Consejo de Estado ratificó la legalidad en adjudicación del dominio de Colombia.CO: el país se salvó de millonario pago

El Estado colombiano evita el pago de más de COP 100.000 millones tras fallo sobre el dominio .CO

El Estado colombiano logró evitar el pago de más de $100.000 millones tras la resolución definitiva de un litigio relacionado con la operación del dominio de internet .CO, según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

La decisión, adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, no sólo desestimó las pretensiones económicas de la sociedad Central Comercializadora de Internet S.A.S., sino que impuso a esta última el pago de más de $2.360 millones en concepto de costas procesales, reforzando la protección del patrimonio público.

En el fallo, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la adjudicación del contrato para la operación del dominio .CO, negando de manera definitiva la solicitud de nulidad de la Resolución 649 de 2020 y del contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el operador actual.

El tribunal concluyó que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la ley, al pliego de condiciones y bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, descartando cualquier irregularidad en la evaluación de las propuestas o en la decisión de adjudicación.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado destaca la protección del patrimonio público en el litigio del dominio .CO - crédito Defensa Jurídica del Estado

La Andje destacó que este litigio representaba una de las controversias judiciales de mayor impacto económico en el sector de las tecnologías de la información en Colombia.

La demanda, interpuesta por la Central Comercializadora de Internet S.A.S., buscaba que se declarara la nulidad de la adjudicación y el pago de más de $109.560 millones por supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, el alto tribunal desestimó todos los argumentos presentados por la parte demandante.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, subrayó la relevancia de la decisión al afirmar: “Este fallo es una victoria jurídica para el Estado colombiano. No solo ratifica que se actuó conforme a la ley en un proceso contractual estratégico para la economía digital, sino que además protege directamente el patrimonio público y fortalece la confianza en la contratación estatal”.

El fallo del Consejo de Estado desestima la nulidad de la Resolución 649 de 2020 y del contrato con el operador actual del dominio .CO - crédito Colprensa

El fallo también confirmó la condena en costas a la sociedad demandante, estableciendo un pago equivalente al tres por ciento de las pretensiones iniciales, es decir, más de $2.360 millones.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recordó que el dominio .CO constituye uno de los activos digitales más relevantes del país, ya que representa a Colombia en internet y genera ingresos significativos a través de su operación a nivel global. Por esta razón, el proceso de adjudicación del dominio ha sido de especial interés para la Nación.

“De los activos digitales más importantes del país, por representar a Colombia en internet y generar ingresos significativos a través de su operación a nivel global”, indicó César Palomino Cortés.

El dominio .CO identifica a Colombia en Internet

El dominio .CO es la extensión de nivel superior asignada a Colombia para identificar sitios web en Internet - crédito Visuales IA/Imagen ilustrativa Infobae

El Dominio .CO es la extensión de dominio de nivel superior de país asignada a Colombia para identificar páginas web en Internet. Este recurso digital, considerado de interés público, está bajo la administración del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La gestión del Dominio .CO fue adjudicada en 2025 mediante la Licitación Pública No. MTIC-LP-01-2025 por un periodo de 10 años.

El operador actual es Equipo PuntoCO, conformado por Central Comercializadora de Internet S.A.S. (Colombia) y Team Internet Group PLC (Reino Unido), un holding global de servicios de Internet. Además de registrar dominios, esta entidad se encarga de la promoción y la relación con los registradores para su comercialización.

El operador de registro mantiene la base de datos maestra de todos los nombres registrados bajo el dominio .CO y genera el archivo de zona que permite encaminar el tráfico de Internet hacia y desde los dominios de nivel superior en cualquier parte del mundo.

Aunque el .CO fue asignado a Colombia conforme a la norma ISO-3166, su uso se ha extendido internacionalmente, ya que se asocia con términos como “Company”, “Commerce” o “Corporation”.