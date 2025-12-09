‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Anthony Zambrano lo defendió tras la polémica pelea con Tina

La situación continúa muy incómoda en la casa Gamma y los familiares de los participantes no dudaron en defenderlos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La controversia en torno al enfrentamiento que tuvo Anthony Zambrano con Tina en el Desafío Siglo XXI sigue escalando con el pasar de los días en la casa Gamma hasta involucrar a familiares y compañeros de equipo, generando gran cantidad de reacciones tanto dentro como fuera de la competencia.

En la emisión del formato digital Desafío Sin Filtro, la madre del medallista olímpico, Miladis Esther Zambrano, defendió públicamente a su hijo, después de que se convirtieran en el centro de atención por sus decisiones y comentarios sobre su compañera en el reality.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Muy emocionados porque, así como a ustedes, tiene loca a toda Colombia. Todos los días da de qué hablar. Para bien, para mal, pero da de qué hablar”, declaró la familiar del deportista, asegurando que su hijo se ha destacado en el concurso.

El capitán del equipo Gamma ha tomado decisiones controversiales - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En el mismo espacio, la madre del deportista aseguró que la actitud de Anthony es una tradición familiar: “La verdad es que esta familia Zambrano es muy frentera. Nos gusta decir las cosas de frente y sinceras. Lo que pasa es que, a veces, cuando tenemos rabia, lo decimos sin pensar, pero sale del corazón y del alma, aunque a veces mal”.

Estas declaraciones surgieron tras la polémica decisión de Zambrano, capitán del equipo Gamma, de sentenciar a Tina y a su dupla Julio a portar el chaleco de sentencia, lo que desató una fuerte discusión.

Familiares de Tina también la apoyaron

A través de sus redes sociales, Dani, exparticipante del reality y hermana de la joven mostró su inconformidad por lo ocurrido: “Por lo menos no se quedó callada. Espero que de ahora en adelante ganen todo para ver qué tanto hablan. Si no es así, que pierdan TODO y que les toque un chaleco a cada uno, a ver si de esta se salvan. Cada día me queda más claro que este es el peor equipo”, escribió en Instagram.

La joven expresó su desacuerdo ante las decisiones de su capitán - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Pelea entre Tina y Zambrano

La presentadora Andrea Serna cuestionó a la casa Gamma sobre lo ocurrido y Tina respondió: “El capitán de aquí de Gamma reencarnó en el espíritu de Juan (eliminado de la competencia), entonces se quiere proteger y quiere proteger a sus compañeros, a sus amigos. Hay personas que lo utilizan a uno como comodín para ellos ir avanzando y yo siento que eso es lo que está pasando con Julio y conmigo”.

Por su parte, Zambrano justificó su decisión criticando el desempeño de Tina y Julio en las pruebas: “La verdad que una falta de respeto lo que ella está diciendo (...) ¿Qué han hecho Julio y Tina en las pistas que van? Nada (...) ¿Qué fue hacer a tierra? El oso. Desmayarse”.

La polémica escaló cuando Lucho, integrante del equipo Alpha y encargado de entregar los chalecos, fue consultado por Andrea Serna: “Me da rabia, es un poco indignante cómo un hombre puede decir de una mujer que fue a una pista a desmayarse. Es que me da rabia, me da rabia porque eso nada más lo dice una persona bruta, brother. O sea, ¿cómo que tú le vas a decir a una mujer que se vaya a una pista a desmayarse sabiendo que todas las personas que van allá quieren dar su 100 %. Eso no lo hace un varón, hermano. Por eso es que están como están, por tu culpa”.

La pelea entre los participantes estuvo bastante fuerte - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En medio de la tensión, Zambrano respondió a Lucho: “Si él quiere enfrentarse conmigo, que me lo diga y nos enfrentamos como varones. Que me lo diga enseguida. No le tengo miedo. Y se acuerda que la primera vez lo saqué nada más con sustico diciendo que tenía que respetar la raya y ahora lo saco poniéndome el chaleco”.

Además, el capitán de Gamma continuó justificando su decisión y juzgando a su compañero: “Las cosas pasan aquí por algo. Lo que pasa es que digo las cosas de verdad, yo no soy un niño como él, que se pone a hablar de las mujeres a las espaldas. Eso es un tonto, lo que es. Un payaso, lo que es”.

Finalmente, Zambrano se volvió a reír de Tina después de tomar la decisión sobre el siguiente chaleco que llegó para Gamma, pues se lo puso a Rosa asegurando que nadie era “comodín” de los demás.