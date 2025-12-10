Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

La reconocida periodista habló abiertamente sobre el fenómeno religioso durante una entrevista y recibió mensajes de apoyo - crédito @divajessurum/ Instagram

La presentadora y periodista Diva Jessurum, de Caracol Televisión, sorprendió recientemente al público al revelar que experimentó la aparición de la Virgen de Guadalupe.

El testimonio se conoció durante una de sus intervenciones en televisión y redes sociales, donde la comunicadora brindó detalles del episodio y aseguró contar con pruebas que respaldan su relato.

La presentadora narró que el hecho ocurrió en el hotel Dan de Cali, en la habitación 618, mismo número de su fecha de nacimiento. Relató que, después de desayunar y regresar a su habitación, observó una figura inusual en el vidrio del baño.

“En el vidrio del baño estaba una imagen totalmente inusual para mí. Era una imagen que de inmediato me recordó a mi amada Virgen de Guadalupe, con sus destellos alrededor y para mí fue un choque emocional. Yo, wow, se parece a la Virgen de Guadalupe y me acerco. Estaba conformada por gotas de agua”, relató.

Diva Jessurum relató cómo observó una figura formada por gotas de agua en el vidrio del baño, a la que identificó como la Virgen de Guadalupe - crédito captura de pantalla Diva Jessurum/ YouTube

Diva Jessurum contó que fotografió e hizo un video de la figura y consultó a su camarógrafo sobre la similitud con la Virgen de Guadalupe.

La presentadora también subrayó el impacto emocional del suceso: “Me dio miedo abrir la puerta de mi casa y sentir de pronto unos destellos. Yo le decía: ‘Virgen, cálmate y quédate quieta porque no estoy preparada para verte. No estoy preparada para verte’”.

Añadió que la experiencia fue “un regalo del cielo” y que sintió tanto privilegio como intimidación. “Me sentí una privilegiada, pero también me sentí intimidada, porque yo decía: ‘¿Por qué se me aparece a mí la Virgen?’”

La periodista relató que, al regresar horas después a la habitación, la imagen ya no estaba, pero sí permanecía la huella en el vidrio, como si las gotas de agua se hubieran secado. “Cuando abro la puerta, ya la imagen no estaba. Pero estaba la huella de que ahí había estado”.

“Me sentí una privilegiada, pero también intimidada, porque yo decía: '¿Por qué se me aparece a mí la Virgen?'”, expresó la presentadora sobre el impacto de la experiencia - crédito captura de pantalla Diva Jessurum/ YouTube

Jessurum expuso que, tras su regreso a Bogotá, observó la imagen en primer plano. “Veo a la Virgen orando y le veo aquí como un bultito. El bultito puede ser o las manitos así o puede ser el bebé. En ese primer plano se ve a la Virgen María mirando hacia el cielo”.

La presentadora enfatizó el sentido personal de la experiencia y pidió respeto por sus creencias. “Yo sí creo en la Virgen María, creo que es una gran intercesora. Estoy absolutamente convencida de que la Virgen María se me apareció. Aquí les he presentado la imagen en plano abierto donde se ve la Virgen con sus destellos de agua”.

La confesión de Diva Jessurum generó mensajes de apoyo de parte de seguidores y colegas, quienes valoraron su sinceridad. La periodista concluyó su relato invitando a no perder la fe y a confiar en la fuerza de la oración: “Vale la pena creer en la Virgen María, vale la pena entregarle el corazón a la Virgen, porque todo lo que le pedimos a la Virgen sube como incienso ante las manos de Jesús”.

Le historia de la presentadora desató los comentarios en redes sociales, donde varios internautas la felicitaron por el inesperado encuentro.

Los seguidores de la presentadora la felicitaron por el inesperado encuentro - crédito @divajessurum/Instagram

“Que bendición tan grande 🙏🙏🙏“, ”Buenísima experiencia", “Maravilloso ❤️“, ”Experiencia divina y celestial ❤️🙏 mi querida", “Es la virgencita que mas busca de nosotros!!”, “Bendiciones infinitas, mi hermosa Diva”, “Maravillosa experiencia Diva....muy pocos son los privilegiados de estas experiencias”, “Somos escogidos por la madre del cielo!! También soy tocado por mí emperatriz de América”, dicen algunos de los comentarios.

La presentadora concluyó su hitoria con un mensjae en Instagram diciendo: “He presentado noticias, contado verdades incómodas y secretos ajenos. Si, ahora llegó mi turno. Hoy me toca contar uno propio. Se me apareció la Virgen. Le tomé fotos y hasta hice video. Puedes creerme o no, pero esta historia tenía que salir”.