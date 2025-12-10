Alexander Angulo, candidato al Senado señalado por el escándalo de la Ungrd, denunció a Carlos Carrillo por injuria y calumnia

El director de la Ungrd cuestionó que el hoy aspirante al Senado estaría vinculado en el entramado de corrupción de la entidad - crédito Ungrd/Alexander Angulo Ordóñez/Facebook

Alexander Angulo Ordóñez, candidato al Senado por el partido Fuerza Ciudadana, presentó una denuncia por injuria y calumnia contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, exigiendo una retractación pública por las declaraciones que, según Angulo, afectan su honra y su aspiración política de cara a las elecciones de 2026.

En un video publicado en sus redes sociales, el aspirante, que se encontraba en las instalaciones de la entidad nacional en búsqueda del directivo, manifestó que su candidatura cumple con todos los requisitos legales y solicita la intervención de la Procuraduría para investigar el proceder de Carrillo.

“Al yo ser candidato por una lista, inmediatamente la ventanilla única verifica todos los antecedentes penales y verifica todas las, las cuestiones que pueda yo tener como ciudadano, lo cual, al estar ya registrado como ciudadano, significa que todo está al día (...) le pedimos a la Procuraduría General de la Nación que investigue el actuar del señor Carlos Carrillo, donde se está extralimitando en sus funciones. Él es director de una entidad misional”, explicó Angulo.

Incluso, le propuso que se enfoque en su trabajo y no en las elecciones al Congreso. “Debería dedicarse más bien al reasentamiento de Rosas, Cauca. No sé si las familias de Rosas, Cauca, ya tienen sus casas. No sé si las familias de Piojó (Atlántico) ya tienen sus casas. Las familias de Quetame (Cundinamarca). El director Carlos Carrillo debe dedicarse a su entidad misional, que es la Ungrd”, aseveró.

Igualmente, se refirió a las críticas de Carlos Carrillo por su relación con Olmedo López y Sneyder Pinilla, los principales señalados por la justicia por el escándalo de corrupción en la Ungrd por la compra de carro tanques para el departamento de La Guajira.

“Conozco a Sneyder Pinilla, lo conocen más de 10.000 sabaneros. Conozco a Olmedo López, el mismo presidente Gustavo Petro lo conoce. Pero desde el momento de los hechos perdí todo mi contacto con ellos y los entes judiciales hoy los están juzgando”, sostuvo.

Esta no había sido la única arremetida de Angulo contra Carrillo. En su cuenta de X, lo invitó a un debate público en la que ratifique sus señalamientos.

“¡Me alegro mucho que el señor @CarlosCarrilloA se tome el trabajo de nombrarme! “ladran los perros..” ¡Pero me gustaría que tuviera la capacidad de hacerlo en un debate político! Claro que conocí a Olmedo y a Sneyder era la lista de la #Decencia donde me quitaron el aval y lo denuncié en la Fiscalia. También acompañé a otros y al hoy presidente Gustavo Petro. Lo espero: El Debate!“, indicó.

Qué había dicho Carlos Carrillo

En su cuenta de X, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, criticó públicamente la postulación al Congreso de personas investigadas en el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

El funcionario lamentó que “muchos de los involucrados, incluso sub judice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”.

Carrillo señaló que figuras como Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, antiguo titular de la Cámara de Representantes, permanecen en prisión por su presunta implicación, mientras que César Manrique y Carlos Ramón González tienen circulares rojas emitidas por Interpol. Además, advirtió que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco podrían enfrentar procesos judiciales próximamente.

No obstante, cuestionó la entrega de avales partidistas a postulantes bajo sospecha de irregularidades, diferenciando entre el derecho a la presunción de inocencia y lo que calificó como “el descaro”.

Entre los nombres mencionados por Carrillo figuran Julio Elías Chagüí, Martha Peralta, Wadith Manzur y Berenice Bedoya. Pero recalcó el nombre de Alexander Angulo, que se desempeñaba como excoordinador nacional de Reasentamiento en la Ungrd, en el momento del escándalo de corrupción.

“El señor Alexander Angulo @Alexander_A084 ahora saca la cabeza para aspirar al Senado. ¡De ese tamaño es la impunidad en Colombia!”, escribió.