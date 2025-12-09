Francia Márquez saca pecho tras anunciar que Colombia y Togo firman dos acuerdos de cooperación tras más de 30 años

El establecimiento de instrumentos de cooperación entre ambas naciones representa un avance tras décadas de estancamiento, permitiendo la creación de espacios de diálogo y el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas estratégicas - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

La firma de dos acuerdos de cooperación entre Colombia y Togo marca el inicio de una etapa inédita en la relación bilateral, tras más de tres décadas sin avances significativos.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, destacó la importancia histórica de este acercamiento: “Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo”.

Márquez explicó que, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Togo, firmaron dos acuerdos que abren, por primera vez en más de 30 años, un camino real de cooperación, diálogo y oportunidades entre ambos países.

“El primero permitirá el ingreso sin visa para nuestros cuerpos diplomáticos, facilitando el trabajo conjunto y la apertura de nuevas iniciativas comerciales, culturales y de inversión”.

El segundo acuerdo introduce el Mecanismo de Consultas Políticas, concebido como un espacio permanente de diálogo bilateral. “El segundo crea el Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio permanente donde ambos Estados nos reuniremos para avanzar en temas claves como agricultura, educación, transporte, cultura, comercio e innovación”.

La reciente firma de convenios bilaterales sienta las bases para fortalecer la relación diplomática y promover iniciativas conjuntas en ámbitos como la agricultura, la innovación y el transporte - crédito captura de pantalla / X

Con estos acuerdos, Colombia y Togo abren la puerta a nuevas oportunidades de colaboración en sectores estratégicos y refuerzan su presencia mutua en el escenario internacional.

El proceso representa un diálogo nunca antes experimentado entre ambos países.