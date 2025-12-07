Colombia

Juego con bengalas dejó una mujer herida en Remedios, Antioquia: la pirotecnia llegó hasta el local en el que estaba refugiada

Las autoridades recordaron que el uso de fuegos artificiales pone en riesgo a niños y adultos

La bengala ingresó al local comercial donde se encontraba la mujer - crédito @DenunciasAntio2/X

El municipio de Remedios, en Antioquia, enfrenta preocupación tras un incidente con pirotecnia. De acuerdo con grabaciones compartidas en redes sociales, algunos jóvenes estaban jugando con bengalas y casi provocan una tragedia. Esto, mientras las autoridades locales intensifican campañas y sanciones para frenar el uso de pólvora, que se incrementa en épocas decembrinas.

El incidente ocurrió cuando un grupo de jóvenes, en una práctica que, según habitantes, se repite cada diciembre, se enfrentó lanzando bengalas de esquina a esquina en una calle del municipio. Los videos compartidos en las redes muestran cómo los participantes intentan impactar a sus contrincantes, quienes se protegen con sacos para evitar quemaduras. En varias ocasiones, las bengalas alcanzan directamente el cuerpo de los jóvenes, lo que evidencia el alto riesgo de la actividad.

En medio de la confrontación, los residentes de la zona optaron por resguardarse en sus viviendas, pero esto no fue suficiente para evitar afectaciones. En un local comercial, tres personas, entre ellas dos niños menores de cuatro años, buscaron protección. Sin embargo, una de las bengalas ingresó al establecimiento, impactó la pierna de una mujer que se encontraba sentada en el suelo y explotó, dejando una estela de humo. Afortunadamente, los menores de edad resultaron ilesos, aunque sí tuvieron un impacto emocional al momento del estallido; en las grabaciones se les escucha llorar por el miedo que les generó la situación.

La mujer sufrió afectaciones en sus extremidades - crédito Colprensa y @DenunciasAntio2/X

La secretaria de Salud de Remedios, Anamelia Ángel Londoño, citada por TeleAntioquia, se pronunció al respecto, informando que la mujer afectada es el primer caso de quemaduras registrado en el municipio durante esta época de fiestas, y detalló que sufrió lesiones en miembros superiores e inferior. Aseguró que las autoridades analizan los videos del incidente para determinar la responsabilidad de quienes provocaron las quemaduras a la ciudadana en el local comercial.

Aunado a ello, indició que este episodio se suma a una estadística preocupante: 33 personas han resultado quemadas en Antioquia en lo que corrido de 2025, según datos de la Gobernación de Antioquia, con Medellín encabezando la lista con 21 casos.

De igual manera, explicó que para prevenir este tipo de accidentes, desde junio de 2025 se está llevando a cabo una campaña antipólvora en instituciones educativas y espacios públicos, con el objetivo de generar conciencia entre la población sobre los riesgos asociados al uso de juegos pirotécnicos. Además, el municipio expidió un decreto que prohíbe el uso de pólvora y establece sanciones tanto para los padres de menores edad involucrados como para los adultos responsables.

Las autoridades invitaron a la población a evitar el uso de pirotecnia - crédito Montaje Infobae

Los riesgos de la pólvora y recomendaciones para tener en cuenta

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud (INS), advirtió sobre el impacto persistente de las lesiones causadas por pólvora durante las festividades de fin de año, indicando que, aunque el uso de estos artefactos dura apenas unos segundos, las secuelas pueden ser permanentes. En ese sentido, instaron a la población a evitar la manipulación de pirotecnia, especialmente por parte de menores de edad, ante el riesgo de quemaduras graves, amputaciones y daños irreversibles.

Según el reporte oficial con corte al 20 de febrero de 2025, 1.354 personas resultaron lesionadas por pólvora en la temporada 2024-2025, una cifra que, si bien representa una disminución del 0,8% respecto al periodo anterior, sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades sanitarias. En el desglose regional, Antioquia encabeza la lista con 150 casos, lo que representa una reducción del 1,3%. Le siguen Bogotá con 146 casos, que experimentó un aumento del 15,9%; Nariño con 107 casos y una disminución del 28,2%; Norte de Santander con 95 casos, incrementando en 50,8%; Cundinamarca con 74 casos, una baja del 10,8%; y Cauca con 72 casos, que subió un 33,3%. Las lesiones más frecuentes fueron quemaduras (90%), laceraciones (57%), contusiones (22%), amputaciones (8%), fracturas (7%), daño ocular (6%) y daño auditivo (2%).

La pirotecnia puede causar lesiones, quemaduras y hasta amputaciones - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Entre las recomendaciones emitidas, la autoridad sanitaria insiste en evitar el uso de pólvora en las celebraciones, mantenerse alejado de cualquier tipo de artefacto pirotécnico, permitir que solo personal autorizado manipule estos elementos y reportar de inmediato cualquier uso irregular o venta no autorizada. Además, recalca la importancia de no permitir que niños, niñas y adolescentes tengan contacto o se acerquen a la pólvora, y de priorizar la seguridad familiar y comunitaria en todas las festividades.

