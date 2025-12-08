Colombia

En video · Hombre prendió fuego al árbol de Navidad de la plaza de mercado de Guarne, Antioquia

El árbol se encontraba en la plaza de mercado cuando es consumido por llamas tras un presunto acto de vandalismo

Guardar
La rápida intervención de los bomberos evito que el fuego se propagara - crédito Alcaldía de Guarne

El incendio del árbol de Navidad en la plaza de mercado de Guarne encendió las alarmas entre los habitantes justo cuando la localidad celebraba la temporada decembrina.

La comunidad fue testigo, a través de videos captados por las cámaras de seguridad, de la manera en que un individuo, protagonizó el acto vandálico: luego de deambular por la zona, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se aproximó al árbol e inició el fuego de forma intencional. Esta acción no solo puso en peligro la integridad de quienes frecuentaban el mercado, también afectó el bien común y el espíritu festivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne recibió la llamada de alerta cuando inició el fuego y movilizó de inmediato a las unidades de emergencia que se desplazaron hasta el lugar, evitando que se quemara el resto de la decoración, el techo del recinto o los establecimientos adyacentes.

La capacidad de reacción de los bomberos permitió sofocar las llamas de manera eficiente y en pocos minutos, lo que contribuyó a salvaguardar tanto la infraestructura como la seguridad de comerciantes y visitantes. Los daños se concentraron únicamente en el árbol.

Las autoridades buscan al responsable
Las autoridades buscan al responsable del incendio que quedó registrado en las cámaras de seguridad - crédito Alcaldía de Guarne

Desde la Alcaldía Municipal de Guarne se emitió un mensaje enfático condenando el incidente y recordando a la población la importancia de preservar el mobiliario urbano adquirido con recursos públicos.

El comunicado oficial recalcó un mensaje claro: “Como Alcaldía de Guarne hacemos un llamado al cuidado y respeto por el mobiliario público, que es para el beneficio de todos y pagado con recursos de todos.” De igual manera, el gobierno local insistió en la necesidad de que las celebraciones y adornos populares permanezcan protegidos frente a cualquier conducta que los ponga en riesgo.

Las autoridades despliegan actualmente una investigación orientada a ubicar al autor del incendio. Gracias a los registros de videovigilancia, la Policía Nacional ha logrado establecer el recorrido realizado por el sospechoso antes y después del hecho, usando este material como base para avanzar en su búsqueda.

Este individuo ahora enfrenta cargos relacionados con daño en bien ajeno, además de posibles imputaciones adicionales en función de lo que determine la investigación judicial en marcha. Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que posea información relevante la suministre con el objetivo de agilizar la localización y captura del responsable.

En el video se ve como el hombre se acerca al árbol y luego aparecen las llamas - crédito Alcaldía de Guarne

Este acontecimiento fue rechazado por los habitantes, quienes manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad del patrimonio público durante las festividades que unen a la localidad.

El debate en redes sociales se intensificó tras la difusión del video en redes, mientras algunos usuarios pidieron cautela antes de emitir juicios, otros exigieron sanciones severas para los responsables, subrayando la necesidad de medidas ejemplares para evitar futuros actos similares.

Entre los comentarios destacados, una persona sugirió la importancia de contar con pruebas adicionales antes de responsabilizar a alguien, al afirmar: “No es justificando a nadie pero sería bueno un video cuando el hombre está ingresado para ver si fue él o fue a mirar si de pronto podía hacer algo porque no sabemos si fue un corto”. Esta postura contrasta con la de quienes reclamaron castigos más estrictos, como la propuesta de “Una multa bien buena y cárcel esto es lo que necesita para que aprendan”.

Otros participantes en la conversación señalaron que los alumbrados navideños suelen apagarse de manera sincronizada, lo que, según su interpretación, refuerza la hipótesis de un acto deliberado: “Los alumbrados navideños están programados para pagarse todos a la misma hora. Claramente se ve que es vandalismo”.

Los bomberos apagaron el incendio
Los bomberos apagaron el incendio antes que se propagara - crédito Alcaldía de Guarne

La incertidumbre persiste en torno a la posible reposición del árbol destruido en la plaza de mercado, mientras la comunidad se pregunta si las celebraciones navideñas continuarán con el espacio vacío que ha dejado su ausencia.

Hasta ahora, la alcaldía no ha informado si tomará medidas para restaurar el adorno central, lo que mantiene en vilo a los habitantes y comerciantes del lugar.

Temas Relacionados

IncendioÁrbol de navidadGuarne-AntioquiaAlumbrado navideñoNavidad en AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

El colombiano pagará la última fecha de sanción en la Champions League ante Sporting Lisboa y deberá pagar una fecha de suspensión en la Bundesliga por acumulación de tarjetas amarillas

Vincent Kompany, entrenador del Bayern

Gobernadora del Chocó alertó sobre crisis humanitaria por minas antipersona: “No sabemos dónde están”

El trabajo conjunto con el Gobierno nacional ha permitido reducir algunos indicadores de criminalidad, aunque la gobernadora señala que persisten retos en materia de desminado y fortalecimiento institucional

Gobernadora del Chocó alertó sobre

172 personas resultaron lesionadas por pólvora durante el Día de las Velitas en Colombia

El Instituto Nacional de Salud informó sobre heridos en todo el país, con menor incidencia respecto a 2024 y con menores de edad entre los afectados

172 personas resultaron lesionadas por

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La empresaria compartió palabras de gratitud y fortaleza para su equipo y seguidores, resaltando la importancia de la unión familiar y la resiliencia en medio de los retos que ha enfrentado este año

Epa Colombia dedicó un emotivo

Chontico Día resultados hoy lunes 8 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día resultados hoy lunes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia dedicó un emotivo

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La contundente respuesta de Esperanza Gómez sobre la posibilidad de actuar en una telenovela: “Jamás lo haría”

La canción de Karol G y Silvestre Dangond que ilusionó a Colombia sigue sin fecha de estreno

El emotivo mensaje de El Sebastucho a Maiker Smith tras perder el cupo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué batallón que nos dimos”

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Deportes

Vincent Kompany, entrenador del Bayern

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”