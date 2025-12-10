Colombia

Consejo de Estado ratificó la legalidad en adjudicación del dominio de Colombia.CO: el país se salvó de millonario pago

La resolución definitiva de un litigio permitió que la nación no tuviera que desembolsar una suma superior a los $100.000 millones de pesos, luego de que el alto tribunal desestimara las reclamaciones de una empresa privada

Guardar
El Estado colombiano evita el
El Estado colombiano evita el pago de más de COP 100.000 millones tras fallo sobre el dominio .CO - crédito MinTic

El Estado colombiano logró evitar el pago de más de $100.000 millones tras la resolución definitiva de un litigio relacionado con la operación del dominio de internet .CO, según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

La decisión, adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, no sólo desestimó las pretensiones económicas de la sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S., sino que impuso a esta última el pago de más de $2.360 millones en concepto de costas procesales, reforzando la protección del patrimonio público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el fallo, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la adjudicación del contrato para la operación del dominio .CO, negando de manera definitiva la solicitud de nulidad de la Resolución 649 de 2020 y del contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el operador actual.

El tribunal concluyó que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando cualquier irregularidad en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación.

La Agencia Nacional de Defensa
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado destaca la protección del patrimonio público en el litigio del dominio .CO - crédito Defensa Jurídica del Estado

La Andje destacó que este litigio representaba una de las controversias judiciales de mayor impacto económico en el sector de las tecnologías de la información en Colombia.

La demanda, interpuesta por la Central Comercializadora de Internet S.A.S., buscaba que se declarara la nulidad de la adjudicación y el pago de más de $109.560 millones por supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, el alto tribunal desestimó todos los argumentos presentados por la parte demandante.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, subrayó la relevancia de la decisión al afirmar: “Este fallo es una victoria jurídica para el Estado colombiano. No solo ratifica que se actuó conforme a la ley en un proceso contractual estratégico para la economía digital, sino que además protege directamente el patrimonio público y fortalece la confianza en la contratación estatal”.

El fallo del Consejo de
El fallo del Consejo de Estado desestima la nulidad de la Resolución 649 de 2020 y del contrato con el operador actual del dominio .CO - crédito Colprensa

El fallo también confirmó la condena en costas a la sociedad demandante, estableciendo un pago equivalente al tres por ciento de las pretensiones iniciales, es decir, más de $2.360 millones.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recordó que el dominio .CO constituye uno de los activos digitales más relevantes del país, ya que representa a Colombia en internet y genera ingresos significativos a través de su operación a nivel global. Por esta razón, el proceso de adjudicación del dominio ha sido de especial interés para la Nación.

“De los activos digitales más importantes del país, por representar a Colombia en internet y generar ingresos significativos a través de su operación a nivel global”, indicó César Palomino Cortés.

El dominio .CO identifica a Colombia en Internet

El dominio .CO es la
El dominio .CO es la extensión de nivel superior asignada a Colombia para identificar sitios web en Internet - crédito Visuales IA/Imagen ilustrativa Infobae

El Dominio .CO es la extensión de dominio de nivel superior de país asignada a Colombia para identificar páginas web en Internet. Este recurso digital, considerado de interés público, está bajo la administración del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La gestión del Dominio .CO fue adjudicada en 2025 mediante la Licitación Pública No. MTIC-LP-01-2025 por un periodo de 10 años.

El operador actual es Equipo PuntoCO, conformado por Central Comercializadora de Internet S.A.S. (Colombia) y Team Internet Group PLC (Reino Unido), un holding global de servicios de Internet. Además de registrar dominios, esta entidad se encarga de la promoción y la relación con los registradores para su comercialización.

El operador de registro mantiene la base de datos maestra de todos los nombres registrados bajo el dominio .CO y genera el archivo de zona que permite encaminar el tráfico de Internet hacia y desde los dominios de nivel superior en cualquier parte del mundo.

Aunque el .CO fue asignado a Colombia conforme a la norma ISO-3166, su uso se ha extendido internacionalmente, ya que se asocia con términos como “Company”, “Commerce” o “Corporation”.

Temas Relacionados

Dominio .COEstado colombianoAgencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoConsejo de EstadoCentral Comercializadora de Internet S.A.S.MinTICInternetContratación estatalPatrimonio públicoColombia-noticias

Más Noticias

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Los primeros noventa minutos del partido que definirá al campeón de Navidad en el fútbol colombiano están programados para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en la capital del Atlántico

Junior vs. Deportes Tolima: estas

La fiscal general Camargo rechaza señalamientos de Petro sobre falta de apoyo al Gobierno

El pronunciamiento de la funcionaria se produjo después de que el presidente publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la labor de la Fiscalía en el proceso de paz

La fiscal general Camargo rechaza

Así fue la reacción de una madre tras recibir brownies “de los que dan risa” de sus hijos en Barranquilla: “Los mejores”

Uno de los jóvenes es un creador de contenido que aprovechó una supuesta alianza comercial con una marca para jugarle la broma a su mamá, que solo pudo reír y reír en medio del “viaje”

Así fue la reacción de

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

La exprotagonista de novela insinuó una relación secreta entre la ‘influencer’ paisa y el creador de ‘La casa de Alofoke’, además de criticar su paso por el ‘reality’ y su reciente cirugía estética

Yina Calderón arremetió en contra

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Varias reconocidas figuras del entretenimiento compartieron en redes sociales cómo los tomó el sismo que despertó a Bogotá y otras ciudades

Así fue la particular forma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió en contra

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Estos son los personajes que entrarían por petición directa de El Jefe a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Junior vs. Deportes Tolima: estas

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó