Se inscribieron más de 500 listas para las elecciones legislativas del 2026 en Colombia, según la Registraduría

Un total de 527 listas, que agrupan a 3.231 aspirantes, quedaron inscritas para participar en las elecciones legislativas 2026 en Colombia, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La mayoría de los candidatos completó el trámite de manera virtual, en un proceso que representa un avance en la digitalización de los procedimientos electorales.

Los comicios para Senado y Cámara de Representantes están programados para el 8 de marzo de 2026, mientras que el plazo para modificar las listas permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre de 2025.

La Registraduría Nacional del Estado Civil detalló que más del 90 % de los candidatos optó por la inscripción virtual, una modalidad que evitó la necesidad de acudir presencialmente a las sedes de la entidad.

Este resultado fue posible gracias a la implementación de herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar y agilizar el proceso, lo que constituye un paso relevante en la modernización de los trámites electorales en el país.

En cuanto al calendario electoral, la entidad recordó que el periodo para realizar modificaciones a las listas de candidatos se extiende hasta el 15 de diciembre de 2025.

Esta fecha constituye el límite para que los partidos y movimientos políticos ajusten sus nóminas antes de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo de 2026, en la que se definirán los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

La Registraduría Nacional del Estado Civil valoró el desarrollo del proceso de inscripción, subrayando la eficiencia y transparencia alcanzadas durante la etapa inicial del calendario electoral.

La entidad reiteró su compromiso con la integridad y la modernización de los procedimientos, destacando que la experiencia de este año sienta un precedente para futuros procesos electorales.

El desarrollo fluido y confiable de la inscripción de listas y candidatos refuerza la confianza en la capacidad institucional para organizar elecciones transparentes y eficientes en Colombia.

Los colombianos en el exterior podrán inscribirse digitalmente para votar en 2026

Los colombianos residentes en el exterior podrán inscribirse para votar en las elecciones de 2026 mediante un proceso completamente digital, que incorpora autenticación biométrica facial y transmisión cifrada de datos personales.

Esta medida, impulsada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, busca revertir la baja participación histórica de los connacionales fuera del país y facilitar su acceso a los comicios legislativos y presidenciales, según explicó Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, durante la presentación de la nueva plataforma.

La inscripción en línea estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026, pero quienes completen el trámite antes del 8 de enero podrán votar tanto en las elecciones legislativas como en la presidencial.

Aquellos que se inscriban después de esa fecha y hasta el cierre del plazo solo podrán participar en la elección del presidente, de acuerdo con la información proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El proceso se realiza a través de la plataforma https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ o desde el portal www.registraduria.gov.co, donde los usuarios deben escanear el código QR titulado “Inscripción en el exterior” para acceder al formulario específico.

El procedimiento digital exige que el ciudadano ingrese su número de cédula, datos de residencia (país, ciudad y dirección), seleccione el puesto de votación y proporcione medios de contacto, así como información sobre nivel educativo, discapacidad y etnia.

Posteriormente, la plataforma solicita la autenticación biométrica facial mediante un dispositivo móvil, que incluye una prueba de vida para verificar la identidad del usuario. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los datos se transmiten de forma cifrada y se validan frente a una base de más de 60 millones de fotografías, lo que garantiza la seguridad y autenticidad del trámite.