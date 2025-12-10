En videos, así se vivió el temblor de magnitud 5,8 en Colombia este 10 de diciembre: susto, evacuación y vecinos en pijama

Temblor en Colombia este miércoles 10 de diciembre de 2025 - crédito Redes sociales/Alanah M. Torralba/EFE

Este miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., en Colombia se registró un temblor de magnitud 5,8 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se localizó en Los Santos, Santander, y la profundidad fue de aproximadamente 150 km.

El hecho llevó a que varias familias evacuaran sus viviendas, lo que generó momentos de precaución y prevención en diferentes zonas del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los momentos quedaron registrados en video, donde se puede observar a personas en pijama, pendientes de sus celulares y llamando a sus familiares.

En Colombia se presentó un fuerte temblor de magnitud 5,8 - crédito Redes sociales

Asimismo, videos de seguridad captan el momento de cómo comienzan a moverse los cables y automóviles en un sector de Bogotá. Los mismos hechos se presentaron en Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.

En Colombia se presentó un fuerte temblor de magnitud 5,8 - crédito Redes sociales

En otro video se puede observar como los carros y las alarmas de conjuntos se activan por el temblor de magnitud 5,8. Las familias en ese momento comienzan a evacuar sus hogares.

En Colombia se presentó un fuerte temblor de magnitud 5,8 - crédito Redes sociales

Las personas también registraron el sismo desde el interior de sus hogares, donde se puede ver las lamparas y demás objetos en movimiento.

En Colombia se presentó un fuerte temblor de magnitud 5,8 - crédito Redes sociales

En fotografías compartidas en redes sociales, se puede ver personas acumuladas, tratando de evacuar sus hogares por el fuerte temblor que se presentó este miércoles 10 de diciembre de 2025.

En Colombia se presentó un fuerte temblor de magnitud 5,8 - crédito Redes sociales

El sismo tuvo un impacto notable en los municipios de Jordán, localizado a 14 kilómetros del epicentro, y Betulia, situado a 17 kilómetros, ambos en el departamento de Santander.

La sacudida también fue percibida en varias regiones del país, entre ellas Bogotá, así como en departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Meta, Norte de Santander, Casanare, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Valle del Cauca, Huila, Atlántico, Guaviare, Arauca y Chocó.

El sismólogo de la red Sismológica Nacional de Colombia, Freddy Tovar, se pronunció a las 5:00 a. m. de este miércoles 10 de diciembre de 2025.

“Hemos recibido más de 4.000 reportes a lo largo del territorio colombiano y en más de 482 municipios, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá”, afirmó Tovar.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento se produjo a las 03:27 a.m en Los Santos - Santander - crédito @sgcol/X

Y agregó: “Les recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos ‘nido sísmico’, que libera energía todos los días".

Qué hacer durante un temblor

En Colombia, las autoridades insisten en la importancia de conocer y aplicar medidas de autoprotección durante un temblor, pues el país registra actividad sísmica frecuente según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La entidad recomienda preparar rutas de evacuación en casas y sitios de trabajo, señalar zonas seguras dentro de la edificación y disponer de un kit de emergencia compuesto por agua, alimentos, radio portátil, linterna, medicinas y documentos personales.

Durante un sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aconseja ubicarse bajo mesas o al lado de columnas estructurales y alejarse de ventanas, espejos y elementos decorativos que puedan desprenderse.

Desde la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones - crédito Ungrd

El organismo reitera que no se deben usar ascensores ni escaleras hasta que finalice el movimiento. Si uno se encuentra en exteriores, la instrucción es permanecer lejos de fachadas, postes, cables y otros objetos que puedan desplomarse.

El SGC insiste en la importancia de mantener la calma y recordar que los temblores pueden generar réplicas, por lo que debe esperarse la indicación de las autoridades antes de regresar a los inmuebles.

Además, sugiere cortar el suministro de gas si se percibe un olor extraño y revisar que no existan daños estructurales en el hogar antes de permanecer allí. La Ungrd señala que es fundamental reportar emergencias al 123 o a las entidades locales de socorro y seguir únicamente la información oficial.

En el último año, el SGC registró más de 22.000 movimientos sísmicos en el territorio colombiano. La capacitación continua y la participación en simulacros figuran como las principales estrategias de prevención promovidas por el Estado para disminuir riesgos y proteger la vida durante sismos.