Colombia

Cartagena encendió el alumbrado navideño y ya le compite a Medellín por quedarse con los turistas de fin de año: así luce La Heroica

La Heroica, con una millonaria inversión, espera atraer a los turistas de diferentes partes de Colombia y el mundo, con un nuevo epicentro de la Navidad del país, que se suma a la exuberancia de sus playas y la variedad de su oferta gastronómica y hotelera

Guardar
Desde la Plaza de la Aduana de Cartagena se encendió el alumbrado navideño, con el que la Heroica quiere recibir a propios y extraños y brindarles una gran experiencia por sus sitios más representativos - crédito suministrado a Infobae Colombia

Desde el viernes 5 de diciembre y hasta el primer puente festivo del 2026, Cartagena tendrá para propios y visitantes el encendido de su alumbrado navideño, que entró en la disputa por ser el más hermoso de Colombia. Miles de locales y visitantes se congregaron en la Plaza de la Aduana y otros puntos emblemáticos de las tres localidades del distrito, incluidas las zonas rurales, para presenciar el acto central que marcó el inicio oficial de la temporada de fin de año.

El acto principal de encendido tuvo lugar, justamente, en la Plaza de la Aduana, en donde participaron más de 150 artistas en escena en un musical en vivo. El evento estuvo encabezado por el alcalde Dumek Turbay, junto a la gestora social Liliana Majana y otras autoridades, que lideraron el conteo regresivo antes de presionar el botón de encendido, en una experiencia más que ofrecerá la Heroica, que busca rescatar el concepto de la Navidad tradicional en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así luce la Torre del Reloj en Cartagena para la temporada Navideña, en la que la Heroica recibe miles de visitantes - crédito Infobae Colombia

Además de este céntrico lugar, que hace parte de las joyas arquitectónicas de la capital de Bolívar, la Administración distrital encendió las luces en más de 20 barrios y espacios públicos: entre ellos, sectores populares como San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón, Bicentenario, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagan, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de La Bodeguita, Parque Espíritu del Manglar y Bayunca, entre otros.

Un alumbrado basado en la Navidad tradicional y adornos emblemáticos

En 2025, la ciudad apostó nuevamente por el predominio de la Navidad. Plazas, parques y fachadas de Cartagena se iluminaron con figuras volumétricas, techos de luces resplandecientes, pasacalles y decoraciones lumínicas que incluyeron pesebres, campanas, guirnaldas, árboles navideños, ángeles, estrellas, arcos, regalos, esferas decorativas y bastones; al son de ritmos autóctonos que retumbaron en plazas y avenidas, y que emocionaron a los locales y foráneos.

El Nacimiento Flotante en la Bahía de las Ánimas, exhibido por segundo año consecutivo, se consolida como uno de los mayores atractivos del alumbrado navideño, que quiere competirle al de Medellín. “La arquitectura imponente de nuestras murallas, iglesias, calles y plazas, con esa visual única... y un gran nacimiento flotante, entre otros atractivos, son una invitación hoy más vigente que nunca a que el mejor plan de fin de año lo tiene Cartagena”, expresó Turbay.

Arcos dorados se ven en el Centro Histórico de la capital de Bolívar para la temporada decembrina - crédito Infobae Colombia

Para los amantes del pesebre, la ciudad ofreció instalaciones especiales en Las Tenazas, el Parque Lácides Segovia, Manga y el Parque de Bicentenario. Las decoraciones se extendieron hasta zonas rurales, reafirmando la inclusión de las tres localidades y sus corregimientos en esta celebración. Ante esta muestra artística, l alumbrado recibió elogios de la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (Anap), que ponderó los esfuerzos de la ciudad.

En efecto, Armando Gutiérrez, el presidente de Anap, felicitó el trabajo realizado por la administración distrital. “Sin duda potencia la unión familiar, el turismo y el amor de estas épocas navideñas. Una decoración hecha con técnica, dedicación y arte para embellecer esta ciudad histórica”, indicó el directivo, que reiteró la importancia de este tipo de proyectos para promover el desarrollo turístico y el sentido de pertenencia que tienen los cartageneros.

En los principales parques de la ciudad los adornos navideños han llamado la atentos de los locales y de los visitantes - crédito Infobae Colombia

“Celebramos en esta fecha el alumbrado navideño de la ciudad de Cartagena, hecho con esfuerzo, técnica, dedicación, arte, para embellecer esta ciudad histórica... Bienvenido todo turista que visite esta ciudad y bienvenida la gestión de la gente de Cartagena que se vincula a este esfuerzo memorable”, agregó Gutiérrez, que también destacó el impacto que tendrá esta muestra lumínica en las calles del fortín amurallado, que es epicentro de connacionales y extranjeros.

Y es que, según proyecciones de Corpoturismo, Cartagena espera durante la temporada navideña y fin de año más de 325.000 visitantes solo por vía aérea, fortaleciéndose como uno de los destinos preferidos del país. Además, la temporada de cruceros 2025-2026, iniciada el 29 de septiembre y que se extenderá hasta el 28 de junio de 2026, prevé cerca de 180 recaladas y la llegada de aproximadamente 442.740 visitantes, entre pasajeros y tripulantes.

Unidad y tradición: la invitación a la comunidad

En medio de esta celebración, el mandatario de los cartageneros insistió en la importancia de vivir las fiestas navideñas en paz. “¿Qué mejor época que estas festividades de Navidad para convocarlos, para invitarlos a la unidad, para trabajar juntos porque la ciudad recupere la grandeza?”, indicó el burgomaestre, que agregó que en el final del 2025 el alumbrado involucró a toda la ciudad, incluyendo barrios periféricos y zonas de difícil acceso.

Esta estructura se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos en Cartagena, durante la temporada navideña - crédito Infobae Colombia

Y anunció que la administración planeó, a partir del inicio de las novenas, la mayor entrega de regalos para niños y niñas de Cartagena. “Nos hemos puesto una meta gigante y en cada uno de esos puntos no solamente irá el show de Navidad, no solamente promoveremos la unidad, sino que le vamos a llevar un regalo, sobre todo a esos niños en los barrios donde hay poca posibilidad de recibir un regalo”, añadió Turbay frente a la gestión de su despacho.

Este ambiente se vio acompañado también por manifestaciones de la identidad local. “La artesanía que yo vendo representa mucho los monumentos de Cartagena y la patria. Todo lo que se venda acá, artesanías, son monumentos de Cartagena. Representa la historia, todo, las murallas, los monumentos, la... Castillo de San Felipe, la India, todo, todo”, indicó la artesana Doris Herrera, al que se sumó el artista plástico Luis Morales, que sacó pecho por el arte cartagenero.

Temas Relacionados

Turismo en ColombiaTurismo en CartagenaAlumbrado NavideñoAlumbrado Navideño en CartagenaAlumbrado en CartagenaCartagena NavidadLuces Navidad CartagenaDumek TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

La gira del artista paisa incluirá presentaciones en 10 ciudades principales tras su rotundo ‘sold out’ en Bogotá y posicionarse como el artista más escuchado en el país durante 2025

Blessd anunció su primera gira

‘Estado de Fuga 1986’: esto fue lo que pasó con el cadáver de Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzetto en Bogotá

El destino del autor de los hechos, así como el impacto en las víctimas y el cierre del restaurante, siguen generando interrogantes y reflexiones luego del estreno de la serie de Netflix

‘Estado de Fuga 1986’: esto

Golpe internacional a la economía criminal del Tren de Aragua: detienen a “brokers” que operaban desde Colombia

En una operación internacional, autoridades colombianas y chilenas lograron la captura de intermediarios que utilizaban monedas digitales para mover dinero ilegal

Golpe internacional a la economía

Asociaciones médicas piden “cordura” al Congreso ante trámite de la reforma a la salud: “No se trata de apoyar o contradecir al Gobierno”

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió un comunicado a la Comisión Séptima del Senado pidiendo evaluar con rigor los riesgos del proyecto de ley antes de aprobarlo

Asociaciones médicas piden “cordura” al

Santiago Botero habló del grupo de la Selección Colombia para el mundial 2026: “Nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente”

La reacción del aspirante presidencial se produjo tras el sorteo que definió los adversarios de la selección nacional, donde compartió un mensaje dirigido tanto a la afición como a uno de los rivales que enfrentará Colombia

Santiago Botero habló del grupo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Así celebró Maiker Smith su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Más de 13 años”

Hija de Paola Turbay reveló ,los problemas de salud que sufre desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025