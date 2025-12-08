En video · Hombre prendió fuego al árbol de Navidad de la plaza de mercado de Guarne, Antioquia

La rápida intervención de los bomberos evito que el fuego se propagara - crédito Alcaldía de Guarne

El incendio del árbol de Navidad en la plaza de mercado de Guarne encendió las alarmas entre los habitantes justo cuando la localidad celebraba la temporada decembrina.

La comunidad fue testigo, a través de videos captados por las cámaras de seguridad, de la manera en que un individuo, protagonizó el acto vandálico: luego de deambular por la zona, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se aproximó al árbol e inició el fuego de forma intencional. Esta acción no solo puso en peligro la integridad de quienes frecuentaban el mercado, también afectó el bien común y el espíritu festivo.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne recibió la llamada de alerta cuando inició el fuego y movilizó de inmediato a las unidades de emergencia que se desplazaron hasta el lugar, evitando que se quemara el resto de la decoración, el techo del recinto o los establecimientos adyacentes.

La capacidad de reacción de los bomberos permitió sofocar las llamas de manera eficiente y en pocos minutos, lo que contribuyó a salvaguardar tanto la infraestructura como la seguridad de comerciantes y visitantes. Los daños se concentraron únicamente en el árbol.

Las autoridades buscan al responsable del incendio que quedó registrado en las cámaras de seguridad - crédito Alcaldía de Guarne

Desde la Alcaldía Municipal de Guarne se emitió un mensaje enfático condenando el incidente y recordando a la población la importancia de preservar el mobiliario urbano adquirido con recursos públicos.

El comunicado oficial recalcó un mensaje claro: “Como Alcaldía de Guarne hacemos un llamado al cuidado y respeto por el mobiliario público, que es para el beneficio de todos y pagado con recursos de todos.” De igual manera, el gobierno local insistió en la necesidad de que las celebraciones y adornos populares permanezcan protegidos frente a cualquier conducta que los ponga en riesgo.

Las autoridades despliegan actualmente una investigación orientada a ubicar al autor del incendio. Gracias a los registros de videovigilancia, la Policía Nacional ha logrado establecer el recorrido realizado por el sospechoso antes y después del hecho, usando este material como base para avanzar en su búsqueda.

Este individuo ahora enfrenta cargos relacionados con daño en bien ajeno, además de posibles imputaciones adicionales en función de lo que determine la investigación judicial en marcha. Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que posea información relevante la suministre con el objetivo de agilizar la localización y captura del responsable.

En el video se ve como el hombre se acerca al árbol y luego aparecen las llamas - crédito Alcaldía de Guarne

Este acontecimiento fue rechazado por los habitantes, quienes manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad del patrimonio público durante las festividades que unen a la localidad.

El debate en redes sociales se intensificó tras la difusión del video en redes, mientras algunos usuarios pidieron cautela antes de emitir juicios, otros exigieron sanciones severas para los responsables, subrayando la necesidad de medidas ejemplares para evitar futuros actos similares.

Entre los comentarios destacados, una persona sugirió la importancia de contar con pruebas adicionales antes de responsabilizar a alguien, al afirmar: “No es justificando a nadie pero sería bueno un video cuando el hombre está ingresado para ver si fue él o fue a mirar si de pronto podía hacer algo porque no sabemos si fue un corto”. Esta postura contrasta con la de quienes reclamaron castigos más estrictos, como la propuesta de “Una multa bien buena y cárcel esto es lo que necesita para que aprendan”.

Otros participantes en la conversación señalaron que los alumbrados navideños suelen apagarse de manera sincronizada, lo que, según su interpretación, refuerza la hipótesis de un acto deliberado: “Los alumbrados navideños están programados para pagarse todos a la misma hora. Claramente se ve que es vandalismo”.

Los bomberos apagaron el incendio antes que se propagara - crédito Alcaldía de Guarne

La incertidumbre persiste en torno a la posible reposición del árbol destruido en la plaza de mercado, mientras la comunidad se pregunta si las celebraciones navideñas continuarán con el espacio vacío que ha dejado su ausencia.

Hasta ahora, la alcaldía no ha informado si tomará medidas para restaurar el adorno central, lo que mantiene en vilo a los habitantes y comerciantes del lugar.