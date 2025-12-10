Con un ejemplo real explicaron por qué es mejor no subir a Monserrate junto a su pareja en Bogotá: “La maldición”

El cerro de Monserrate es uno de los principales atractivos turísticos de Bogotá - crédito Catalina Olaya / Colprensa | Camila Díaz / Colprensa

Una joven pareja de Bogotá compartió a través de un video en redes sociales la historia urbana que advierte a las parejas sobre el riesgo de subir juntas a Monserrate, uno de los lugares más tradicionales de la capital colombiana, sobre todo durante la temporada decembrina.

La grabación, divulgada en pleno auge de visitantes por la Navidad, ha provocado discusiones y anécdotas entre quienes frecuentan el cerro para admirar el alumbrado navideño.

En el registro audiovisual, la pareja inicia con el mensaje: “Si usted no quiere terminar con su pareja esta Navidad, no suba a Monserrate”.

Esta declaración condensa la esencia de la leyenda bogotana que asegura que los enamorados que visitan juntos el cerro están destinados a separarse.

Según cuentan, existen muchas razones reales por las que una relación puede terminar, como la desconfianza, romper acuerdos o la incompatibilidad de proyectos de vida, pero en tono lúdico agregaron: “O subir a Monserrate. Cuenta la leyenda que si se sube en pareja al cerro, estarán condenados a terminar”.

La pareja contó el caso de su amigo Santiago Higuera

La pareja detalló que su versión tiene fundamento en hechos observados entre sus conocidos.

“No es que seamos supersticiosos, pero son muchos los casos que hemos visto. Pero el peor ha sido el de Higuera”, expresaron en uno de los tramos del video.

Para contextualizar el relato, narraron el caso de Santiago Higuera, un amigo cercano, que invitó a su novia a pasar la tradicional Noche de las Velitas en Monserrate, guiado por el romanticismo que despiertan tanto la ciudad iluminada desde lo alto como la fecha.

La experiencia de Higuera terminó cumpliendo la profecía capitalina y fue citada por la pareja como ejemplo.

“Santiago tuvo una novia y como buen romántico, organizó un date (cita) para pasar velitas en Monserrate. Lo que no se imaginaba es que dos meses después iban a terminar, por culpa de la profecía”, sigue el relato.

Higuera advirtió sobre no subir el cerro de Monserrate en pareja

Este testimonio refuerza la idea arraigada entre bogotanos de distintas generaciones que bromean y comparten historias similares cada año durante la Navidad.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el desenlace de la experiencia de Higuera, que según el video “duró salado en el amor ocho años”.

La narración continúa con tono de humor y resignación: “Nuestro Señor de Monserrate me la metió por el c***”, se escucha en voz de uno de los protagonistas.

El video no solo ejemplificó el modo en que la leyenda urbana se propaga y cobra vida en los relatos populares, sino que encendió la participación de usuarios que compartieron sus propias anécdotas y advertencias respecto a Monserrate.

La pareja bogotana destacó: “Subir a Monserrate en pareja ya es grave, pero subir en velitas ya es muy hija de p***”.

Para cerrar, aseguraron que Higuera “ya pagó su condena y hoy está felizmente cuadrado con la convicción de que no volverá a subir”.

Con un guiño a quienes desean terminar relaciones difíciles, añadieron: “Si usted está mamada de su novio o tiene una amiga que está con un haragán, mándenos hoy a Monserrate”.

La tradición es tan reconocida que algunos habitantes recomiendan a las parejas evitar la subida romántica para no poner a prueba su vínculo.

Miles de personas visitan el cerro de Monserrate a lo largo del año

No hay evidencia científica, pero muchas parejas no se atreven a subir juntas a Monserrate, en Bogotá

La leyenda urbana que circula en Bogotá sostiene que las parejas que suben juntas al cerro de Monserrate están destinadas a terminar su relación.

El mito, transmitido generación tras generación, ha ganado nuevos aires cada diciembre, periodo en el que miles de visitantes optan por caminar o ascender en teleférico hasta uno de los lugares icónicos de la capital colombiana para disfrutar de las luces navideñas y la panorámica sobre la ciudad.

El portal bogota.gov.co analizó el origen y la persistencia de esta creencia popular. De acuerdo con lo reseñado, la teoría que atribuye poderes de ruptura al cerro de Monserrate se ha consolidado como parte del folclore local, convirtiéndose en uno de los relatos más compartidos entre jóvenes, parejas y turistas que desean conocer las tradiciones capitalinas.

“Hay una creencia urbana que asegura que, si una pareja sube junta a la cima de Monserrate, terminará su relación”, afirmó Leidy Díaz, guía de turismo, y al hacer hincapié en cómo las redes sociales han amplificado la difusión del mito.

No existen investigaciones científicas ni registros históricos que prueben que el ascenso al cerro de Monserrate incide en la ruptura de vínculos amorosos.

No obstante, el mito se mantiene vigente, impulsado por relatos anecdóticos y experiencias de quienes afirman haber puesto a prueba la leyenda, a menudo como parte de un ejercicio de humor o tradición oral.