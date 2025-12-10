Dejaron un ataúd abandonado en pleno parque central de Pasto: autoridades investigan sobre lo ocurrido

El hallazgo de un pequeño ataúd abandonado en la Plaza de Nariño desató alarma y un operativo policial en el centro de Pasto - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

La aparición de un pequeño ataúd abandonado en la Plaza de Nariño, en pleno centro de Pasto, generó una intensa alarma entre los habitantes y obligó a desplegar un operativo policial que mantuvo en vilo a la capital del departamento de Nariño.

Los hechos se registraron en la tarde del martes 9 de diciembre de 2025, en la que uniformados de la Policía nacional llegaron al sitio y acordonaron el lugar, con el fin de descartar de que se tratara de un artefacto explosivo, por lo que se dispuso de un canino antiexplosivos para descartar cualquier amenaza.

Incluso, durante el operativo, los agentes policiales pidieron a la ciudadanía que transitaba por el parque nariñense que se alejara del ataúd, advirtiendo sobre el riesgo potencial y las consecuencias de una posible detonación.

El féretro había sido abandonado por sujetos desconocidos que, al parecer, estarían en estado de embriaguez - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

En declaraciones citadas por El Tiempo, la institución recalcó que la operación duró más de dos horas, donde hallron que el féretro no contenía ningún elemento peligroso ni explosivo, disipando el temor que se había apoderado de los transeúntes y comerciantes del sector.

Frente a la aparición de este objeto en pleno parque de la capital nariñense, uno de los vendedores del lugar detalló que el ataúd fue dejado por sujetos desconocidos que, según su relato al diario bogotano, estarían en estado de alicoramiento.

“Vinieron aquí unos habitantes de calle y dejaron allí una caja, parecían borrachos, luego se fueron sin decir absolutamente nada, pero allí no hay nada”, indicó el hombre.

Por el momento, las autoridades de Pasto no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el hallazgo ni sobre la identidad de quienes dejaron el ataúd en la banca de la Plaza de Nariño.

Imagen de referencia - Los uniformados descartaron que en el ataúd abandonado estuvieran explosivos - crédito Colprensa

Atentado contra estación de Policía en La Llanada, Nariño

Además de la alerta por supuestos explosivos en el parque central de Pasto, se presentó una explosión de un artefacto contra la estación de Policía de La Llanada, en el occidente de Nariño.

Según reportes preliminares, los hechos ocurrieron en la noche del lunes 8 de diciembre, en el que no se registraron personas lesionadas o víctimas mortales, pero sí generó daños materiales considerables.

El atentado en La Llanada ocurrió en pleno casco urbano, donde el explosivo impactó una patrulla policial estacionada, causando graves daños materiales.

Explosión contra estación de Policía en La Llanada, Nariño - crédito Redes sociales

Los habitantes que transitaban por las calles cercanas debieron buscar refugio en viviendas y comercios, ante el temor de que se produjeran nuevos ataques desde las montañas aledañas. Las autoridades no descartan la autoría del frente Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, en este nuevo episodio de violencia.

La explosión interrumpió el ambiente de tranquilidad que se vivió durante la noche de las Velitas, cuando la comunidad celebró en paz y encendió faroles como símbolo de unidad y esperanza.

Este hecho se registró luego de que el Gobierno nacional, a través del Fondo Paz, entregara 1.600 metros de placa huella en cuatro veredas del municipio nariñense.

Durante ese acto, el alcalde Juan Carlos Tapia reconoció que La Llanada ha sido golpeada por la violencia desde la llegada del conflicto armado, y que las comunidades no han dejado de sufrir sus consecuencias, según declaraciones citadas por El Tiempo.

Imagen de referencia - Militares destruyeron un artefacto explosivo improvisado puesto en la vereda Carrizal, jurisdicción de Los Andes Sotomayor - crédito @FuerzasMilCol / X

Además, las autoridades locales habían manifestado su confianza en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con el grupo Comuneros del Sur.

Del mismo modo, la Tercera División del Ejército Nacional informó sobre la neutralización de un artefacto explosivo improvisado en la vereda Carrizal, jurisdicción de Los Andes Sotomayor, en el mismo departamento colombiano.

En un comunicado, soldados del Batallón de Infantería No. 9, lograron desactivar el dispositivo, que habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado ‘Comuneros del Sur’.

“Esta acción eliminó una grave amenaza contra las comunidades y la Fuerza Pública que mantiene el control territorial en la zona”, destacó la institución castrense en un comunicado.

Además, subrayó que este resultado afecta la intención criminal de la estructura y fortalece la seguridad en el sur occidente del país, asegurando que las operaciones militares continúan de manera permanente para proteger a Colombia.