociación con grupos armados ilegales, mediante once puntos en los que dio sus argumentos.

El presidente Gustavo Petro respondió a las nuevas revelaciones sobre alias Calarcá y las disidencias de las Farc, señalando que las negociaciones con estos grupos son una medida para reducir la violencia, no para incentivarla - crédito @petrogustavo/X

“¿Para qué se negocia con un grupo armado ilegal?”, cuestionó Petro, al señalar que el objetivo fundamental de los acuerdos de paz es reducir los daños causados por estos grupos a la sociedad colombiana. De acuerdo con el mandatario, el proceso de paz no debe verse como una “aprobación” de la violencia, sino como un intento de disminuirla y transformarla.

Además, Petro aclaró que el grupo liderado por alias Calarcá no es un grupo de “ángeles”, sino que se trata de disidentes que, a diferencia de otros, nunca firmaron el Acuerdo de Paz con el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, por lo que su naturaleza sigue siendo la de una amenaza activa para la seguridad del país.

En ese mismo punto, el presidente destacó que los integrantes de las disidencias se encuentran atrapados en un ciclo vicioso, donde continúan cometiendo graves violaciones: “Son gente degradada en una guerra perpetuada innecesariamente. Reclutan menores de edad y matan a firmantes de paz de la Farc, sus antiguos compañeros, si no les obedecen a ellos”.

El presidente defendió su enfoque de paz con las disidencias de las Farc, al asegurar que su objetivo es disminuir la violencia - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

Aunque Petro aceptó que los datos del noticiero eran ciertos, esto no duró mucho, porque a renglón seguido corrigió lo que consideró un error al afirmar que las negociaciones incentivan la violencia, al señalar que, en realidad, las detienen: “En lo que falla Caracol es en decir que es la negociación la que incentiva la degradación de la gente de ‘Calarcá’, cuando en realidad la detiene, a través de los diferentes ciclos de negociación hechos ante la presencia de países extranjeros y sin nada que ocultar, hasta uribistas están en las negociaciones”.

En su cuarto y quinto punto, el mandatario destacó que para hacer buen periodismo se debe medir el impacto real de las negociaciones en las regiones: “Saber si esos procesos de negociación regional tienen un mejoramiento en la vida de la sociedad que habita esas regiones debe medirse si se quiere hacer un buen periodismo informativo”.

Luego, criticó las revelaciones, al afirmar que buscaba desinformar por razones políticas: “Le muestra a la población que hemos incentivado la muerte de firmantes de paz y el reclutamiento de menores, cuando lo que buscamos al negociar es precisamente disminuirlas y erradicarlas”.

Petro aceptó la veracidad de los datos revelados por el medio de comunicación sobre las operaciones ilegales del frente de alias Calarcá - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado también cuestionó la forma en que se mide el progreso del Gobierno nacional en términos de paz y seguridad, planteando la siguiente reflexión: “¿La intención del gobierno se puede medir en cifras de avance? Es decir: es posible negociar y mejorar en el acto violencias y desactivarlas? O es mejor la guerra total que proponen los dueños de Caracol? (sic)”

“En el año 2020, gobierno de Duque, se asesinaban al año 80 firmantes de paz, hoy se redujo a 33 al año. Menos de la mitad. Eso es avanzar en términos de vidas humanas. No lo informa torvamente Caracol, o mejor sus dueños”, escribió el mandatario.

Luego, el presidente Petro destacó los avances del séptimo ciclo de negociaciones, como el cese del reclutamiento infantil: “Se acuerda cesar reclutamientos de menores de 18 años y liberar a sus comunidades con apoyo del Icbf”. También mencionó la revitalización de la selva amazónica: “Se promete ayuda al gobierno en su programa de convertir los cultivos de hoja de la selva amazónica, en selva nuevamente revitalizándola”.

Pero no dudó en criticar que el medio de noticias compartiera estos datos sobre sus logros frente a las revelaciones: “Nada de esto, informó Caracol”.

El mandatario señaló que no se podía concebir los procesos de paz como un incentivo para la violencia - crédito @petrogustavo/X

En los últimos puntos de su argumento, Petro mencionó la pérdida de apoyo de la Fiscalía General debido a preocupaciones sobre la Lista Clinton —en la que él aparece por presunto vínculo con el narcotráfico.

“La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida”, escribió el presidente.

De qué se trataron las revelaciones sobre las alianzas y operaciones ilegales de las disidencias

Las revelaciones de Noticias Caracol del 23 de noviembre revivieron el debate sobre la seguridad y la política de ‘Paz Total, allí se informó que miembros de las Fuerzas Militares habrían filtrado información clave al Estado Mayor Central (EMC), uno de los grupos disidentes de las Farc. Esto habría permitido que la guerrilla evadiera operativos militares y se moviera libremente por zonas estratégicas, lo que desató preocupaciones sobre una posible red de corrupción dentro de la fuerza pública.

Actualmente, alías Calarca es el segundo al mando del Estado Mayor Central, y mantiene actos de violencia denunciados por los medios y autoridades - crédito AFP

Luego, el 9 de diciembre, un nuevo informe periodístico del medio en mención, reveló que las disidencias de alias Calarcá continúan cometiendo graves violaciones a pesar de los acuerdos de paz. Entre las pruebas se encontró una conversación donde se ordena el asesinato del firmante de paz Juan Gabriel Hurtado, junto con imágenes macabras de su muerte.

Además, las disidencias siguen reclutando menores, incluso de 14 años. La falta de monitoreo efectivo y la liberación de estos disidentes por parte de la Fiscalía provocó fuertes críticas, mientras que la compra de armamento y la expansión territorial de los disidentes evidencian el debilitamiento de la ofensiva del Estado.