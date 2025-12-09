Colombia

Francia Márquez saca pecho tras anunciar que Colombia y Togo firman dos acuerdos de cooperación tras más de 30 años

Uno de los acuerdos es la creación del Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio para avanzar en temas de “agricultura, educación, transporte, cultura, comercio e innovación”

Guardar
El establecimiento de instrumentos de
El establecimiento de instrumentos de cooperación entre ambas naciones representa un avance tras décadas de estancamiento, permitiendo la creación de espacios de diálogo y el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas estratégicas - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

La firma de dos acuerdos de cooperación entre Colombia y Togo marca el inicio de una etapa inédita en la relación bilateral, tras más de tres décadas sin avances significativos.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, destacó la importancia histórica de este acercamiento: “Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Márquez explicó que, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Togo, firmaron dos acuerdos que abren, por primera vez en más de 30 años, un camino real de cooperación, diálogo y oportunidades entre ambos países.

El primero permitirá el ingreso sin visa para nuestros cuerpos diplomáticos, facilitando el trabajo conjunto y la apertura de nuevas iniciativas comerciales, culturales y de inversión”.

El segundo acuerdo introduce el Mecanismo de Consultas Políticas, concebido como un espacio permanente de diálogo bilateral. “El segundo crea el Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio permanente donde ambos Estados nos reuniremos para avanzar en temas claves como agricultura, educación, transporte, cultura, comercio e innovación”.

La reciente firma de convenios
La reciente firma de convenios bilaterales sienta las bases para fortalecer la relación diplomática y promover iniciativas conjuntas en ámbitos como la agricultura, la innovación y el transporte - crédito captura de pantalla / X

Con estos acuerdos, Colombia y Togo abren la puerta a nuevas oportunidades de colaboración en sectores estratégicos y refuerzan su presencia mutua en el escenario internacional.

El proceso representa un diálogo nunca antes experimentado entre ambos países.

Temas Relacionados

Acuerdos de cooperaciónColombiaTogoFrancia MárquezRelaciones bilateralesMecanismo de Consultas Políticas

Más Noticias

Gobierno se unió al llamado de alerta hacia ciudadanos por aumento de casos de “falsas encomiendas”: “La clave siempre es desconfiar”

La modalidad de extorsión utiliza supuestos familiares o amigos para engañar a las víctimas con envíos internacionales, por lo que las autoridades recomiendan verificar la identidad del remitente

Gobierno se unió al llamado

Miguel Polo Polo respondió a críticas por buscar de nuevo una curul en el Congreso: “La izquierda está desesperada atacándome”

La decisión del congresista de buscar nuevamente un escaño en la circunscripción especial afrodescendiente ha sido objeto de cuestionamientos

Miguel Polo Polo respondió a

Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu de acusaciones públicas

La creadora de contenido expuso su versión sobre el conflicto, rechazando las afirmaciones que circulan en redes sociales y respaldando públicamente a la exintegrante del ‘reality’ con detalles de su convivencia

Melissa Gate arremetió de nuevo

La Barbie Colombiana responde a las críticas por su postulación a ‘La casa de los famosos’: “Yo no tenía que hacer absolutamente nada para sonar”

El escándalo en torno a su ingreso a un popular programa de televisión desató una ola de comentarios, pero la ‘influencer’ recalca que su trayectoria habla por sí misma

La Barbie Colombiana responde a

La celebración del Día de las Velitas en Villa de Leyva cautiva a creadora de contenido estadounidense: “Esta ciudad es increíble”

Una visitante extranjera compartió en redes sociales su experiencia durante la festividad, y resaltó la transformación de la Plaza Mayor del municipio y la participación de cientos de personas

La celebración del Día de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate arremetió de nuevo

Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu de acusaciones públicas

La Barbie Colombiana responde a las críticas por su postulación a ‘La casa de los famosos’: “Yo no tenía que hacer absolutamente nada para sonar”

Carlos Torres reveló cuál ha sido la peor escena de cama que le ha tocado realizar y por qué

Nicolás Arrieta se refirió a su nueva apariencia con mensaje al presidente de El Salvador Nayib Bukele: “Se le hace agua la boca”

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

Deportes

Junior dio a conocer los

Junior dio a conocer los precios de la boletería de la gran final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima

Partidos del Mundial 2026 se cruzarían con las elecciones presidenciales en Colombia, alertó Ramón Jesurún

Dos de los tres estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026 integran el top 10 con mayor tasa de robos

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Figura de la selección Colombia salió del fútbol brasileño, a seis meses del Mundial