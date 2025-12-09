Ataque armado en local de comidas rápidas en Barranquilla dejó un muerto y un herido grave

Un hombre armado ejecuta un ataque mortal en el local de comidas rápidas 'El Bendecido' en el barrio La Manga - crédito Captura video

El homicidio en Barranquilla ha impactado profundamente a la comunidad local, marcando una nueva escalada de violencia en el suroccidente de la ciudad.

Los hechos se desarrollaron en la tarde del viernes 5 de diciembre, cuando un hombre armado ingresó con aparente tranquilidad al establecimiento El Bendecido, en el barrio La Manga, haciéndose pasar por cliente antes de ejecutar el ataque.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia: el propietario, Miguel Tordecilla Díaz, atendía a varios clientes, entre ellos una mujer con una niña y un joven de veintidós años que aguardaba su pedido.

En un breve lapso, el agresor observó el menú y esperó junto a los demás, hasta sacar un arma de fuego y disparar directamente en la cabeza del dueño del negocio. Tras el primer disparo fatal, el atacante disparó al joven cliente, causándole heridas de gravedad. Luego huyó del sitio a pie, dejando una escena de pánico.