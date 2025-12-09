Colombia

El perfil de los cinco presuntos delincuentes que intentaron robar joyería en Bucaramanga: fueron enviados a la cárcel

Las autoridades judiciales tomaron la decisión después de que los capturados fueran presentados en audiencia, tras el operativo policial que frustró el robo y derivó en un tiroteo quejó un Policía muerto

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los asaltantes simularon ser clientes antes de iniciar el robo - crédito Fiscalía

Cinco personas fueron enviadas a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras ser capturadas en el intento de hurto a una joyería del centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga, suceso ocurrido el 29 de noviembre, que dejó como saldo fatal un uniformado de la Policía muerto y un presunto asaltante abatido.

La medida de aseguramiento fue dictada durante la audiencia realizada el martes 9 de diciembre, donde el ente acusador expuso los argumentos al juez de control de garantías para su aprehensión.

Los implicados en el caso fueron identificados como Adrianis Esther González Garavito, de 27 años y oriunda de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas; Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, natural de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado y sin antecedentes judiciales; Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, nacida en Valledupar y con anotación por porte ilegal de armas; Jhony José Rodríguez Castillo, ciudadano venezolano de 27 años, que resultó herido en el hombro; y Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años y de Barranquilla, lesionado en el antebrazo en el enfrentamiento.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento a los capturados por el asalto frustrado en Bucaramanga - crédito Fiscalía

De acuerdo con el ente acusador, la tentativa de robo se desencadenó cuando un equipo de la Sijin, alertado por información de inteligencia sobre un posible ataque a una joyería, desplegó a varios de sus miembros encubiertos en diferentes centros comerciales de la ciudad. El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, especialista en operaciones contra bandas delincuenciales, acudió al Cuarta Etapa la tarde del sábado 29 de noviembre en compañía de otros uniformados.

Los presuntos delincuentes se ubicaron dentro y fuera del local. Al percatarse de la presencia policial, uno de los delincuentes abrió fuego y un disparo alcanzó al intendente Leal Briceño, que murió posteriormente.

El intercambio de disparos alarmó a los visitantes del centro comercial, que se resguardaron y grabaron la escena con sus celulares. En el enfrentamiento, los compañeros del intendente hirieron a tres asaltantes y abatieron a otro, según lo registrado en las cámaras de seguridad de la joyería.

El fiscal de la Seccional Santander les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

En la audiencia, los procesados no aceptaron cargos; sin embargo, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento a los capturados por el asalto frustrado en Bucaramanga - crédito Fiscalía

Enviaron a la cárcel a subintendente de la Policía implicado

En la mañana del martes 9 de diciembre también se conoció la decisión de un juez penal de control de garantías de ordenar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subintendente de la Policía Nacional Richard José Sierra Bravo, señalado de participar en el intento de hurto que dejó un uniformado muerto.

La decisión judicial responde a la solicitud de la Fiscalía, entidad que investiga a Sierra Bravo por su presunta colaboración con el grupo delincuencial responsable del robo. De acuerdo con la acusación, el subintendente habría facilitado la acción criminal al realizar seguimientos y suministrar información relevante sobre las rutinas de patrullaje en la zona donde se ubicaba el establecimiento comercial.

Durante la audiencia, un fiscal imputó a Sierra Bravo delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. El uniformado, sin embargo, no aceptó los cargos.

Con base en los elementos de prueba recolectados, la investigación sostiene que Sierra Bravo habría iniciado las labores de vigilancia en octubre, seleccionando así la joyería como objetivo del asalto.

La Fiscalía entregó detalles de los hechos del 29 de noviembre - crédito Fiscalía

Además, la Fiscalía señaló que el subintendente recibió un teléfono celular por parte de los presuntos implicados, aparato que habría sido utilizado para coordinar el ingreso al local y determinar el momento exacto para cometer el robo, mediante una llamada en grupo.

La Fiscalía atribuyó a las alertas proporcionadas por Sierra Bravo el haber facilitado el asalto. El intento de robo fue enfrentado por el intendente Leal Briceño, quien falleció tras resultar herido con arma de fuego mientras recibía atención médica.

Con la imposición de la medida de aseguramiento, Sierra Bravo permanecerá privado de la libertad hasta que avancen las investigaciones y se defina su responsabilidad penal en estos hechos.

