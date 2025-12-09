Cartagena encendió el alumbrado navideño y ya le compite a Medellín por quedarse con los turistas de fin de año: así luce La Heroica

Desde la Plaza de la Aduana de Cartagena se encendió el alumbrado navideño, con el que la Heroica quiere recibir a propios y extraños y brindarles una gran experiencia por sus sitios más representativos - crédito suministrado a Infobae Colombia

Desde el viernes 5 de diciembre y hasta el primer puente festivo del 2026, Cartagena tendrá para propios y visitantes el encendido de su alumbrado navideño, que entró en la disputa por ser el más hermoso de Colombia. Miles de locales y visitantes se congregaron en la Plaza de la Aduana y otros puntos emblemáticos de las tres localidades del distrito, incluidas las zonas rurales, para presenciar el acto central que marcó el inicio oficial de la temporada de fin de año.

El acto principal de encendido tuvo lugar, justamente, en la Plaza de la Aduana, en donde participaron más de 150 artistas en escena en un musical en vivo. El evento estuvo encabezado por el alcalde Dumek Turbay, junto a la gestora social Liliana Majana y otras autoridades, que lideraron el conteo regresivo antes de presionar el botón de encendido, en una experiencia más que ofrecerá la Heroica, que busca rescatar el concepto de la Navidad tradicional en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así luce la Torre del Reloj en Cartagena para la temporada Navideña, en la que la Heroica recibe miles de visitantes - crédito Infobae Colombia

Además de este céntrico lugar, que hace parte de las joyas arquitectónicas de la capital de Bolívar, la Administración distrital encendió las luces en más de 20 barrios y espacios públicos: entre ellos, sectores populares como San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón, Bicentenario, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagan, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de La Bodeguita, Parque Espíritu del Manglar y Bayunca, entre otros.

Un alumbrado basado en la Navidad tradicional y adornos emblemáticos

En 2025, la ciudad apostó nuevamente por el predominio de la Navidad. Plazas, parques y fachadas de Cartagena se iluminaron con figuras volumétricas, techos de luces resplandecientes, pasacalles y decoraciones lumínicas que incluyeron pesebres, campanas, guirnaldas, árboles navideños, ángeles, estrellas, arcos, regalos, esferas decorativas y bastones; al son de ritmos autóctonos que retumbaron en plazas y avenidas, y que emocionaron a los locales y foráneos.

El Nacimiento Flotante en la Bahía de las Ánimas, exhibido por segundo año consecutivo, se consolida como uno de los mayores atractivos del alumbrado navideño, que quiere competirle al de Medellín. “La arquitectura imponente de nuestras murallas, iglesias, calles y plazas, con esa visual única... y un gran nacimiento flotante, entre otros atractivos, son una invitación hoy más vigente que nunca a que el mejor plan de fin de año lo tiene Cartagena”, expresó Turbay.

Arcos dorados se ven en el Centro Histórico de la capital de Bolívar para la temporada decembrina - crédito Infobae Colombia

Para los amantes del pesebre, la ciudad ofreció instalaciones especiales en Las Tenazas, el Parque Lácides Segovia, Manga y el Parque de Bicentenario. Las decoraciones se extendieron hasta zonas rurales, reafirmando la inclusión de las tres localidades y sus corregimientos en esta celebración. Ante esta muestra artística, l alumbrado recibió elogios de la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (Anap), que ponderó los esfuerzos de la ciudad.

En efecto, Armando Gutiérrez, el presidente de Anap, felicitó el trabajo realizado por la administración distrital. “Sin duda potencia la unión familiar, el turismo y el amor de estas épocas navideñas. Una decoración hecha con técnica, dedicación y arte para embellecer esta ciudad histórica”, indicó el directivo, que reiteró la importancia de este tipo de proyectos para promover el desarrollo turístico y el sentido de pertenencia que tienen los cartageneros.

En los principales parques de la ciudad los adornos navideños han llamado la atentos de los locales y de los visitantes - crédito Infobae Colombia

“Celebramos en esta fecha el alumbrado navideño de la ciudad de Cartagena, hecho con esfuerzo, técnica, dedicación, arte, para embellecer esta ciudad histórica... Bienvenido todo turista que visite esta ciudad y bienvenida la gestión de la gente de Cartagena que se vincula a este esfuerzo memorable”, agregó Gutiérrez, que también destacó el impacto que tendrá esta muestra lumínica en las calles del fortín amurallado, que es epicentro de connacionales y extranjeros.

Y es que, según proyecciones de Corpoturismo, Cartagena espera durante la temporada navideña y fin de año más de 325.000 visitantes solo por vía aérea, fortaleciéndose como uno de los destinos preferidos del país. Además, la temporada de cruceros 2025-2026, iniciada el 29 de septiembre y que se extenderá hasta el 28 de junio de 2026, prevé cerca de 180 recaladas y la llegada de aproximadamente 442.740 visitantes, entre pasajeros y tripulantes.

Unidad y tradición: la invitación a la comunidad

En medio de esta celebración, el mandatario de los cartageneros insistió en la importancia de vivir las fiestas navideñas en paz. “¿Qué mejor época que estas festividades de Navidad para convocarlos, para invitarlos a la unidad, para trabajar juntos porque la ciudad recupere la grandeza?”, indicó el burgomaestre, que agregó que en el final del 2025 el alumbrado involucró a toda la ciudad, incluyendo barrios periféricos y zonas de difícil acceso.

Esta estructura se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos en Cartagena, durante la temporada navideña - crédito Infobae Colombia

Y anunció que la administración planeó, a partir del inicio de las novenas, la mayor entrega de regalos para niños y niñas de Cartagena. “Nos hemos puesto una meta gigante y en cada uno de esos puntos no solamente irá el show de Navidad, no solamente promoveremos la unidad, sino que le vamos a llevar un regalo, sobre todo a esos niños en los barrios donde hay poca posibilidad de recibir un regalo”, añadió Turbay frente a la gestión de su despacho.

Este ambiente se vio acompañado también por manifestaciones de la identidad local. “La artesanía que yo vendo representa mucho los monumentos de Cartagena y la patria. Todo lo que se venda acá, artesanías, son monumentos de Cartagena. Representa la historia, todo, las murallas, los monumentos, la... Castillo de San Felipe, la India, todo, todo”, indicó la artesana Doris Herrera, al que se sumó el artista plástico Luis Morales, que sacó pecho por el arte cartagenero.