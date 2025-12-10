Cadáveres encontrados en costas de La Guajira son de lancheros dominicanos bombardeados en el Caribe, aseguró Gustavo Petro: “Son asesinatos”

Esta fue la escena que compartió el presidente en sus redes sociales - crédito redes sociales/X

La localización de varios cadáveres en el extremo norte de La Guajira generó un llamado urgente de colaboración por parte del CTI y motivó una declaración formal del presidente Gustavo Petro en redes sociales.

A través de sus canales oficiales, el mandatario afirmó que los cuerpos permanecen en Puerto López, donde fueron sepultados por miembros de la comunidad wayú y que se trata de “un asesinato”.

Petro, además, indicó que las víctimas podrían ser lancheros bombardeados en aguas del mar Caribe, posiblemente de nacionalidad dominicana.

En un llamado directo, Petro expresó su preocupación por la falta de diligencia de la Fiscalía de Colombia, y comentó que, pese a que los indígenas wayú se encargaron de darles sepultura, las autoridades judiciales llevan alrededor de un mes sin avanzar en la identificación de estas víctimas.

“Es inhumano que mientras los indígenas Wayúus los hayan enterrado, la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación”, remarcó el mandatario colombiano.

Al referirse a la gravedad de los hechos, Petro enfatizó que se trata de asesinatos y descartó la existencia de aguas internacionales en la zona: “No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas”.

Gustavo Petro condenó el hallazgo de cuerpos en las costas del norte de La Guajira - crédito petrogustavo/X

Además, destacó la función estratégica del Caribe para combatir el narcotráfico, aunque advirtió sobre los riesgos y arbitrariedades que enfrenta la región.

“Nuestro mar y nuestro pueblo está herido y fluye la sangre en la playas”, puntualizó.

Dirigiéndose al CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de que la entidad asuma su responsabilidad y actúe sin reservas en la identificación de los restos:

“El CTI no debe tener temor de identificar restos humanos, es su deber y es deber de nuestra fuerza pública y nuestra justicia identificar personas, que no son animales”, escribió el presidente.

Petro también exhortó a las autoridades de la República Dominicana a localizar a sus ciudadanos y colaborar en el proceso de identificación.

El mensaje concluyó con un llamado a la unidad de los pueblos caribeños para poner fin a lo que describió como una masacre. “No más sangre en el Caribe.

Hallazgo de cadáveres en La Guajira - crédito @petrogustavo/X

El pueblo caribeño debe reunirse sin temor para acabar la masacre”, afirmó. Finalmente, propuso una visión de futuro para la región, invitando a “redimir el Caribe, aislarlo de la mafia y preservarlo como mar de libertad y de la Paz”, y sugirió que el Caribe podría convertirse en un nuevo foco de renacimiento artístico a nivel global.

Petro rechazó intervención militar y aboga por solución democrática en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso una amnistía general y la conformación de un gobierno de transición en Venezuela como vía para superar la crisis política en ese país, al tiempo que rechazó de manera enfática cualquier posibilidad de intervención militar extranjera, especialmente por parte de Estados Unidos.

Según el mandatario, la única salida viable para Venezuela es profundizar la democracia y garantizar la inclusión de todos los sectores, evitando el aumento de la represión y la extensión de las cárceles.

En su intervención, Petro advirtió sobre los riesgos de una acción militar en territorio venezolano, señalando que una medida de este tipo podría fortalecer a los grupos armados y fragmentar la región.

El presidente colombiano recordó que “un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo”, según publicó en su cuenta de X.

Gustavo Petro - crédito X

Además, cuestionó la idea de una intervención “quirúrgica” similar a la de Panamá, subrayando que “en Panamá hubo miles de muertos” y que actualmente existen “miles de hombres armados a lado y lado de la frontera” con intereses en el control de territorios y economías ilícitas, incluidas porciones de la economía petrolera.

Petro insistió en que la defensa de Venezuela debe basarse en la democracia y la soberanía, no en la represión ni en la intervención extranjera. “La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, afirmó el presidente.