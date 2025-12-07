Autoridades investigan muerte de una persona en la estación Calle 34 de TransMilenio

Testigos relatan que la riña con armas blancas ocurrió minutos después de descender de un bus articulado en Bogotá- crédito Metro de Bogotá

Un acto de intolerancia en la estación temporal de TransMilenio de la calle 34 con avenida Caracas dejó una víctima fatal, generando alarma y preocupación entre viajeros habituales el sistema de transporte público de Bogotá.

De acuerdo con información oficial, el incidente se desarrolló hacia las 7:20 p. m. del 5 de diciembre, cuando dos personas descendieron de un bus y, casi de inmediato, protagonizaron una riña violenta con armas blancas dentro de la estación.

El enfrentamiento dejó a uno de ellos gravemente herido en el piso, mientras que el otro hombre logró huir del lugar en medio de la confusión. Los testigos indicaron al medio regional CityTV que el enfrentamiento fue rápido y se presentó inmediatamente después de que los involucrados bajaran del articulado.

Las autoridades informaron que la víctima presentaba varias heridas producidas por un arma cortopunzante, por lo que se le brindó atención inicial mientras se esperaba la llegada de unidades de investigación criminal.

Las autoridades investigan si los involucrados en la riña mortal en TransMilenio serían habitantes de calle - crédito Freepik

En paralelo, la Policía Metropolitana de Bogotá acordonó el sitio del suceso para dar paso a los peritos encargados de recolectar evidencias y activó un Plan candado para tratar de ubicar al sospechoso, que se perdió en medio de la confusión.

El mayor Andrés Melenje explicó que, “al llegar los uniformados se entrevistan con varias personas que se encontraban dentro de la estación de TransMilenio, quienes le manifestaron que minutos antes se presentó un hecho de intolerancia entre dos personas, quienes se agredieron con armas blancas después de descender de un articulado”.

El oficial agregó: “Según los testigos, uno de los individuos cayó al piso gravemente herido, mientras que el agresor huyó”.

La empresa TransMilenio lamentó lo sucedido, manifestando en un comunicado que rechazaba el acto de intolerancia y que pondría “toda la información necesaria para apoyar la investigación adelantada por las autoridades competentes”. La empresa además informó que el incidente “no generó afectaciones operativas en el sistema”.

Usuarios de TransMilenio exigen mayor presencia policial y medidas de prevención, especialmente en horarios nocturnos - crédito TransMilenio

Según la hipótesis preliminar de las autoridades, ambos implicados podrían ser habitantes de calle, aunque la investigación continúa para esclarecer plenamente los hechos y definir responsabilidades.

El caso ha despertado inquietud entre algunos usuarios, quienes manifestaron sentirse inseguros al hacer uso del sistema de transporte masivo, especialmente en horas de la noche.

María Paila Ibáñez, una de las pasajeras entrevistadas, expresó a City Tv: “A veces en las estaciones no hay los suficientes policías como para alertar a tiempo”.

Mientras la indagación avanza, la ciudadanía ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en estaciones y buses, especialmente en puntos donde se presentan escenarios de congestión o comportamientos que pueden derivar en conflictos.

Vendedor informal y guarda de seguridad se enfrentaron a cuchillo en estación de Transmilenio

El episodio de violencia registrado en una estación de Transmilenio ha sido condenado por la administración del sistema masivo, que anunció su compromiso con la investigación de los hechos y detalló la prohibición estricta de la venta ambulante en sus instalaciones.

Pelea en Transmilenio entre celador y vendedor informal - crédito captura de pantalla redes sociales/X

“Estamos colaborando con las autoridades para que este caso se esclarezca y los responsables respondan por lo ocurrido”, manifestó Transmilenio a través de un comunicado.

Las imágenes difundidas muestran que el conflicto inició cuando uno de los guardias de seguridad se acercó a un vendedor ambulante y le solicitó abandonar el lugar, en cumplimiento de las políticas internas. “La venta informal está rigurosamente prohibida por el sistema”, explicaron varios testigos citados en los videos que circularon en redes sociales.

Lejos de acatar la orden, el vendedor reaccionó de manera agresiva y sacó un cuchillo, dirigiendo amenazas al vigilante. Fue en ese momento cuando el guardia, según se observa en la grabación, optó por empuñar también un arma blanca para intentar defenderse.

La pelea, que ocurrió a plena luz del día y en horario de alta afluencia, dejó atónitos a los presentes. “La integridad de los pasajeros estaba en inminente riesgo”, según lo evidenció el material grabado por uno de los testigos y posteriormente compartido en plataformas digitales.

El video recoge los esfuerzos fallidos de varias personas por intervenir, así como la decisión de la mayoría de los usuarios por retirarse y formar un círculo a distancia frente al peligro latente.