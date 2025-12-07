Colombia

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

El streamer manifestó su respaldo al participante pese a las críticas y la polémica por su relación pasada con Aida Victoria Merlano, lo que ha intensificado el debate en redes sobre la estrategia del programa

Westcol le da su respaldo
Westcol le da su respaldo total a ‘El Agropecuario’: “No me importa lo que digan” - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

El streamer y creador de contenido Westcol se convirtió en protagonista de una nueva polémica en redes sociales tras expresar abiertamente su apoyo a Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, en el reality digital La Mansión de los Streamers.

El proyecto, que busca ofrecer formación y proyección a nuevas figuras del streaming, ha estado bajo la mirada del público por la participación de Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, que también tuvo una relación sentimental con Westcol.

La controversia inició cuando se viralizó un video en el que Westcol aclara su postura respecto a los comentarios negativos que surgieron por la presencia de “El Agropecuario” en el reality.

“No me importa lo que digan, yo soy ‘team Agropecuario’”, afirmó el streamer, dejando claro que su respaldo es incondicional. Esta declaración encendió los debates en plataformas digitales, donde los usuarios se mostraron divididos ante la postura de Westcol y las interacciones entre los participantes.

El streamer aseguró que no está atento a los insultos que ha recibido el ex de Aida Victoria y que, por el contrario, lo está apoyando en el programa - @sofia.clips1/ Instagram

Aida Victoria Merlano, reconocida influenciadora, señaló públicamente a Juan David Tejada de no asumir completamente sus responsabilidades económicas con su hijo, un señalamiento que ha contribuido a la intensidad de la discusión en redes. Pese a la controversia, Merlano manifestó que no le incomoda la participación de Tejada en La Mansión de los Streamers y aseguró que fue por su intermediación que logró entrar al proyecto.

Durante el reality, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Juan David Tejada debió enfrentarse a “Pikiña” en un duelo desde lo alto de un balcón, situación que según Luis Villa, nombre de pila de Westcol, estuvo “fuera de órbita”. Frente a las críticas sobre posibles intereses publicitarios alrededor de la polémica, Westcol ha insistido en no permitir que los comentarios de terceros interfieran en el desarrollo del programa ni en su vínculo con la comunidad de creadores de contenido.

Juan David Tejada enfrentó cuestionamientos
Juan David Tejada enfrentó cuestionamientos por sus responsabilidades como padre, mientras la audiencia debatía si su presencia y la de Westcol en el show responde a intereses mediáticos o personales. - crédito @ lamansiondelosstreamers/ Instagram

Mientras tanto, las conversaciones en Internet permanecen divididas. Algunos usuarios consideran que la alianza entre Westcol y El Agropecuario responde a una estrategia mediática para aumentar la notoriedad del reality, mientras que otros destacan la apertura de ambos para colaborar pese a los antecedentes personales con Aida Victoria Merlano.

La Mansión de los Streamers finalizará el próximo 10 de diciembre. Hasta esa fecha, la transmisión puede seguirse en vivo a través del canal de Kick de Westcol, espacio en el que se anuncian nuevas dinámicas y retos para los participantes.

Aida Victoria Merlano autorizó la participación de su ex en ‘La Mansión de los Streamers’

En redes sociales, Aida Victoria Merlano afirmó que fue consultada por Westcol antes de que Tejada se sumara al reality. “West a mí me dijo: ‘¿Tú tienes problema si yo invito a tu ex a hacer parte de mi proyecto?’ y yo le dije: ‘Mi amor, si él no tiene problema en ser empleado tuyo, ¿por qué tendría yo problema si lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata?’”, expresó.

El comentario hace referencia a la disputa por la manutención de su hijo, punto recurrente en las declaraciones públicas de Merlano dirigidas a su expareja. “Aspiro y espero que un día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tú todavía comes a costillas mías”, señaló la influencer tras la aparición de Tejada en el debut del programa.

Aida Victoria Merlano reaccionó en
Aida Victoria Merlano reaccionó en redes sociales tras la unión de WestCol y El Agropecuario en el reality digital - crédito @elreydelosagropecuarios_ @aidavictoriam/ Instagram

Merlano continuó su postura irónica al referirse al ingreso de Tejada al reality: “Si tú estás en ese circo, fue porque yo di autorización de que te contrataran de payaso. ¿Cómo una le va a truncar las oportunidades a un hombre que tiene tantos hijos que mantener?”.

Además, respondió a los cuestionamientos sobre sus relaciones anteriores asegurando: “Mis exs me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus exs eres tú”, en un mensaje dirigido públicamente al agropecuario. Con esta frase aludió a que mantiene buenos términos con sus anteriores parejas, salvo con Tejada, a raíz de las diferencias legales.

