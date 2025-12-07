Colombia

En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

Con una actuación extendida y sin atender al cronómetro, el líder de Grupo Firme lanzó una botella a la marca de tiempo quebrando una de las pantallas de escenario, dividiendo opiniones en redes sociales

Guardar
Eduin Caz sorprendió al público
Eduin Caz sorprendió al público lanzando una botella a la pantalla que marcaba el tiempo de su presentación. El gesto, en señal de que no pensaba detener el espectáculo pese al límite establecido - crédito @Juanjo_guerrero/ Instagram

La noche del 6 de diciembre, el estadio El Campín de Bogotá fue escenario de un hecho inesperado durante el concierto de Órale Wey Fest en que también se presentaba Grupo Firme.

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento exacto en que Eduin Caz, líder de la agrupación, advierte la pantalla que marcaba el tiempo límite de la presentación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Segundos antes de que concluyera el espectáculo, el cantante tomó una botella de licor y la lanzó contra la pantalla, que se rompió junto con la botella ante la mirada de miles de asistentes. El acto desató la euforia del público presente, pero generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos celebraron el gesto y otros lo calificaron de innecesario y violento.

En el video, que ya circula en redes sociales y cuanta con miles de reacciones, se ve el momento en que la marca de tiempo está llegando a su fin, instante en el que Caz se acerca a la pantalla y dice: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”, momento en que lanza la botella y quiebra el monitor. “De aquí nos vamos hasta que amanezca Bogotá”, añadió el cantante con un grito al público.

El cantante lanzó una botella a la pantalla que marcaba el tiempo restante para su presentación - crédito @Juanjo_guerrero/ X

Aunque el momento fue recibido con euforia por miles de asistentes que se encontraban en el Campin, el cato fue cuestionado en redes sociales, donde internautas catalogaron el acto como “innecesario” o “violento”. “Chévere la intensión de seguir cantando y todo eso, pero, desconecte el reloj, no había que romperlo..”, “Que tristeza y vergüenza”, “No entiendo la necesidad de romper el televisor”, dicen algunos comentarios.

Aunque el momento dividió opiniones, otros internautas y asistentes al evento salieron en defensa del cantante y su agrupación, pues aseguran que el acto de Eduin respondió a la manera en que los organizadores le cortaron el sonido, impidiendo que se despidiera del público.

Internautas reaccionaron al acto de
Internautas reaccionaron al acto de Eduin Caz desatando opiniones divididas en redes sociales - crédito @grupofirme/ Instagram

“Terrible como lo cortaron y no dejaron que no siquiera se despidiera”, “Qué tristeza y vergüenza que hayan cortado el concierto así …“, ”Qué pena con la banda como lo cortaron", “Qué decepción la manera en la que la organización le cortó el concierto a ellos”, “Obvio tenían que cortarle el sonido, todo concierto tiene una hora de culminación”, comentaron otros internautas.

Disturbio durante el concierto de Grupo Firme en Bogotá: mujeres protagonizaron riña que se hizo viral

Durante el Festival Órale Wey, que incluyó actuaciones de Gabi Ballesteros y Yeison Jiménez, se produjo una pelea entre varias mujeres en la zona del público. El enfrentamiento quedó registrado por asistentes que grabaron con sus teléfonos y compartieron los videos en redes sociales, donde el contenido se propagó rápidamente.

El incidente ocurrió sin que se conozcan las causas, pero las imágenes muestran intercambios de manotazos y jalones de cabello. Algunos asistentes intentaron intervenir para separar a las implicadas, mientras otros optaron por grabar lo sucedido. Estos registros visuales impulsaron la circulación de comentarios y debates sobre el incidente en diversas plataformas digitales.

El hecho, que ocurrió en
El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país - crédito X

“Arañazos de agropecuarios jajaaj”, “No diría agropecuarios, eso sería una ofensa para nuestros campesinos, más bien mucho chirrete en ese evento”, “Cosas que nunca pasan en un evento de techno y siempre en fiestas agropecuarias”, “Qué se puede esperar de un concierto de esos”, dicen los comentarios.

Las discusiones giran en torno a la convivencia y las condiciones de seguridad en eventos multitudinarios. No hay información oficial sobre si las mujeres implicadas fueron retiradas del estadio ni detalles de acciones por parte de las autoridades o del equipo de seguridad del festival.

Las opiniones en redes sociales muestran posturas encontradas. Algunos usuarios critican el ambiente que se vive en estos conciertos y lo contrastan con experiencias en otros géneros musicales o tipos de eventos.

Temas Relacionados

Grupo Firme BogotáÓrale Wey FestEduin Caz rompe pantallaincidente Grupo Firme El CampínConciertos BogotáColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Gustavo Petro aseguró que su Gobierno se endeudó por “pagar las deudas de Duque” y exministro José Manuel Restrepo le contesto: “Es falso”

Las declaraciones del mandatario colombiano señalan que el incremento en los compromisos financieros del país responde a obligaciones heredadas y a la cobertura de subsidios, mientras Restrepo, miembro del gobierno pasado rechazó esa versión

Gustavo Petro aseguró que su

Estos son los chats que implicarían al Ministerio de Hacienda en el escándalo de la Ungrd: varios funcionarios habrían recibido presiones y chantajes

Un extenso intercambio de mensajes privados muestra cómo dos colaboradoras del Ministerio de Hacienda discutieron sobre presuntos chantajes, disputas políticas y el impacto de las investigaciones judiciales en la estabilidad institucional de Colombia

Estos son los chats que

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Un video difundido muestra al exfutbolista colombiano utilizando el humor para referirse a la presencia estadounidense en la región, lo que ha provocado reacciones en plataformas digitales y ha convertido su intervención en un fenómeno viral

La curiosa petición del “Tino”

Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales: “Atropella el Estado de derecho”

El exvicepresidente cuestionó a la administración nacional por diversos episodios en los que, según él, las órdenes de las cortes y los organismos de vigilancia resultaron ignoradas

Germán Vargas Lleras criticó al

Hombre señalado de quitarle la vida a su hija de 7 años luego de perder su custodia, murió en Barranquilla

El hombre de 32 años había sido trasladado a un centro asistencial tras provocarse graves heridas en el cuello, tras asesinar a la menor de edad

Hombre señalado de quitarle la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La curiosa petición del “Tino”

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Pipe Bueno se vuelve viral tras los audios expuestos por Luisa Fernanda en los que le hace una comprometedora petición: “Siempre es lo mismo”

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras su secuestro en Cauca: su padre lo acompañó en la emotiva presentación

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Colombia

Antes de las ‘playlists’ y el Wrapped de Spotify, en Colombia se lanzaron ’Los 14 Cañonazos Bailables’ para las fiestas de fin de año

Deportes

Millonarios hizo oficial su segundo

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia