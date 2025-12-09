Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Anthony Zambrano lo defendió tras la polémica pelea con Tina

La competencia no solo se vive en las pistas, sino en la convivencia de cada una de las casas, por lo que familiares y amigos no dudan en respaldar a sus allegados

Guardar
La situación continúa muy incómoda
La situación continúa muy incómoda en la casa Gamma y los familiares de los participantes no dudaron en defenderlos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La controversia en torno al enfrentamiento que tuvo Anthony Zambrano con Tina en el Desafío Siglo XXI sigue escalando con el pasar de los días en la casa Gamma hasta involucrar a familiares y compañeros de equipo, generando gran cantidad de reacciones tanto dentro como fuera de la competencia.

En la emisión del formato digital Desafío Sin Filtro, la madre del medallista olímpico, Miladis Esther Zambrano, defendió públicamente a su hijo, después de que se convirtieran en el centro de atención por sus decisiones y comentarios sobre su compañera en el reality.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Muy emocionados porque, así como a ustedes, tiene loca a toda Colombia. Todos los días da de qué hablar. Para bien, para mal, pero da de qué hablar”, declaró la familiar del deportista, asegurando que su hijo se ha destacado en el concurso.

El capitán del equipo Gamma
El capitán del equipo Gamma ha tomado decisiones controversiales - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En el mismo espacio, la madre del deportista aseguró que la actitud de Anthony es una tradición familiar: “La verdad es que esta familia Zambrano es muy frentera. Nos gusta decir las cosas de frente y sinceras. Lo que pasa es que, a veces, cuando tenemos rabia, lo decimos sin pensar, pero sale del corazón y del alma, aunque a veces mal”.

Estas declaraciones surgieron tras la polémica decisión de Zambrano, capitán del equipo Gamma, de sentenciar a Tina y a su dupla Julio a portar el chaleco de sentencia, lo que desató una fuerte discusión.

Familiares de Tina también la apoyaron

A través de sus redes sociales, Dani, exparticipante del reality y hermana de la joven mostró su inconformidad por lo ocurrido: “Por lo menos no se quedó callada. Espero que de ahora en adelante ganen todo para ver qué tanto hablan. Si no es así, que pierdan TODO y que les toque un chaleco a cada uno, a ver si de esta se salvan. Cada día me queda más claro que este es el peor equipo”, escribió en Instagram.

La joven expresó su desacuerdo
La joven expresó su desacuerdo ante las decisiones de su capitán - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Pelea entre Tina y Zambrano

La presentadora Andrea Serna cuestionó a la casa Gamma sobre lo ocurrido y Tina respondió: “El capitán de aquí de Gamma reencarnó en el espíritu de Juan (eliminado de la competencia), entonces se quiere proteger y quiere proteger a sus compañeros, a sus amigos. Hay personas que lo utilizan a uno como comodín para ellos ir avanzando y yo siento que eso es lo que está pasando con Julio y conmigo”.

Por su parte, Zambrano justificó su decisión criticando el desempeño de Tina y Julio en las pruebas: “La verdad que una falta de respeto lo que ella está diciendo (...) ¿Qué han hecho Julio y Tina en las pistas que van? Nada (...) ¿Qué fue hacer a tierra? El oso. Desmayarse”.

La polémica escaló cuando Lucho, integrante del equipo Alpha y encargado de entregar los chalecos, fue consultado por Andrea Serna: “Me da rabia, es un poco indignante cómo un hombre puede decir de una mujer que fue a una pista a desmayarse. Es que me da rabia, me da rabia porque eso nada más lo dice una persona bruta, brother. O sea, ¿cómo que tú le vas a decir a una mujer que se vaya a una pista a desmayarse sabiendo que todas las personas que van allá quieren dar su 100 %. Eso no lo hace un varón, hermano. Por eso es que están como están, por tu culpa”.

La pelea entre los participantes
La pelea entre los participantes estuvo bastante fuerte - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En medio de la tensión, Zambrano respondió a Lucho: “Si él quiere enfrentarse conmigo, que me lo diga y nos enfrentamos como varones. Que me lo diga enseguida. No le tengo miedo. Y se acuerda que la primera vez lo saqué nada más con sustico diciendo que tenía que respetar la raya y ahora lo saco poniéndome el chaleco”.

Además, el capitán de Gamma continuó justificando su decisión y juzgando a su compañero: “Las cosas pasan aquí por algo. Lo que pasa es que digo las cosas de verdad, yo no soy un niño como él, que se pone a hablar de las mujeres a las espaldas. Eso es un tonto, lo que es. Un payaso, lo que es”.

Finalmente, Zambrano se volvió a reír de Tina después de tomar la decisión sobre el siguiente chaleco que llegó para Gamma, pues se lo puso a Rosa asegurando que nadie era “comodín” de los demás.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIDesafíoZambranoTinaPelea DesafíoAnthony ZambranoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos serán los beneficios y subsidios que recibirán los hogares del grupo B del Sisbén en 2026

Las modificaciones en los programas sociales buscan ajustar la ayuda según la situación de cada familia, con énfasis en quienes enfrentan pobreza moderada

Estos serán los beneficios y

Aumento del salario mínimo de 2026 no vendría con subida de precios para multas y otras tarifas: trabajadores esperan respuesta

El debate sobre la desindexación de tarifas y subsidios ya empezó a generar tensiones entre los sectores que negocian la subida del sueldo básico

Aumento del salario mínimo de

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que representa los intereses de los jugadores que participan en el rentado criollo, denunció lo que serían los constantes incumplimientos del ente rector en la confección del calendario para la recta definitiva de la temporada

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

La decisión de eliminar 12 colegios de apoyo a niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

La tensión aumenta mientras cuidadores exigen respuestas claras y rechazan medidas que consideran un retroceso. La comunidad educativa se moviliza ante la falta de soluciones concretas

La decisión de eliminar 12

Hidroituango llega al 93,4% de avance y acelera obras para operar a plena capacidad, así está el panorama

EPM concentra los trabajos en la zona sur de la casa de máquinas, el último frente pendiente tras la emergencia de 2018, con el objetivo de instalar las cuatro turbinas restantes y completar la generación prevista para 2028

Hidroituango llega al 93,4% de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego, “Miss Bala”, sorprendió

Laura Gallego, “Miss Bala”, sorprendió al revelar por qué esperó hasta los 23 años para perder la virginidad

Shakira hizo sentido homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Argentina: “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré”

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Deportes

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista