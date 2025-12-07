En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

Eduin Caz sorprendió al público lanzando una botella a la pantalla que marcaba el tiempo de su presentación. El gesto, en señal de que no pensaba detener el espectáculo pese al límite establecido - crédito @Juanjo_guerrero/ Instagram

La noche del 6 de diciembre, el estadio El Campín de Bogotá fue escenario de un hecho inesperado durante el concierto de Órale Wey Fest en que también se presentaba Grupo Firme.

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento exacto en que Eduin Caz, líder de la agrupación, advierte la pantalla que marcaba el tiempo límite de la presentación.

Segundos antes de que concluyera el espectáculo, el cantante tomó una botella de licor y la lanzó contra la pantalla, que se rompió junto con la botella ante la mirada de miles de asistentes. El acto desató la euforia del público presente, pero generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos celebraron el gesto y otros lo calificaron de innecesario y violento.

En el video, que ya circula en redes sociales y cuanta con miles de reacciones, se ve el momento en que la marca de tiempo está llegando a su fin, instante en el que Caz se acerca a la pantalla y dice: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”, momento en que lanza la botella y quiebra el monitor. “De aquí nos vamos hasta que amanezca Bogotá”, añadió el cantante con un grito al público.

El cantante lanzó una botella a la pantalla que marcaba el tiempo restante para su presentación - crédito @Juanjo_guerrero/ X

Aunque el momento fue recibido con euforia por miles de asistentes que se encontraban en el Campin, el cato fue cuestionado en redes sociales, donde internautas catalogaron el acto como “innecesario” o “violento”. “Chévere la intensión de seguir cantando y todo eso, pero, desconecte el reloj, no había que romperlo..”, “Que tristeza y vergüenza”, “No entiendo la necesidad de romper el televisor”, dicen algunos comentarios.

Aunque el momento dividió opiniones, otros internautas y asistentes al evento salieron en defensa del cantante y su agrupación, pues aseguran que el acto de Eduin respondió a la manera en que los organizadores le cortaron el sonido, impidiendo que se despidiera del público.

Internautas reaccionaron al acto de Eduin Caz desatando opiniones divididas en redes sociales - crédito @grupofirme/ Instagram

“Terrible como lo cortaron y no dejaron que no siquiera se despidiera”, “Qué tristeza y vergüenza que hayan cortado el concierto así …“, ”Qué pena con la banda como lo cortaron", “Qué decepción la manera en la que la organización le cortó el concierto a ellos”, “Obvio tenían que cortarle el sonido, todo concierto tiene una hora de culminación”, comentaron otros internautas.

Disturbio durante el concierto de Grupo Firme en Bogotá: mujeres protagonizaron riña que se hizo viral

Durante el Festival Órale Wey, que incluyó actuaciones de Gabi Ballesteros y Yeison Jiménez, se produjo una pelea entre varias mujeres en la zona del público. El enfrentamiento quedó registrado por asistentes que grabaron con sus teléfonos y compartieron los videos en redes sociales, donde el contenido se propagó rápidamente.

El incidente ocurrió sin que se conozcan las causas, pero las imágenes muestran intercambios de manotazos y jalones de cabello. Algunos asistentes intentaron intervenir para separar a las implicadas, mientras otros optaron por grabar lo sucedido. Estos registros visuales impulsaron la circulación de comentarios y debates sobre el incidente en diversas plataformas digitales.

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país - crédito X

“Arañazos de agropecuarios jajaaj”, “No diría agropecuarios, eso sería una ofensa para nuestros campesinos, más bien mucho chirrete en ese evento”, “Cosas que nunca pasan en un evento de techno y siempre en fiestas agropecuarias”, “Qué se puede esperar de un concierto de esos”, dicen los comentarios.

Las discusiones giran en torno a la convivencia y las condiciones de seguridad en eventos multitudinarios. No hay información oficial sobre si las mujeres implicadas fueron retiradas del estadio ni detalles de acciones por parte de las autoridades o del equipo de seguridad del festival.

Las opiniones en redes sociales muestran posturas encontradas. Algunos usuarios critican el ambiente que se vive en estos conciertos y lo contrastan con experiencias en otros géneros musicales o tipos de eventos.