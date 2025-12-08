Colombia

Dorado Mañana, resultados último sorteo 8 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana es una de las favoritas en Colombia. Día tras día, cientos de personas participan buscando ganar grandes premios en efectivo. El sorteo de la mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 horas y es una tradición que muchos esperan con ansias.

El sorteo se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la lotería y también por el Canal 1. Una de las características más atractivas de esta lotería es la gran variedad de premios, que dependen de las cifras acertadas y la modalidad de apuesta que elijas al jugar.

Guarda tu boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar tu premio si eres uno de los ganadores. A continuación, te mostramos los números ganadores del sorteo matutino de hoy.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 8 Diciembre 2025

Resultados: 1443 - 1

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaResultado de Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

El extremo, clave en el esquema de Diego Arias en Atlético Nacional, jugará la final de la Copa Colombia y puede clasificar a la de la Liga BetPlay II-2025, antes de su eventual transferencia

Marino Hinestroza estaría siendo observado

Tensión en la Universidad de Antioquia: Petro convocó reunión y el gobernador solicitó la destitución de Wilmar Mejía

Gustavo Petro compartió el ránking que ubica a la Universidad de Antioquia como la segunda universidad pública de mayor calidad en Colombia y el gobernador Andrés Julián Rendón le respondió

Tensión en la Universidad de

Hecho de intolerancia en Floridablanca en Noche de Velitas: hombre asesinó a su vecino por un reclamo que le hizo

Una confrontación entre vecinos durante la noche de velitas terminó con la muerte de un hombre y la posterior captura del presunto responsable

Hecho de intolerancia en Floridablanca

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

La reconocida influenciadora fitness compartió con sus seguidores cómo vive su independencia, los retos de encontrar pareja y la importancia de enfocarse en sus pasiones y su círculo cercano

Alejandra Martínez se sinceró sobre

Estos son los problemas que enfrenta el Gobierno Petro tras extraer partes del galeón San José: podría llegar a estrados internacionales

La operación, realizada por entidades estatales y respaldada por la administración Petro, ha sido cuestionada por académicos y exfuncionarios, que advierten sobre la falta de transparencia y el impacto en disputas internacionales

Estos son los problemas que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Martínez se sinceró sobre

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Abiertas las votaciones para el octavo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3’: sorpresas en esta baraja de participantes

Asaf Torres revela sus intenciones de celebrar Fin de Año en Colombia junto a Yina Calderón y sorprende a sus seguidores

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Deportes

Marino Hinestroza estaría siendo observado

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025, pero con menos medallas que en la edición anterior

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar