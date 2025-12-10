Paisajes, cultura y nuevas conexiones: diez zonas turísticas para visitar en el Eje Cafetero durante la época vacacional

Estados Unidos lidera el turismo internacional hacia el Eje Cafetero, seguido por México, Canadá, Perú, Argentina y países europeos - crédito Migración Colombia

El Eje Cafetero consolida su posición como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en Colombia, según los datos más recientes de Migración Colombia. Entre enero y septiembre de 2025, la región registró un total de 21.758 entradas de extranjeros con fines turísticos, cifra que refleja una tendencia ascendente y promete fortalecerse durante la temporada de fin de año.

Este impulso se atribuye tanto al reconocimiento global del paisaje cultural cafetero como al aumento de rutas aéreas directas hacia los principales aeropuertos de la zona: Matecaña en Pereira, El Edén en Armenia y La Nubia en Manizales.

Las proyecciones nacionales para diciembre de 2025 y enero de 2026 prevén un crecimiento adicional de 123.000 movimientos migratorios mensuales, en los cuales el Eje Cafetero desempeñará un papel relevante. Este fenómeno responde, en gran medida, al atractivo que ejercen sus experiencias en naturaleza, gastronomía, actividades de turismo de experiencia y rutas temáticas que giran en torno al café, consideradas únicas en el continente.

En paralelo, la movilidad internacional de los propios residentes del Eje Cafetero muestra indicadores positivos: durante el mismo período de 2025 se contabilizaron 35.342 salidas de colombianos con motivos turísticos desde la región, lo que sugiere una dinámica de intercambio y conectividad global en constante expansión.

El turismo internacional hacia el Eje Cafetero está liderado principalmente por visitantes de Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Argentina y Europa. La presencia estadounidense es especialmente notoria, con 14.979 viajeros de ese país que escogieron la región como destino entre enero y septiembre. Este patrón de movilidad destaca el posicionamiento del triángulo cafetero en los circuitos turísticos mundiales.

El atractivo de la región se sustenta en una amplia oferta de experiencias auténticas. Entre las actividades más populares se encuentran los recorridos por haciendas cafeteras tradicionales, las caminatas ecológicas en el Valle del Cocora, la visita a termales naturales, recorridos por parques como el Parque Nacional Natural Los Nevados y la exploración de pueblos patrimoniales como Salento y Filandia. A esto se suma una variedad de miradores, reservas y parques temáticos, entre ellos el Bioparque Ukumarí y el Parque Nacional del Café.

La gastronomía típica es otro de los valores diferenciadores. Los viajeros pueden degustar platos como la trucha, las arepas de chócolo, la mazamorra, el calentao y una amplia variedad de postres y cafés especiales, lo que complementa una experiencia multicultural y sensorial.

En el contexto de esta expansión turística, destacan los 10 destinos imperdibles de la región, recomendados por plataformas especializadas como Fincas Eje Cafetero:

Parque Nacional del Café: espacio que reúne cultura, historia y diversión, promoviendo el patrimonio cafetero a través de atracciones y actividades temáticas. Parque Nacional Natural Los Nevados: refugio de biodiversidad y aventura, que abre la posibilidad de explorar ecosistemas andinos, páramos y glaciares únicos. Termales de Santa Rosa de Cabal: aguas medicinales y cascadas en un entorno natural privilegiado de Risaralda. Municipio de Salento: cuna de la Palma de Cera y punto de acceso al Valle del Cocora, famoso por sus coloridas casas y tradición cafetera. Parque Panaca: parque temático agropecuario con interacción animal, experiencias rurales y espectáculos de talla internacional. Bioparque Ukumarí: proyecto de conservación pionero en Latinoamérica, con extensos jardines, zoológico y clínica veterinaria. Jardín Botánico del Quindío: centro de educación ambiental y mariposario de alto reconocimiento internacional. Parque los Arrieros: espacio cultural y natural dedicado a la historia arriera y tradiciones paisas. Recuca: Experiencia inmersiva en la cultura del café, desde la recolección hasta la degustación. Balsaje por el Río la Vieja: actividad ecoturística que pone en contacto directo con la riqueza natural y sonora del paisaje cafetero.

Frente a la llegada masiva de visitantes prevista para la alta temporada de fin de año, Migración Colombia implementó medidas para reforzar la operación en los terminales aéreos de la región. La entidad anima a los viajeros a registrarse a través del sistema Biomig en los aeropuertos donde está habilitado, agilizando el proceso migratorio y permitiendo reducir los tiempos de espera, especialmente en picos de alta afluencia.

“El Eje Cafetero se consolida como un destino turístico con gran potencial internacional. Las cifras muestran un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes y una ampliación en los servicios turísticos. Desde Migración Colombia estamos comprometidos con garantizar un control migratorio eficiente, seguro y de calidad para acompañar este fortalecimiento del turismo que dinamiza la economía regional y proyecta al país ante el mundo”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.