Ciclovía nocturna de Bogotá: la ciudad celebrará 50 años con eventos especiales, recomendaciones y rutas para participar en el recorrido

La jornada contará con operativos de seguridad y recomendaciones para garantizar un recorrido seguro y participativo para todas las edades - crédito Idrd

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más emblemáticos de su agenda de fin de año: la Ciclovía Nocturna “Noche Viva”, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

El jueves 11 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y la medianoche, al menos 2,5 millones de personas se sumarán a la versión número 48 de esta celebración, que habilitará 95,16 kilómetros de rutas por toda la capital y ofrecerá actividades para toda la familia.

Para 2025, la jornada contará con una programación especial que incluye puntos de actividad física, recorridos temáticos y un Bici-Karaoke con espíritu navideño. La iniciativa, que forma parte de la celebración de los 50 años de la Ciclovía, refuerza el papel de Bogotá como referente regional en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la movilidad sostenible.

Un recorrido seguro y participativo: recomendaciones y rutas

El Idrd materializará un extenso operativo logístico y de seguridad para garantizar que ciudadanos de todas las edades puedan disfrutar la Ciclovía Nocturna con tranquilidad. Las autoridades recomiendan a los asistentes verificar previamente el estado de sus bicicletas, asegurando el óptimo funcionamiento de frenos, luces y llantas.

La Ciclovía Nocturna “Noche Viva” de Bogotá reunirá a 2,5 millones de personas en 95 kilómetros de rutas urbanas - crédito Colprensa

Además, recomendó que:

Mantenga una velocidad moderada: respete el espacio de otros usuarios para evitar accidentes y disfrutar de la experiencia.

Supervise a menores y mascotas: si lleva niños o animales, asegúrese de cuidarlos en todo momento

Hidrátese adecuadamente: lleve suficiente agua o bebidas para mantenerte fresco y con energía.

Siga las normas y señales: acata las indicaciones de los guardianes de la Ciclovía y los funcionarios de seguridad.

No use scooters: este evento está diseñado para promover la recreación y el deporte, por lo que no están permitidos vehículos eléctricos o a combustión.

Tenga en cuenta la hora de finalización del evento para tener un retorno seguro a casa.

El trazado del evento incluirá algunos de los corredores más emblemáticos de la ciudad:

Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116

El resto de las vías estará sectorizado para facilitar la movilidad, el control y la vigilancia permanente.

Cinco estaciones de actividad física y el tradicional Bici-Karaoke navideño ofrecerán espacios de recreación y cultura para toda la familia - crédito Idrd

Experiencia integral: actividad física, música y cultura

La jornada integrará espacios para la práctica física y el esparcimiento familiar. Habrá cinco estaciones de actividad entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., diseñadas para todo público, en puntos estratégicos como la carrera 6 con calle 22 Sur, la carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol), la avenida Boyacá con avenida de las Américas, la calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento) y la avenida Boyacá con calle 134.

Además, el tradicional Bici-Karaoke corazón navideño de la noche, presentará dos recorridos artísticos: el primero iniciará en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) hacia la carrera Séptima, finalizando en el Parque Nacional; el segundo partirá en el Parque El Virrey, atravesará la carrera 15, la calle 72 y la carrera Séptima hasta llegar también al Parque Nacional.

Congreso Internacional: Bogotá, epicentro continental de la movilidad recreativa

Como parte de la conmemoración, se celebrará el 11 y 12 de diciembre el Décimo Quinto Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA), avalado por la Secretaría Ejecutiva de la Red CRA.

El director del Idrd destaca la Ciclovía como símbolo de encuentro, convivencia y liderazgo en políticas públicas urbanas inclusivas - crédito Idrd

Esta cita reunirá a líderes, expertos, instituciones y gobiernos de distintos países para reflexionar en torno a la transformación urbana, el fomento de la actividad física y la sostenibilidad en las ciudades. La agenda incluye conferencias académicas, paneles sobre salud pública, movilidad e inclusión, talleres prácticos, una visita de campo durante la Ciclovía Nocturna y un cineforo sobre la historia y evolución de la Ciclovía de Bogotá.

El director del Idrd, Daniel García Cañón, subrayó la relevancia simbólica y social de la jornada: “La Ciclovía es un símbolo de Bogotá: es encuentro, salud y convivencia. En diciembre viviremos una noche inolvidable y, además, tendremos el honor de compartir con el mundo 50 años de una política pública que ha inspirado a decenas de ciudades. Bogotá reafirma su liderazgo en la construcción de espacios urbanos más saludables, sostenibles e inclusivos”.