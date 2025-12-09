Quién es el ‘Pechy Player’, el ‘influencer’ que se lanzó al Congreso por el Partido Conservador y criticó la dieta del Doctor Bayter

- crédito @pechyplayers2/IG | @soyconservador/IG

En medio de los anuncios de los partidos, movimientos y coaliciones políticas que anunciaron cómo quedaron sus listas de cara a las elecciones legislativas de 2026, se conoció el nombre de otro influencer que se lanzó para llegar al Congreso de la República.

En esta ocasión, el Partido Conservador tendrá entre las filas de su lista cerrada para el Senado al creador de contenido y zootecnista especializado en sanidad animal, Edwin Javier Brito García, más conocido en redes sociales como el ‘Pechy Player’.

El oriundo del municipio de La Jagua de Ibirico (departamento del Cesar) se hizo famoso en redes sociales por cuenta de su contenido humorístico, y su lanzamiento en el mundo de la música como un cantante vallenato.

Este hincha a morir del Junior de Barranquilla se hizo viral por su particular forma de reaccionar a ciertas noticias de coyuntura nacional, mezclando también vivencias y expresiones tradicionales de la región Caribe Colombiana.

Las publicaciones a veces cuentan con doble sentido e incluso en dos ocasiones dio de qué hablar luego de cuestionar al Doctor Bayter por asegurar que comer productos fritos (como empanadas y papas rellenas) es perjudicial para la salud, y hasta de responderle a Carmiña Villegas cóm es que se come de forma correcta un buñuelo.

El hoy candidato figura en la lista al Senado del Partido Conservador con el número 90, que lidera el expresidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis.