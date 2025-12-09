Colombia

Quién es el ‘Pechy Player’, el ‘influencer’ que se lanzó al Congreso por el Partido Conservador y criticó la dieta del Doctor Bayter

En la lista cerrada al Senado, el creador de contenido, cantante vallenato y zootecnista aparecerá con el número 90, que lidera el excandidato presidencial David Barguil

Guardar
- crédito @pechyplayers2/IG | @soyconservador/IG
- crédito @pechyplayers2/IG | @soyconservador/IG

En medio de los anuncios de los partidos, movimientos y coaliciones políticas que anunciaron cómo quedaron sus listas de cara a las elecciones legislativas de 2026, se conoció el nombre de otro influencer que se lanzó para llegar al Congreso de la República.

En esta ocasión, el Partido Conservador tendrá entre las filas de su lista cerrada para el Senado al creador de contenido y zootecnista especializado en sanidad animal, Edwin Javier Brito García, más conocido en redes sociales como el ‘Pechy Player’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El oriundo del municipio de La Jagua de Ibirico (departamento del Cesar) se hizo famoso en redes sociales por cuenta de su contenido humorístico, y su lanzamiento en el mundo de la música como un cantante vallenato.

Este hincha a morir del Junior de Barranquilla se hizo viral por su particular forma de reaccionar a ciertas noticias de coyuntura nacional, mezclando también vivencias y expresiones tradicionales de la región Caribe Colombiana.

Las publicaciones a veces cuentan con doble sentido e incluso en dos ocasiones dio de qué hablar luego de cuestionar al Doctor Bayter por asegurar que comer productos fritos (como empanadas y papas rellenas) es perjudicial para la salud, y hasta de responderle a Carmiña Villegas cóm es que se come de forma correcta un buñuelo.

El hoy candidato figura en la lista al Senado del Partido Conservador con el número 90, que lidera el expresidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis.

Temas Relacionados

Pechy PlayerElecciones al CongresoPartido ConservadorElecciones ColombiaInfluencerDoctor BayterColombia-Noticias

Más Noticias

Cónsul de Colombia en Chile estaría en el ‘ojo del huracán’ por supuesta agresión contra gestora cultural: la mujer hizo pública su denuncia

Elsa Tatiana Rodríguez Pulido acusó a la funcionaria y a un colaborador de intentar empujarla por las escaleras durante la celebración del Día de Velitas

Cónsul de Colombia en Chile

Videos registran pelea entre vecinos por uso de pólvora en Bogotá

Videos grabados por residentes muestran un altercado en una zona de Bogotá por el uso de pólvora durante las celebraciones de diciembre, y las imágenes generan preocupación

Videos registran pelea entre vecinos

Sepelio de ‘El Flaco’ con disparos al aire desató la furia del senador Jota Pe Hernández: “Necesitamos un gobierno con mano dura”

El pronunciamiento del congresista tras el multitudinario sepelio en Huila volvió a poner en debate la seguridad, al exigir un gobierno que, según sus palabras, “enfrente, someta y destruya a los bandidos”

Sepelio de ‘El Flaco’ con

El Ministerio de Salud descarta aumento de nuevas infecciones por VIH en Colombia

Las personas con diagnóstico de VIH reportadas hasta el 31 de octubre de 2025 asciende a 211.431, pero este aumento no implica necesariamente un repunte de nuevas infecciones, según el ministerio

El Ministerio de Salud descarta

Un ataque violento por confusión, dejó a un hombre de 28 años gravemente herido en el sur de Bogotá: familia exige justicia

La víctima permanece hospitalizada tras recibir varias heridas con arma blanca cuando regresaba a su domicilio en el sector de Tunjuelito

Un ataque violento por confusión,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Segura respondió a la

La Segura respondió a la polémica por comentario sobre un vestido de $13 millones para un matrimonio: “Cómo voy a gastar esa plata”

‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Deportes

Así va la reclasificación en

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay 2025: esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Técnico (e) del América de Cali sacó pecho tras eliminar a Nacional, pese a no jugar la final de la Liga BetPlay: “Espectacular”

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla